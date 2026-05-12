Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja

Aleksandra Balmazović je za revijo Suzy potrdila, da se je po več kot dveh desetletjih zveze ločila od moža Sergeja Novakovića. Njena izpoved razkriva eno najtežjih obdobij njenega življenja, ki ga je zaznamovalo leto in pol čustvenih pretresov, osebne inventure in ponovnega iskanja ravnotežja.
Razkritje ločitve po letu in pol tišine
Igralka Aleksandra Balmazović, znana s filmskih platen in gledaliških odrov, je šele pred kratkim prvič javno spregovorila o razhodu. Za Suzy je povedala, da se je zakon s Sergejem Novakovićem končal po več kot 20 letih skupnega življenja. V intervjuju za Suzy je priznala, da je šla skozi vse faze razpada partnerske zveze: od začetnega šoka do tistega, kar sama imenuje "čustveni kolaps", nato "trdi padec" in šele nato postopni dvig.
Sin kot čustvena opora v težkih trenutkih
Pri tem so jo držali pokonci predvsem sin, delo in občutek odgovornosti do družine. Igralka je poudarila, da je morala v tem času narediti temeljito "življenjsko inventuro", da je razumela, kdo je zunaj zakonskih okvirov in kaj si želi v prihodnje.
Navdušila na sinovem maturantskem plesu
Njen sin je letos postal maturant, kar je za Aleksandro pomenilo dodatno čustveno prelomnico. Na njegov maturantski ples je prišla v elegantni črni toaleti in požela veliko pohval. Fotografijo si lahko ogledate spodaj.
