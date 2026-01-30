Umrl 38-letni igralec, ki je posodil glas znanemu liku

Mehiški sinhronizator Alexis Ortega je umrl v starosti 38 let. Novico, ki jo je prvi objavil World Dubbing News, so potrdili tudi različni drugi mediji, vključno z britanskim portalom Daily Mail. Vzrok smrti ni bil razkrit.
Znan po sinhronizaciji Spider-Mana
Njegov najbolj znani projekt je bila sinhronizacija Spider-Mana, kjer je dal glas liku, ki ga je v izvirniku upodobil Tom Holland. Ortega je bil torej španski glas Spider-Mana v latinskoameriških različicah filmov, kot so 'Kapitan Amerika: Državljanska vojna' (2016), 'Spider-Man: Vrnitev domov' (2017) in 'Maščevalci: Neskončna vojna' (2018), poroča El Mundo America.
Tudi druge uspešnice
Poleg legendarnega Spider-Mana je Alexis Ortega prispeval svoj glas k številnim drugim projektom. Bil je nepogrešljiv del sinhronizacij za filme, kot so 'Star Wars: Rogue One', animirana uspešnica 'Dory' in 'Avtomobili 3', kot navaja El Mundo America.
Videli smo ga lahko tudi pred kamero
Njegovo delo pa ni bilo omejeno zgolj na sinhronizacijo. Pojavil se je tudi v manjših vlogah v nekaterih televizijskih serijah.
Vir: dailymail.co.uk, mundoamerica.com, wdnes.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV