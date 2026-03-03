Zadovoljna.si
Novice

Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke

N. Č.
03. 03. 2026 04.00
0

Znana slovenska vplivnica Anja Sivec je že pred kratkim z javnostjo delila, da se jima bo s partnerjem Matjažem na njunih avanturah kmalu pridružil otročiček, zdaj pa je namignila tudi, ali v njuno življenje vstopa fantek ali punčka.

Slovenska vplivnica Anja Sivec, ki jo poznamo po prikupnih vsebinah, ki jih ustvarja skupaj s partnerjem Matjažem in so vezane predvsem na potovanja, je delila več podrobnosti o spolu otroka, ki se ga bosta kmalu razveselila.

Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Kako sta razkrila novico o naraščaju?

Da pričakujeta dojenčka, sta sicer razkrila že pred časom, na družbenih omrežjih pa sta delila tudi nekaj utrinkov, ki prikazujejo trenutke, ko so za veselo novico izvedeli člani njune družine.

Poleg videoposnetka je Anja zapisala: "Moji najbližji, različni trenutki po svetu in ena velika novica. Moja mami, ki si je zadnja leta želela samo eno – postati babica. Matjaževa mami, ki je ta naziv dobila že četrtič! Majice s posvetilom, steklenice in namigi za tiste, ki so že nekaj časa sumili. Pot v LA, ki se je namesto žurov spremenila v trezne čustvene objeme in osebna razkritja. Video klici, da sva novico lahko delila skupaj, tudi ko nisva bila v istem kraju. Brunch s kokoškami, poln solz, smeha in šoka. In prvi trenutek razkritja brez kamere, sredi poroke, ko so tekle solze in je skrivnost ostala varno shranjena. Tok ljubezni, tok iskrenih reakcij ... in ena majhna oseba, ki je že zdaj obdana z vsemi."

Se bosta razveselila fantka ali punčke?

Anja in Matjaž pa sta zdaj delila še prikupen posnetek, v katerem namigneta, ali se bosta razveselila fantka ali punčke. Anja v videoposnetku razkrije, kako je pri njej z znaki, ki naj bi razkrivali, ali gre za fantka ali punčko, na koncu videoposnetka pa tako ona kot Matjaž razkrijeta, da se jima zdi, da se jima bo kmalu pridružila punčka.

anja sivec noseča vplivnica razkritje spola otrok
