Anamaria Goltes - ig
Novice

Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli

Zaročenka Luke Dončića, Anamaria Goltes, je na družbenih omrežjih delila serijo novih fotografij, ki razkrivajo trenutke iz njenega življenja. Oboževalci so nad njenimi fotografijami navdušeni.

Anamaria Goltes, partnerka košarkarja Luke Dončića, je na družbenih omrežjih objavila zbirko še nikoli videnih fotografij. Običajno je precej zadržana glede deljenja podrobnosti iz svojega zasebnega življenja, zato je ta poteza zelo razveselila njene sledilce.

S pomočjo dveh galerij je Anamaria povabila javnost na potovanje skozi zadnje desetletje, natančneje od leta 2016 do leta 2026. Delila je izbrane fotografije, poleg pa je zapisala: "2016–2026. Desetletje dobrih časov, težkih lekcij in vsega vmes. Veliko vzponov in padcev, a ne bi spremenila niti trenutka."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj je na fotografijah?

Novopečena mamica je delila doslej še neobjavljene fotografije iz svojega življenja. Posebno pozornost pa je pritegnila z objavami, ki prikazujejo njeno nosečnost in njeni hčerki - starejšo Gabrielo in novorojenko Olivio.

Med objavljenimi trenutki so tudi številni prikazi sproščenih dni ob morju, kjer družina Dončić preživlja poletne mesece, pa tudi fotografije Anamarie v spodnjem perilu in kopalkah. Oboževalci so bili nad njenimi objavami navdušeni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Anamaria Goltes Luka Dončić Olivia Dončić Gabriela Dončić družinski utrinki nosečnost Anamarie fotografije fotografije anamarie goltes dončić
Novice

Zakaj vsi pravijo, da je 2026 novi 2016?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
