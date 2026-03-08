Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Dan žena
Novice

Zakaj praznujemo 8. marec in kaj pomeni za sodobne ženske

N. Č.
08. 03. 2026 04.00
0

Dan žena, ki ga vsako leto praznujemo 8. marca, je eden najpomembnejših mednarodnih dni, posvečenih ženskam. Ta dan je namenjen praznovanju njihovih dosežkov na družbenem, gospodarskem, kulturnem in političnem področju, hkrati pa opozarja na pomen enakopravnosti in spoštovanja pravic žensk po vsem svetu.

Leta 2026 bo dan žena ponovno priložnost, da se spomnimo pomembnih žensk v svojem življenju – mam, babic, partnerk, prijateljic in sodelavk – ter jim pokažemo hvaležnost. V mnogih državah ga spremljajo različni dogodki, kulturne prireditve in simbolične geste pozornosti, ki poudarjajo pomen žensk v družbi.

Tri navdihujoče zgodbe, ki bi jih morali poznati
Preberi še
Tri navdihujoče zgodbe, ki bi jih morali poznati

Zakaj praznujemo dan žena?

Zgodovina dneva žena sega v začetek 20. stoletja, ko so se ženske v Evropi in ZDA začele organizirati v gibanja za boljše delovne pogoje, volilno pravico in enakopravnost. Idejo o mednarodnem dnevu žensk je leta 1910 na konferenci delavskih žensk v Københavnu predlagala nemška aktivistka Clara Zetkin, ki je želela ustvariti dan, namenjen boju za pravice žensk, piše International Women's Day.

Prva praznovanja so potekala leta 1911 v več evropskih državah, sčasoma pa je dan postal globalni simbol solidarnosti in napredka. Sprva so ga praznovali 19. marca, a na koncu je 8. marec postal znan kot mednarodni dan žena.

Najlepše misli za dan žena
Preberi še
Najlepše misli za dan žena

Danes je 8. marec priložnost za praznovanje dosežkov žensk in razmislek o napredku na področju enakopravnosti, ki je še vedno pomembna tema v številnih državah.

Kako se dan žena praznuje po svetu?

Dan žena je globalni praznik, ki ga zaznamujejo različne tradicije in dogodki. V številnih državah potekajo konference, razprave in kampanje, ki opozarjajo na pomen enakih možnosti v družbi, izobraževanju in na delovnem mestu.

Hkrati je to tudi dan, ko ljudje pogosto izrazijo hvaležnost ženskam v svojem življenju. V Evropi je običaj, da ženske prejmejo rože ali majhne pozornosti, v nekaterih državah pa je 8. marec celo državni praznik. Po svetu dan spremljajo tudi kulturni dogodki, dobrodelne akcije in kampanje za večjo podporo ženskam v različnih skupnostih.

Dan žena
Dan ženaFOTO: Shutterstock

Kaj si ženske pogosto želijo na 8. marec?

Čeprav so rože in majhne pozornosti še vedno priljubljen simbol tega dne, mnoge ženske poudarjajo, da je najpomembnejše priznanje njihovega dela, truda in dosežkov. Dan žena je lahko priložnost za pogovor o enakih možnostih, spoštovanju in podpori v vsakdanjem življenju.

Pomemben del praznovanja je tudi čas za razmislek o lastnih željah, ciljih in uspehih. Marsikatera ženska si na ta dan vzame trenutek zase, za druženje s prijateljicami ali za dejavnosti, ki jih navdihujejo in veselijo.

Katero cvetje podariti osebi, glede na astrološko znamenje
Preberi še
Katero cvetje podariti osebi, glede na astrološko znamenje

Pozitiven opomnik na moč in dosežke žensk

Dan žena ni namenjen le praznovanju, ampak tudi navdihu. Spominja nas, kako pomembno vlogo imajo ženske v družini, družbi, znanosti, kulturi in gospodarstvu. Ženske so skozi zgodovino dosegle številne pomembne preboje, ki so oblikovali današnji svet, in njihov vpliv je danes večji kot kdaj koli prej.

Prav zato je 8. marec priložnost, da praznujemo moč, pogum in ustvarjalnost žensk, hkrati pa spodbujamo okolje, v katerem imajo vse enake možnosti za razvoj, uspeh in uresničitev svojih sanj.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: internationalwomensday.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
dan žena 8. marec praznik
Moda

Najbolj vroče superge te pomladi

Koža

To so najpogostejše napake pri negi kože v zimskih mesecih

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1553