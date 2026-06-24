Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Anja Ramšak - ig
Novice

Znana Slovenka se bo kmalu razveselila deklice

N. Č.
24. 06. 2026 12.33
0

Radijska voditeljica Anja Ramšak je v Denis Avdić Showu razkrila, da s soprogom pričakujeta hčerko, novico pa so obeležili s spektakularnim dronom in baloni.

Radijska voditeljica Anja Ramšak in njen soprog Matevž Ramšak sta javnosti razkrila, da pričakujeta deklico. Razkritje spola se je zgodilo v etru Radia 1, natančneje v jutranjem programu. Čeprav so se ugibanja začela že marca, ko je Anja priznala nosečnost, je zdaj uradno potrjeno, da bo družino osrečila deklica.

Tako je nekdanja televizijska voditeljica videti v kopalkah
Preberi še
Tako je nekdanja televizijska voditeljica videti v kopalkah

Kako sta razkrila spol otroka?

Spol otroka sta Anja in Matevž razkrila na inovativen način, s pomočjo drona, ki je razkril roza balone pred očmi ekipe in javnosti. Novica je hitro zaokrožila, saj so bili poslušalci oddaje vključeni v proces že od začetka nosečnosti. Razkritje spola si lahko ogledate tudi v spodnji objavi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njena pot do dojenčka ni bila enostavna

Anja Ramšak je pred kratkim v oddaji Potep z Leo razkrila, da njena pot do dojenčka ni bila niti hitra niti enostavna. Šla je čez postopek umetne oploditve, ki pa ni bil uspešen. Zanimiv preobrat se je zgodil pozneje, ko je voditeljica zanosila po naravni poti. Več pa na Bibaleze.si.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Anja Ramšak dojenček spol otroka nosečnost umetna oploditev noseča znana slovenka radijska voditeljica deklica
Zadovoljna.si Znana Slovenka potrdila, da pričakuje drugega otroka
24ur.com Novinarka Sandra Boršič povila deklico Glorio
Zadovoljna.si Znana slovenska vplivneža prvič postala starša
Zadovoljna.si Igralka iz Usodnega vina pričakuje drugega otroka
Zadovoljna.si Slovenska voditeljica se je razveselila deklice
24ur.com Vplivnica in podjetnica Petra Parovel bo rodila deklico
Bibaleze.si Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819