Glasovanje za Mlade upe 2025 je odprto! Projekt Mladi upi, ki ga že trinajstič organizirata Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu, je zakorakal v odločilno fazo: strokovna komisija je izbrala 22 finalistov, med katerimi so mladi športniki, para športniki, umetniki in znanstveniki. O tem, kdo od njih bo prejel sredstva za nadaljnji razvoj svojega talenta, bodo odločili glasovi širše javnosti. Glasovanje je na spletni strani mladi-upi.si odprto do nedelje, 21. decembra, do 16. ure.

