Za Britanko Hyrie Thompson in njenega 53-letnega partnerja Leeja Grahama starost ni ovira. Čeprav sta skupaj šele pol leta, že govorita o poroki, otrocih in skupni prihodnosti. Njuna zveza pa zaradi skoraj 30-letne starostne razlike na družbenih omrežjih pogosto sproža burne odzive.

Pogosto ga zamenjajo za njenega očeta in celo dedka

Hyrie Thompson prihaja iz britanskega mesta Newcastle upon Tyne, z Leejem Grahamom pa sta par od letošnjega aprila, piše Profimedia. Zaradi 29-letne starostne razlike se pogosto srečujeta z začudenimi pogledi in neprijetnimi vprašanji.

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Mnogi namreč domnevajo, da je Lee njen oče, nekateri celo dedek. Hyrie pravi, da jo ljudje pogosto sprašujejo o njunem odnosu, ko ju vidijo skupaj v javnosti, a se je na takšne odzive že navadila.

Tudi na spletu sta pogosto tarča žaljivk

Veliko manj zabavni so komentarji, ki jih dobivata na družbenih omrežjih. Kot pripoveduje Hyrie, se pod njunimi objavami pogosto pojavljajo žaljivke in očitki na račun njune zveze. Nekateri Leeja označujejo za perverzneža, drugi Hyrie očitajo, da je s starejšim moškim zaradi denarja, piše The Sun. Toda mlada Britanka takšne namige odločno zavrača. Poudarja, da je finančno samostojna in da v resnici zasluži več kot njen partner. Po poklicu je specialistka za oblikovanje telesa, prepričana pa je, da ljudje pogosto prehitro sklepajo o odnosih, ki odstopajo od običajnih pričakovanj.

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Skupaj nista dolgo, a že načrtujeta poroko in otroka

Čeprav sta skupaj šele šest mesecev, imata skupne načrte zelo jasno začrtane. Želita si ustvariti družino, govorita pa tudi o poroki in skupnem domu.

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O možnostih za otroka sta začela razmišljati kmalu po začetku zveze. Kot pravi Hyrie, je pri tako veliki starostni razliki pomembno, da sta drug do drugega iskrena glede svojih pričakovanj in želja za prihodnost. Zanositev naj bi začela načrtovati konec leta 2027 ali v letu 2028.

Navdušil jo je njegov odnos do otrok

Lee ima iz prejšnjih zvez že otroke, z njimi pa se dobro razume tudi sama, kar je razvidno tudi iz njihovih skupnih videoposnetkov in fotografij na družbenih omrežjih. Prav njegov odnos do družine pa je bil ena od stvari, ki je Hyrie najbolj pritegnila. Povedala je, da je vedno z občudovanjem govoril o svojih otrocih in da je v njem prepoznala predanega in ljubečega očeta. Prav to jo je še dodatno prepričalo, da si z njim želi skupno prihodnost. Tudi Lee ne skriva sreče. Pravi, da je med njima preskočila iskrica že ob prvem srečanju v fitnesu in da Hyrie v njem prebudi najboljše lastnosti.

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To ni edina zgodba, ki deli javnost

Zgodbe parov z veliko starostno razliko tudi danes pogosto delijo javnost. Medtem ko nekateri takšne zveze obsojajo, drugi poudarjajo, da sta pri odnosu najpomembnejša medsebojno spoštovanje in skupni cilji. Hyrie in Lee kljub kritikam ostajata osredotočena na svojo prihodnost. Če bo šlo vse po načrtih, ju v prihodnjih letih čakajo poroka, skupni dom in morda tudi naraščaj.

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