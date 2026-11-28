Ko pari načrtujejo poroko, se stroški pogosto hitro povzpnejo v nebo. Rebecca McDonnell pa je dokazala, da je mogoče organizirati elegantno in nepozabno poroko za precej manj denarja, kot bi pričakovali. Za celoten poročni konec tedna je porabila 9.725 funtov, kar je približno 11.400 evrov, pri tem pa si je pomagala z nekaj zelo domiselnimi varčevalnimi prijemi.

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Sanjska poroka brez vrtoglavega proračuna

Rebecca McDonnell iz Lancashira se je s partnerjem Kieranom poročila v znameniti mestni hiši Marylebone v Londonu. Po obredu so se svatje s starinskim avtobusom odpravili na slavje v priljubljeno restavracijo The Ivy, piše Daily Mail. Čeprav je poroka delovala elegantno in prefinjeno, je bil njen končni znesek precej nižji od stroškov, ki jih pogosto povezujemo s porokami v prestolnici Združenega kraljestva. "Eden glavnih razlogov, da sva toliko prihranila, je bil, da sva se odločila za poroko sredi tedna med poletnimi počitnicami," je pojasnila nevesta za Daily Mail.

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Tančica za 12 evrov, torbica za manj kot 20

Rebecca se ni bala iskati ugodnih alternativ. Tančico in uhane je naročila pri spletnem trgovcu SHEIN, za oba izdelka pa plačala le 10 funtov (približno 12 evrov). Elegantno torbico je našla na platformi Vinted, zanjo pa odštela 15 funtov (okoli 18 evrov). Tudi pri poročni obleki je naletela na srečo. V poročnem salonu je pomerila razstavni model, ki ji je pristajal kot ulit. Ker ni potrebovala dodatnih prilagoditev ali naročila nove obleke, jo je lahko odnesla domov kar isti dan. "To je bil še en odličen prihranek," je pozneje povedala.

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Namesto dragih paketov sta alkohol kupila sama

Velik del stroškov pri porokah pogosto predstavljata pijača in pogostitev. Rebecca in Kieran sta našla precej ugodnejšo rešitev. Namesto da bi plačala drag poročni paket pijač, sta alkohol kupila v trgovini Waitrose, piše Daily Mail. Podjetje, ki je zagotovilo starinski avtobus za prevoz svatov, pa je poskrbelo, da so bile pijače ohlajene in pripravljene za goste. Kljub številnim prihrankom se paru ni zdelo smiselno varčevati pri vsem. Največ denarja sta namenila prizorišču in hrani v restavraciji The Ivy, saj sta želela gostom ponuditi vrhunsko kulinarično izkušnjo.

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Močan naliv ji je uničil pričesko

Na poročni dan ni šlo povsem brez zapletov. Nevesto je presenetil močan dež, ki ji je skoraj povsem uničil skrbno urejeno pričesko. Na pomoč ji je priskočil prijatelj Chris, nastopajoči na londonskem West Endu. Iz avtobusa je stekel v bližnje gledališče, od tam prinesel navijalke, likalnik za lase in lak ter ji pričesko popravil kar v restavraciji. Tako je nepričakovana težava postala ena najbolj zabavnih zgodb poročnega dne.

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Odpovedala se je družicam in izbrala karaoke

Rebecca se je odločila tudi za manj tradicionalen pristop pri organizaciji poroke. Družic sploh ni imela, saj je menila, da lahko prihrani tudi na ta način. "Izkazalo se je, da pravih družic sploh nisem potrebovala. Moji najboljši prijatelji so stopili skupaj in poskrbeli, da sem se ves čas počutila odlično," je povedala. Namesto klasične večerne zabave so gostje uživali v karaokah. "Morda to ni najbolj tradicionalna poročna zabava, a vsi so neizmerno uživali," je dodala.

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Dokaz, da popolna poroka ni nujno najdražja

Zgodba Rebecce McDonnell je navdušila številne bodoče neveste, saj dokazuje, da za eleganten in nepozaben poročni dan ni nujno potreben astronomski proračun. Z nekaj ustvarjalnosti, premišljenimi odločitvami in pripravljenostjo na drugačne rešitve je mogoče prihraniti več tisoč evrov, ne da bi se morali odpovedati posebnemu vzdušju ali lepim spominom.

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