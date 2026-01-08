Zadovoljna.si
Amy Schumer se je po sedmih letih razšla s soprogom
Novice

Ločujeta se po sedmih letih zakona

N. Č.
08. 01. 2026 04.00
0

Amy Schumer in Chris Fischer sta po sedmih letih uradno vložila vlogo za ločitev. Kljub razvezi ostajata osredotočena na skupno vzgojo sina Genea in ohranjata spoštljiv odnos.

Komičarka Amy Schumer in Chris Fischer sta po sedmih letih zakona tudi uradno vložila zahtevo za razvezo. To sta storila sporazumno, kar potrjujejo tudi sodni zapisi okrožnega vrhovnega sodišča New Yorka, ki jih je pregledal USA TODAY 6. januarja.

Zvezdnica filma 'Razuzdana' (Trainwreck), stara 44 let, je novico o 'prijateljskem' razhodu s Fischerjem, ki je profesionalni kuhar in avtor kuharskih knjig, dobitnik nagrade Jamesa Bearda, že predhodno potrdila na družbenih medijih 12. decembra.

"Bla, bla, bla, s Chrisom sva sprejela težko odločitev, da po sedmih letih končava najin zakon. Zelo se imava rada in še naprej se bova osredotočala na vzgojo najinega sina. Cenila bi, če bi v tem obdobju spoštovali najino zasebnost," je takrat zapisala. Objavo je pozneje izbrisala iz svojega Instagram profila.

Amy Schumer in Chris Fischer
Amy Schumer in Chris FischerFOTO: Profimedia

Ostajata v dobrem odnosu

V času njunega zakona sta Amy Schumer in Chris Fischer vzpostavila globok partnerski in profesionalni odnos, ki se odraža tudi v skupni vzgoji njunega šestletnega sina, Genea. Gene, ki se je rodil maja 2019, ostaja v središču njunega življenja, poudarjata ob razvezi.

Po njunem razhodu je vir prejšnji mesec za Page Six povedal, da nekdanja partnerja še vedno živita skupaj. "Pričakuje, da bosta skupaj vzgajala otroka ves čas in da bo Chris Genea videval skoraj toliko kot zdaj – če ne celo več," jim je takrat zaupal bližnji vir in dodal: "Zaradi otroka sta še vedno večinoma pod isto streho."

Vir je za Page Six pojasnil tudi, da si igralka želi, da bi bila še naprej enotna pri vzgoji sina, a nikoli več ne želi imeti romantične zveze z njim.

Amy Schumer in Chris Fischer
Amy Schumer in Chris FischerFOTO: Profimedia

Govorice o težavah v zakonu so krožile že dolgo

Mediji so že v začetku novembra, dolgo pred uradno potrditvijo, začeli namigovati o morebitnih težavah v zakonu Amy Schumer. Takrat je Amy v svoji Instagram zgodbi zapisala: "Chris in jaz sva še vedno poročena." Vendar so se ugibanja nadaljevala.

Teden dni pozneje, 13. novembra, je vir za People razkril, da se par "zasebno spopada z običajnimi težavami, ki jih imajo pari v dolgotrajnih zakonih, a da sta oba še vedno predana razmerju."

Vir: eu.usatoday.com, pagesix.com, people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Planica bo januarja prizorišče edinstvenega športnega projekta

