Slovenska radijska voditeljica sporočila, da je noseča

Priljubljena radijska voditeljica Anja Ramšak je v oddaji Denis Avdić Show delila zelo osebno in veselo novico: kmalu bo postala mamica. "Čez nekaj mesecev bom mama," je priznala in dodala: "Še sama ne morem verjeti. Si večkrat na dan ponovim."
Sodelavci Denis Avdić, Miha Deželak in Lara Tošić so bili ob novici izjemno navdušeni in so ji v znak podpore in veselja izrekli srčne čestitke ter jo objeli.
Mešani občutki, a prevladujeta sreča in hvaležnost
Anja je v radijski oddaji razkrila tudi, da ima mešana čustva, ki vključujejo veliko hvaležnosti in sreče, a tudi določeno mero zaskrbljenosti in strahu. Vendar pa prevladuje predvsem izjemno veliko veselje nad prihajajočim starševstvom. To transparentno deljenje njenih občutkov jo je še bolj približalo poslušalcem in pokazalo, kako kompleksna so lahko čustva med čakanjem na novorojenčka.
