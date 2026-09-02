Znana Slovenka praznuje rojstni dan

Ana Klašnja je na družbenih omrežjih delila rojstnodnevni utrinek. Na fotografiji, ki jo je objavila na Instagramu, Ana Klašnja pozira ob rojstnodnevni torti v vpadljivi rožnati obleki, na glavi pa nosi praznični klobuček.

Ob objavi je zapisala: "Še eno leto naokrog in starejša ko sem, manj želja imam. Če sem čisto iskrena, si vsakič zaželim samo to, da smo zdravi ... jaz in vsi, ki jih imam rada."

Njene besede so hitro požele številne odzive. Med komentarji so se zvrstile čestitke prijateljev, znanih obrazov in sledilcev, ki so ji zaželeli vse najboljše ob osebnem prazniku.