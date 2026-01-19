Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli

Anamaria Goltes, partnerka košarkarja Luke Dončića, je na družbenih omrežjih objavila zbirko še nikoli videnih fotografij. Običajno je precej zadržana glede deljenja podrobnosti iz svojega zasebnega življenja, zato je ta poteza zelo razveselila njene sledilce.
S pomočjo dveh galerij je Anamaria povabila javnost na potovanje skozi zadnje desetletje, natančneje od leta 2016 do leta 2026. Delila je izbrane fotografije, poleg pa je zapisala: "2016–2026. Desetletje dobrih časov, težkih lekcij in vsega vmes. Veliko vzponov in padcev, a ne bi spremenila niti trenutka."
Kaj je na fotografijah?
Novopečena mamica je delila doslej še neobjavljene fotografije iz svojega življenja. Posebno pozornost pa je pritegnila z objavami, ki prikazujejo njeno nosečnost in njeni hčerki - starejšo Gabrielo in novorojenko Olivio.
Med objavljenimi trenutki so tudi številni prikazi sproščenih dni ob morju, kjer družina Dončić preživlja poletne mesece, pa tudi fotografije Anamarie v spodnjem perilu in kopalkah. Oboževalci so bili nad njenimi objavami navdušeni.
