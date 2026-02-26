6 vročih trendov obutve za to pomlad

Spremljate modne trende, si shranjujete navdihe za outfite z Instagrama in opazujete, kakšne čevlje nosijo zvezdnice? Ali pa preprosto iščete lep in udoben par za novo sezono, ki je že tik pred vrati? Ne glede na to, v katero skupino sodite, vas bodo letošnji trendi obutve za to pomlad prijetno presenetili. V trgovinah Mass in v spletni trgovini mass.si vas čaka ena najbolj raznolikih in aktualnih ponudb ženskih, moških in otroških čevljev ta hip. Modeli, ki jih občudujete na vplivnicah in ikonah modnega stila, so že tukaj. So nosljivi, dostopni in prilagojeni vsakodnevnemu tempu življenja, in če jih želite nositi med prvimi, veste, kje jih najdete. V trgovinah Mass vas že čakajo kolekcije modnih in casual superg, elegantnih mokasinov in balerink. Tako so na enem mestu zbrane ključne smernice obutve za pomladne dni, dopolnjene z brezčasnimi modeli, ki jih boste z veseljem nosili več sezon.

Pripravili smo pregled šestih trendov, ki bodo to pomlad zaznamovali modne kombinacije.

1. Retro superge s tankim podplatom

Če ste v zadnjem času bolj intenzivno spremljali t.i. "street style" kombinacije ali modne profile na Instagramu, ste gotovo opazili retro superge s tankim podplatom. Navdih črpajo iz dirkaške estetike Formule 1. Podolgovata silhueta, nizek podplat in minimalistične linije ustvarjajo občutek lahkotnosti in dinamike. Prav ta preprostost jih naredi tako vsestranske. Odlično se podajo h kavbojkam, midi krilu ali celo elegantnemu suknjiču. Delujejo športno, a hkrati prefinjeno. Pri blagovni znamki Adidas izstopajo modeli Barreda in Grand Court, ki reinterpretirajo retro linije. Tommy Hilfiger, Steve Madden in Replay ponujajo različice, ki segajo od bolj športnih do urbanih. Če iščete trendovske superge za pomlad 2026, je tanek podplat trenutno najbolj aktualna izbira in na mass.si boste našli različne interpretacije tega trenda.

2. Superge z značajem

Če so retro modeli s tankim podplatom letos ena glavnih modnih zgodb, pa kolekcije superg ponujajo tudi bolj izrazite, casual modele, ki združujejo udobje in trende. V ospredju so superge, ki jih lahko nosimo vsak dan, saj so popolno ravnovesje med športno estetiko, urbanim minimalizmom in subtilno eleganco. Med najbolj iskanimi modeli ostajajo New Balance superge, ki so že več sezon sinonim za trendovsko obutev. Njihova prepoznavna oblika s poudarjenim podplatom je idealna kombinacija udobja in stila. V tej kolekciji ženskih superg izstopa tudi novost, priljubljeni model 2002, ki se z retro pridihom odlično poda tako k športnim kot bolj prefinjenim kombinacijam. Po poudarku na udobju slovijo tudi Skechers superge, ki sodijo med najbolj priljubljeno obutev za vsak dan. Tehnologije, kot sta Slip-ins in Max Cushioning, zagotavljajo mehkobo in podporo, modeli Uno pa navdušujejo z raznolikimi barvnimi izvedbami. Posebno mesto med trendovskimi modeli imajo tudi superge znamke Gant, ki so priljubljene predvsem zaradi svoje vsestranskosti. Ženske in moške casual superge te znamke so odlične za bolj sofisticirane modne kombinacije, saj vsakemu outfitu dodajo subtilen pridih tihega luksuza. Kombinacije usnja in semiša, nevtralni odtenki ter premišljeni detajli omogočajo, da jih brez zadržkov obujete tudi k bolj elegantnemu stajlingu. Barvitost in modni značaj letošnji sezoni prinašajo tudi Steve Madden, Replay in Adidas, ki se v kolekcijah poigravajo z različnimi tipi podplatov, od robustnejših do t. i. skate, ter s kombinacijami materialov, kot sta gladko usnje in semiš. Poseben poudarek pa je letos tudi na detajlih, kot so na primer subtilni živalski vzorci, ki supergi dodajo modno drznost, ter kovinski poudarki in kamenčki, ki vsaki garderobi dodajo kanček glamurja. Ob klasičnih belih, bež, rjavih in črnih modelih bodo pomladne stajlinge osvežile tudi superge v turkizni, svetlo modri, zeleni ali pink barvi.

3. Vsestranski mokasini

Klasični salonarji so letos nekoliko stopili v ozadje, njihovo mesto pa so prevzeli mokasini. Elegantni, a sproščeni, za urejene in hkrati udobne stajlinge. Mokasini za ženske in mokasini za moške so eden najbolj vsestranskih modelov letošnje sezone. Nosite jih lahko v službo, na sestanek ali v prostem času. Prevladujejo bež, rjava, modra in črna barva, odtenki, ki se brez težav vključijo v garderobo. Ženske kolekcije mokasinov blagovnih znamk Tamaris, UPcollection, Liu Jo in Creator vključujejo modele, ki na enem mestu združujejo najbolj vroče trende, od semiša, do vezalk in tankega podplata, v moških kolekcijah znamk Tommy Hilfiger, Mustang in Replay pa najdete modele, ki združujejo praktičnost in stil.

4. Urbane balerinke

Balerinke so se letos vrnile v povsem novi podobi. Če so nekoč veljale za romantičen kos, so danes minimalistične, urbane in presenetljivo sodobne, nekateri modeli spominjajo tudi na superge. Zelo tanek podplat, ki je letos več kot očitno rdeča nit pri casual obutvi, čista silhueta in pogosto subtilni paščki ali vezalke ustvarjajo eleganten, a nevsiljiv videz. So lahkotne, enostavne za kombiniranje in popolne za vsakdan. Pri blagovnih znamkah Tamaris, Liu Jo, Estyle, Creator najdete modele, ki jih lahko kombinirate s kavbojkami, oblekami ali poslovnimi kosi. Če iščete ženstveno, a udobno obutev za vsak dan, so urbane balerinke ena najlepših izbir letošnje pomladi.

PR ČLANEK MASS FOTO: Arhiv naročnika

5. Velika vrnitev semiša

Ena večjih sprememb pri modni obutvi se to pomlad skriva v materialih. Mreža (mesh), ki je bila zadnja leta skoraj povsod, se umika, nadomešča jo semiš. Semiš retro supergam in mokasinom doda toplino, eleganco in bolj premišljen videz. Deluje zrelejše in bolj umirjeno. V kombinaciji z bež, rjavo ali črno barvo ustvarja občutek diskretnega razkošja, brez pretirane vpadljivosti. Če ne veste, kateri material izbrati za novo sezono, so superge ali mokasini iz semiša varna, a hkrati zelo modna izbira.

6. Superge z dvojnimi vezalkami