Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Neplodnost ni nekaj, česar bi se morali sramovati
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega letaZadnji mlaj leta 2025, 20. decembra ob 2.43, prinaša temno nebo in močne vplive. Odkrijte, zakaj bodo raki, strelci in ribe to lunacijo občutili najmočneje ter kakšne priložnosti odpira ta prazna luna za osebno rast.
Slovo Simone Weiss še vedno odmevaDanes mineva deset let od slovesa Simone Weiss. Ob tej obletnici je njen mož Goran Šarac na Facebooku delil ganljivo objavo in fotografijo pokojne Simone.
Glasovanje za Mlade upe 2025 je odprto!Projekt Mladi upi, ki ga že trinajstič organizirata Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu, je zakorakal v odločilno fazo: strokovna komisija je izbrala 22 finalistov, med katerimi so mladi športniki, para športniki, umetniki in znanstveniki. O tem, kdo od njih bo prejel sredstva za nadaljnji razvoj svojega talenta, bodo odločili glasovi širše javnosti. Glasovanje je na spletni strani mladi-upi.si odprto do nedelje, 21. decembra, do 16. ure.
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova ženaV 82. letu je zaradi nenadne, agresivne oblike raka preminil Gil Gerard, zvezdnik kultne serije 'Buck Rogers v 25. stoletju', kot je sporočila njegova žena.
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogarDecember je za mnoge najlepši čas v letu, poln prazničnega vzdušja, prijetnih druženj in obdarovanja. Čeprav je iskanje daril za marsikoga stresno, se z nekaj navdiha in pravimi idejami hitro spremeni v prijetno in sproščeno izkušnjo.
Svit Stefanija je najbolj seksi Slovenec leta 2025Glasovanje za najbolj seksi Slovenca leta 2025 je zaključeno. Zmagovalec našega izbora je Svit Stefanija, zvezdnik serije Nemirna kri.
Tedenski horoskop: Strelci bodo optimistični, ribe bodo čutile hvaležnostPred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!
Prazniki v 2026: to so najboljši termini za potovanjaČeprav bo leta 2026 manj kot polovica vseh dela prostih dni padla na dneve med tednom, lahko z nekaj premišljenega načrtovanja za dopust izkoristite vsaj tri podaljšane vikende. V članku preverite, katerih praznikov se bomo prihodnje leto še posebej veselili.
Kaj nam prinaša odprtje angelskega portala 12/12?12. december 2025 je ključnega pomena zaradi odprtja angelskega poratala 12/12, ki obljublja pomemben energetski premik.
Osvoji namizno družinsko igro Na lovuSi ljubitelj priljubljenega kviza Na lovu, ki je navdušil gledalce po vsej Sloveniji? Potem imamo zate odlično novico! Na našem Instagram in TikTok profilu trenutno poteka nagradna igra, v kateri lahko osvojiš čisto pravo namizno različico tega izjemno zabavnega in napetega kviza. Morda bo sreča tokrat na tvoji strani!
Sarajevo žaluje: Ikona odšla v 84. letu starostiV 84. letu starosti je preminila Hatidža Čolaković, prepoznavna po svojem unikatnem modnem slogu. Skupaj s prijateljico Samko Cerić je s prefinjenimi kombinacijami pustila trajen pečat v Sarajevu.
Letni horoskop 2026: Bike čaka razširitev družine ali sprememba okoljaLeto 2026 za Bika obljublja ravnovesje med stabilnostjo in spremembo, med varnostjo in rastjo. Če boš dovolj pogumna, da stopiš iz cone udobja, in dovolj premišljena, da odločitve gradiš postopoma, boš lahko na vseh ključnih področjih ustvarila trdne temelje za prihodnost.
