10 LET NA TVOJI ŠPORTNI POTI: Decathlon Slovenija praznuje desetletje inovacij, povezovanja in vrhunske kakovosti

Ob tej priložnosti so se v podjetju odločili skupnosti zahvaliti na najboljši možen način: z veliko nagradno igro in športnim spektaklom, namenjenim vsem generacijam športnic in športnikov. Kar se je pred desetletjem začelo s pogumnim vstopom na trg z le eno ekipo, je danes preraslo v močno mrežo šestih privlačnih trgovin (Ljubljana BTC, Ljubljana Rudnik, Maribor, Celje, Koper in Murska Sobota). Ponudbo dopolnjujeta sodobna spletna trgovina in mobilna aplikacija, ki povezujeta športnike iz vseh kotičkov države.

Naša moč so ljudje: ne gre le za službo, temveč za način življenja

Decathlon ni le športna trgovina, je skupnost aktivnih ljudi, ki resnično živijo šport. Kultura temelji na pristni strasti, vizijo podjetja pa soustvarjajo posamezniki, ki so v ekipi že od samih začetkov. S svojimi bogatimi izkušnjami sooblikujejo okolje, v katerem je vsak zaposleni ambasador aktivnega življenjskega sloga. Žiga Jabec, področni vodja, ki razvoj spremlja od prvega delovnega dne, pojasnjuje to posebno energijo:

Žiga Jabec, področni vodja FOTO: Arhiv naročnika

"Nismo le sodelavci, smo soigralci. Decathlon nam nudi dinamično okolje, v katerem se cenijo pobude, start-up miselnost in nenehen razvoj. Tukaj ne gradite le kariere, temveč živite svoj življenjski slog. Vitalnost, ki jo dobimo z delom v športu, neposredno prenašamo na naše kupce."

Najugodnejša kvaliteta: zasnovano za šport, dostopno vsem

V času, ko življenjski stroški narekujejo pravila, Decathlon trdno vztraja, da mora šport ostati zlahka dostopen vsaki družini. Pri konceptu najugodnejše kvalitete ne gre le za slogan, temveč za obljubo celotne oskrbovalne verige. Kaj se pravzaprav skriva za njihovo kakovostjo? Za razliko od standardnih trgovin Decathlon v celoti nadzoruje življenjski cikel svojih izdelkov. Vsak artikel v trgovini je rezultat dela strokovnih ekip, ki v laboratorijih in na terenu testirajo trpežnost ter varnost, kar zagotavlja vrhunsko zasnovano opremo z dolgo življenjsko dobo. Anže Špenko, vodja veleprodaje, poudarja pomen učinkovitosti:

Anže Špenko, vodja veleprodaje FOTO: Arhiv naročnika

"Veseli me, ko vidim, kako rastemo in napredujemo na vseh področjih, od logistike do organizacije. Vedno smo osredotočeni na funkcionalnost. Z lastnim upravljanjem oskrbovalne verige izločimo nepotrebne posrednike in marže. Tako zagotovimo, da kupec prejme natanko tisto, kar potrebuje za šport: vrhunsko kakovost neposredno iz naših tovarn v svoje roke."

Garancija in strokovna podpora: servis, ki sledi vašemu tempu

Zaupanje v lastne oblikovalce in inženirje omogoča Decathlonu ponudbo garancij, ki presegajo uveljavljene standarde na trgu. Skrb za opremo se tako ne ustavi pri blagajni, saj ekipe v profesionalnih servisih skrbijo, da izdelki ostajajo v vrhunskem stanju še vrsto let po nakupu. - Doživljenska garancija na okvirje koles. - 10 let garancije na njihove zdaj že kultne nahrbtnike in šotore. - Najmanj 2 leti garancije na vse ostale izdelke.

Programa Druga priložnost in Odkup športne opreme

Ob praznovanju desetletnice Decathlonov pogled ostaja usmerjen k trajnostni prihodnosti in odgovornemu odnosu do okolja. Inovacije, kot sta šotor 2 Seconds in maska Easybreath, so revolucionirale kampiranje in potapljanje, nove storitve pa danes spreminjajo način, na katerega dojemamo življenjski krog športne opreme.

Daša Potočnik, komercialna direktorica, izpostavlja pomen krožnega gospodarstva:

Daša Potočnik, komercialna direktorica FOTO: Arhiv naročnika

"Postali smo destinacija za vse, od začetnikov do profesionalcev, hkrati pa smo vodilni tudi na področju trajnosti. Uvedli smo storitve, kot sta izposoja opreme in prodaja rabljenih izdelkov na policah z oznako Druga priložnost. S storitvijo odkupa rabljenih koles jim vdahnemo novo življenje in poskrbimo, da vrhunski izdelki krožijo znotraj skupnosti. To je naša vizija za prihodnje desetletje – spoj inovacij in odgovornosti."

Veliko rojstnodnevno praznovanje in nagradna igra