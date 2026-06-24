Znana Slovenka se bo kmalu razveselila deklice

Radijska voditeljica Anja Ramšak in njen soprog Matevž Ramšak sta javnosti razkrila, da pričakujeta deklico. Razkritje spola se je zgodilo v etru Radia 1, natančneje v jutranjem programu. Čeprav so se ugibanja začela že marca, ko je Anja priznala nosečnost, je zdaj uradno potrjeno, da bo družino osrečila deklica.
Kako sta razkrila spol otroka?
Spol otroka sta Anja in Matevž razkrila na inovativen način, s pomočjo drona, ki je razkril roza balone pred očmi ekipe in javnosti. Novica je hitro zaokrožila, saj so bili poslušalci oddaje vključeni v proces že od začetka nosečnosti. Razkritje spola si lahko ogledate tudi v spodnji objavi.
Njena pot do dojenčka ni bila enostavna
Anja Ramšak je pred kratkim v oddaji Potep z Leo razkrila, da njena pot do dojenčka ni bila niti hitra niti enostavna. Šla je čez postopek umetne oploditve, ki pa ni bil uspešen. Zanimiv preobrat se je zgodil pozneje, ko je voditeljica zanosila po naravni poti. Več pa na Bibaleze.si.
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