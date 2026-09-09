7 stvari, ki jih neveste po poroki najpogosteje obžalujejo

In dobra izbira ponudnikov je pomembna, saj so nekatere odločitve takšne, ki jih neveste po poroki najpogosteje obžalujejo.

Prav zato je Poročni EXPO 2026 , ki bo potekal 3. oktobra v Grand Hotelu Union v Ljubljani , zasnovan nekoliko drugače. Namesto čim večjega števila ponudnikov je poudarek na kuriranem izboru preverjenih imen , med katerimi lahko bodoče neveste lažje najdejo tiste, ki ustrezajo njihovemu stilu, željam in proračunu. Za obiskovalce so na voljo tudi brezplačne vstopnice , vendar je njihovo število omejeno, zato si jih lahko pravočasno zagotovite tukaj .

Poročni sejem naj bi načrtovanje velikega dne olajšal. A ko se znajdeš pred množico ponudnikov, katalogov, cenikov in različnih stilov, se lahko hitro zgodi ravno nasprotno – na koncu ne veš več, kaj sploh iščeš in komu zaupati.

1. Na poročnem sejmu sem se izgubila med vsemi ponudniki

2. Preveč sem razmišljala o tem, kaj bodo rekli drugi

Mama ima svojo predstavo o obleki. Prijateljica bi izbrala drugo lokacijo. Sorodniki imajo svoje ideje o seznamu gostov. Na koncu pa je to vaš dan in ni treba, da je poroka takšna, kot si jo predstavljajo vsi drugi. Pomembno je, da je takšna, kot si jo želita mladoporočenca.

3. Pri pomembnih stvareh sem preveč varčevala

Proračun je pomemben. Toda pri načrtovanju poroke se je dobro vprašati tudi, česa si zares ne želite privoščiti premalo.

Če vam je fotografija pomembna, je morda smiselno vanjo vložiti več. Če obožujete cvetje, naj bo dekoracija eden od elementov, pri katerih ne boste sklepali kompromisov.

Premium poroka namreč ne pomeni, da mora biti vse najdražje.

Pomeni, da znate izbrati, kje želite kakovost.

4. Ponudnika sem izbrala samo na podlagi Instagrama

Lepa fotografija še ne pomeni nujno dobre izkušnje.

Pri poročnih ponudnikih je pomembno tudi, kako komunicirajo, kako razumejo vaše želje in kako se z njimi počutite. Zato je osebni stik še vedno pomemben. Še posebej pri storitvah, pri katerih boste s ponudnikom preživeli velik del svojega poročnega dne.

5. Preveč sem se ukvarjala s popolnostjo

Morda bo deževalo. Nekdo bo zamudil. Rože ne bodo videti popolnoma tako, kot ste si predstavljali. In nič od tega ne pomeni, da je poroka propadla. Poročni dan ni fotografiranje za Pinterest. Je dan, ki ga doživljate.

6. Pozabila sem uživati

To je ena največjih pasti. Nevesta ves dan preverja, ali je vse pripravljeno, ali so gostje zadovoljni, ali je torta prispela in ali se urnik drži. Namesto da bi uživala, postane organizatorka lastne poroke.

Zato je dobro, da del organizacije prepustite drugim in si na svoj dan dovolite biti predvsem – nevesta.

7. Nisem dovolj zgodaj ugotovila, kaj si pravzaprav želim

Pri načrtovanju poroke lahko hitro izgubite občutek za to, kaj vam je všeč in kaj vam je pomembno.

Ravno zato je lahko obisk dogodka Poročni EXPO 2026, kjer bo na enem mestu mogoče spoznati kurirano selekcijo preverjenih ponudnikov s področja mode, lepote, fotografije, dekoracije, glasbe, kulinarike in drugih poročnih storitev pomembna postojanka v procesu organizacije.