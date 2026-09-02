Znana Slovenka praznuje rojstni dan

Ana Klašnja je na družbenih omrežjih delila rojstnodnevni utrinek. Na fotografiji, ki jo je objavila na Instagramu, Ana Klašnja pozira ob rojstnodnevni torti v vpadljivi rožnati obleki, na glavi pa nosi praznični klobuček.
Ob objavi je zapisala: "Še eno leto naokrog in starejša ko sem, manj želja imam. Če sem čisto iskrena, si vsakič zaželim samo to, da smo zdravi ... jaz in vsi, ki jih imam rada."
Njene besede so hitro požele številne odzive. Med komentarji so se zvrstile čestitke prijateljev, znanih obrazov in sledilcev, ki so ji zaželeli vse najboljše ob osebnem prazniku.
Uspešna tako na odru kot pred kamerami
Ana Klašnja že vrsto let velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih balerin. Ob uspešni plesni karieri jo gledalci dobro poznajo tudi kot nekdanjo žirantko priljubljene oddaje Slovenija ima talent, kjer je nekaj sezon navduševala s svojo energijo, neposrednostjo in eleganco.
Tokrat pa ni bila v središču pozornosti zaradi nastopa ali televizijskega projekta, temveč zaradi povsem osebnega trenutka, ki ga je delila s svojimi sledilci. Ob njenem rojstnem dnevu se pridružujemo dobrim željam in ji želimo veliko zdravja, sreče ter nepozabnih trenutkov v družbi najbližjih.
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