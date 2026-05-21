Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
pr članek
Novice / Oglas

10 LET NA TVOJI ŠPORTNI POTI: Decathlon Slovenija praznuje desetletje inovacij, povezovanja in vrhunske kakovosti

P.R.
21. 05. 2026 00.15
0

Zgodba, ki se je začela leta 2016 z odprtjem prve trgovine v ljubljanskem BTC-ju, je danes prerasla v izjemen uspeh, ki ga je mogoče čutiti po vsej Sloveniji. Pod sloganom "10 let na tvoji športni poti" Decathlon Slovenija obeležuje desetletje, v katerem je šport postal dostopen prav vsem.

Ob tej priložnosti so se v podjetju odločili skupnosti zahvaliti na najboljši možen način: z veliko nagradno igro in športnim spektaklom, namenjenim vsem generacijam športnic in športnikov.

Kar se je pred desetletjem začelo s pogumnim vstopom na trg z le eno ekipo, je danes preraslo v močno mrežo šestih privlačnih trgovin (Ljubljana BTC, Ljubljana Rudnik, Maribor, Celje, Koper in Murska Sobota). Ponudbo dopolnjujeta sodobna spletna trgovina in mobilna aplikacija, ki povezujeta športnike iz vseh kotičkov države.

Naša moč so ljudje: ne gre le za službo, temveč za način življenja

Decathlon ni le športna trgovina, je skupnost aktivnih ljudi, ki resnično živijo šport. Kultura temelji na pristni strasti, vizijo podjetja pa soustvarjajo posamezniki, ki so v ekipi že od samih začetkov. S svojimi bogatimi izkušnjami sooblikujejo okolje, v katerem je vsak zaposleni ambasador aktivnega življenjskega sloga.

Žiga Jabec, področni vodja, ki razvoj spremlja od prvega delovnega dne, pojasnjuje to posebno energijo:

Žiga Jabec, področni vodja
Žiga Jabec, področni vodjaFOTO: Arhiv naročnika

"Nismo le sodelavci, smo soigralci. Decathlon nam nudi dinamično okolje, v katerem se cenijo pobude, start-up miselnost in nenehen razvoj. Tukaj ne gradite le kariere, temveč živite svoj življenjski slog. Vitalnost, ki jo dobimo z delom v športu, neposredno prenašamo na naše kupce."

Najugodnejša kvaliteta: zasnovano za šport, dostopno vsem

PR ČLANEK

 V času, ko življenjski stroški narekujejo pravila, Decathlon trdno vztraja, da mora šport ostati zlahka dostopen vsaki družini. Pri konceptu najugodnejše kvalitete ne gre le za slogan, temveč za obljubo celotne oskrbovalne verige.

Kaj se pravzaprav skriva za njihovo kakovostjo?

Za razliko od standardnih trgovin Decathlon v celoti nadzoruje življenjski cikel svojih izdelkov. Vsak artikel v trgovini je rezultat dela strokovnih ekip, ki v laboratorijih in na terenu testirajo trpežnost ter varnost, kar zagotavlja vrhunsko zasnovano opremo z dolgo življenjsko dobo.

Anže Špenko, vodja veleprodaje, poudarja pomen učinkovitosti:

Anže Špenko, vodja veleprodaje
Anže Špenko, vodja veleprodajeFOTO: Arhiv naročnika

"Veseli me, ko vidim, kako rastemo in napredujemo na vseh področjih, od logistike do organizacije. Vedno smo osredotočeni na funkcionalnost. Z lastnim upravljanjem oskrbovalne verige izločimo nepotrebne posrednike in marže. Tako zagotovimo, da kupec prejme natanko tisto, kar potrebuje za šport: vrhunsko kakovost neposredno iz naših tovarn v svoje roke."

Garancija in strokovna podpora: servis, ki sledi vašemu tempu

Zaupanje v lastne oblikovalce in inženirje omogoča Decathlonu ponudbo garancij, ki presegajo uveljavljene standarde na trgu. Skrb za opremo se tako ne ustavi pri blagajni, saj ekipe v profesionalnih servisih skrbijo, da izdelki ostajajo v vrhunskem stanju še vrsto let po nakupu.

- Doživljenska garancija na okvirje koles.

- 10 let garancije na njihove zdaj že kultne nahrbtnike in šotore.

- Najmanj 2 leti garancije na vse ostale izdelke.

pr članek

Programa Druga priložnost in Odkup športne opreme

Ob praznovanju desetletnice Decathlonov pogled ostaja usmerjen k trajnostni prihodnosti in odgovornemu odnosu do okolja. Inovacije, kot sta šotor 2 Seconds in maska Easybreath, so revolucionirale kampiranje in potapljanje, nove storitve pa danes spreminjajo način, na katerega dojemamo življenjski krog športne opreme.

pr članek

Daša Potočnik, komercialna direktorica, izpostavlja pomen krožnega gospodarstva:

Daša Potočnik, komercialna direktorica
Daša Potočnik, komercialna direktoricaFOTO: Arhiv naročnika

"Postali smo destinacija za vse, od začetnikov do profesionalcev, hkrati pa smo vodilni tudi na področju trajnosti. Uvedli smo storitve, kot sta izposoja opreme in prodaja rabljenih izdelkov na policah z oznako Druga priložnost. S storitvijo odkupa rabljenih koles jim vdahnemo novo življenje in poskrbimo, da vrhunski izdelki krožijo znotraj skupnosti. To je naša vizija za prihodnje desetletje – spoj inovacij in odgovornosti."

Veliko rojstnodnevno praznovanje in nagradna igra

Da bi se skupnosti zahvalili za desetletje zvestobe, v Decathlonu pripravljajo praznovanje, ki ga ne smete zamuditi:

- Velika nagradna igra (20. – 29. maj): Vsak nakup z Decathlonovo kartico zvestobe (v trgovini, na spletu ali prek aplikacije) je vstopnica za žrebanje za eno izmed 10 legendarnih nagrad: od SUP-ov in kajakov do električnih skirojev, koles in trampolinov.

- Športni spektakel (30. maj): Pridružite se ekipi v njihovi prvi trgovini v ljubljanskem BTC-ju na velikem finalu praznovanja s športnimi izzivi, presenečenji in vzdušjem, ki slavi desetletje gibanja.

 

Več informacij o vseh aktivnostih, nagradah in posebnih ponudbah najdete na spletni strani decathlon.si.

Decathlon Slovenija – že 10 let vaš najzvestejši soigralec. Pridružite se praznovanju in se vidimo na igrišču!

Naročnik oglasne vsebine je Decathlon

Decathlon Nagradna igra Decathlon Slovenija
24ur.com 10 let na tvoji športni poti: Decathlon Slovenija praznuje desetletje inovacij, povezovanja in vrhunske kakovosti
24ur.com Za najboljšo promocijo Slovenije zadolženi številni športniki
24ur.com 'Planico je treba uživati po kapljicah'
24ur.com Veslači na Bledu 30 let po OI v Barceloni proslavili prvi olimpijski medalji
24ur.com Spomin na največji uspeh slovenskega ekipnega športa
24ur.com Po 100 letih in Leonu Štuklju je Pariz za Slovenijo spet zlat!
24ur.com Na večeru šampionov počastili stoletnico uradnega smučanja na Slovenskem
Priporoča
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729