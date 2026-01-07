Zadovoljna.si
Novice

Še ena znana Slovenka letos pričakuje dojenčka

N. Č.
07. 01. 2026 04.00
3

Nekdanja udeleženka MasterChefa, Barbara Perić, je na subtilen in izjemno kreativen način oznanila, da s partnerjem v letu 2026 pričakujeta prvega otroka.

Barbara Perić, nekdanja tekmovalka priljubljenega šova MasterChef Slovenija, je nedavno na družbenih omrežjih delila izjemno veselo novico. Naznanila je, da s partnerjem pričakujeta dojenčka.

Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka

Za najavo vesele novice je izbrala edinstven način, ki odraža njeno ustvarjalnost, predvsem pri pripravi sladic. Na fotografiji so bili prikazani piškoti, med katerimi je eden nosil poseben napis: "Pridem v 2026."

Slovenska voditeljica se odpravlja na porodniško

Objavo je dopolnila z ganljivim zapisom: "V najin mali svet prihaja nekaj zelo posebnega. Najin najslajši projekt se začenja." Novica je sprožila val navdušenja med njenimi sledilci in v komentarjih so se zvrstile čestitke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Barbaro poznamo iz šova MasterChef Slovenija

Gledalci kuharskega šova MasterChef Slovenija se Barbare Perić, tekmovalke, ki smo jo spremljali v sezoni iz leta 2024, zelo dobro spomnijo.

Popolna preobrazba Barbare Poljanec jemlje dih

Čeprav se je njeno potovanje v MasterChefu zaključilo z izločitvenim testom, je izkušnja tekmovanja predstavljala zanjo ključno obdobje učenja in spoznavanja same sebe. S pomočjo te preizkušnje je odkrila veliko o svojih zmožnostih in področjih, na katerih še mora delati.

Barbara Perić
Barbara Perić FOTO: POP TV

Izpadla iz šova MasterChef Slovenija

"Tisti dan moja glava ni bila prava, prav tako moje telo," je razložila za 24ur.com in dodala: "V tistem trenutku sem bila samo vesela, da je konec, ker je bilo zame res naporno. Seveda mi je bilo žal, da zapuščam tekmovanje, ampak v tistem trenutku je predvsem prevladovalo veselje, da je konec res napornega dne."

Kljub izzivom in stresu, ki ga prinaša šov, je Barbara poudarila pozitiven izkupiček. Izkušnja MasterChefa ji je omogočila spoznavanje same sebe in svojih sposobnosti. "Dobila sem tisto, kar sem iskala. Naučila sem se ogromno o sebi, kaj zmorem in na čem moram morda še delati. Dobila sem tudi nekaj samozavesti, ampak to je zagotovo področje, na katerem moram še delati," je še povedala takrat za 24ur.com. Več si lahko preberete TUKAJ!

Dieta, s katero je Barbara Poljanec izgubila 15 kilogramov

Odprla svojo slaščičarno

Po izkušnji v MasterChefu Barbara ni mirovala, temveč je nadaljevala z uresničevanjem svojih kulinaričnih sanj. Odprla je svojo slaščičarno, kjer navdušuje s svojimi sladkimi kreacijami.

KOMENTARJI (3)

rogla 07. 01. 2026 14.11
1 0
Vsak dan rodi nekaj žensk. Skrajni čas je, da nehajte se tem "znana"! One, ki se ne "kažejo" so vredne spoštovanja!
ODGOVORI
komandos 07. 01. 2026 08.52
4 0
Ja madona je kje v Sloveniji ženska da ni znana Slovenka ne moreš verjet
ODGOVORI
rokololo 07. 01. 2026 08.33
4 0
Kraljica slovenske estrade. Srečno.
ODGOVORI
