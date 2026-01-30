Zadovoljna.si
Alexis Ortega - fb
Novice

Umrl 38-letni igralec, ki je posodil glas znanemu liku

N. Č.
30. 01. 2026 04.00
1

Alexis Ortega, mehiški sinhronizator, znan po posoji glasu Spider-Manu Toma Hollanda, je preminil v starosti 38 let, kot so sporočili različni latinskoameriški mediji.

Mehiški sinhronizator Alexis Ortega je umrl v starosti 38 let. Novico, ki jo je prvi objavil World Dubbing News, so potrdili tudi različni drugi mediji, vključno z britanskim portalom Daily Mail. Vzrok smrti ni bil razkrit.

Umrl po boju s hudo boleznijo
Znan po sinhronizaciji Spider-Mana

Njegov najbolj znani projekt je bila sinhronizacija Spider-Mana, kjer je dal glas liku, ki ga je v izvirniku upodobil Tom Holland. Ortega je bil torej španski glas Spider-Mana v latinskoameriških različicah filmov, kot so 'Kapitan Amerika: Državljanska vojna' (2016), 'Spider-Man: Vrnitev domov' (2017) in 'Maščevalci: Neskončna vojna' (2018), poroča El Mundo America.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi druge uspešnice

Poleg legendarnega Spider-Mana je Alexis Ortega prispeval svoj glas k številnim drugim projektom. Bil je nepogrešljiv del sinhronizacij za filme, kot so 'Star Wars: Rogue One', animirana uspešnica 'Dory' in 'Avtomobili 3', kot navaja El Mundo America.

Videli smo ga lahko tudi pred kamero

Njegovo delo pa ni bilo omejeno zgolj na sinhronizacijo. Pojavil se je tudi v manjših vlogah v nekaterih televizijskih serijah.

Vir: dailymail.co.uk, mundoamerica.com, wdnes.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Alexis Ortega Spider-Man sinhronizacija glasovni igralec Marvel smrt umrl
