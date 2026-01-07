Še ena znana Slovenka letos pričakuje dojenčka

Za najavo vesele novice je izbrala edinstven način, ki odraža njeno ustvarjalnost, predvsem pri pripravi sladic. Na fotografiji so bili prikazani piškoti, med katerimi je eden nosil poseben napis: " Pridem v 2026. "

Objavo je dopolnila z ganljivim zapisom: " V najin mali svet prihaja nekaj zelo posebnega. Najin najslajši projekt se začenja ." Novica je sprožila val navdušenja med njenimi sledilci in v komentarjih so se zvrstile čestitke.

Čeprav se je njeno potovanje v MasterChefu zaključilo z izločitvenim testom, je izkušnja tekmovanja predstavljala zanjo ključno obdobje učenja in spoznavanja same sebe . S pomočjo te preizkušnje je odkrila veliko o svojih zmožnostih in področjih, na katerih še mora delati.

Izpadla iz šova MasterChef Slovenija

"Tisti dan moja glava ni bila prava, prav tako moje telo," je razložila za 24ur.com in dodala: "V tistem trenutku sem bila samo vesela, da je konec, ker je bilo zame res naporno. Seveda mi je bilo žal, da zapuščam tekmovanje, ampak v tistem trenutku je predvsem prevladovalo veselje, da je konec res napornega dne."

Kljub izzivom in stresu, ki ga prinaša šov, je Barbara poudarila pozitiven izkupiček. Izkušnja MasterChefa ji je omogočila spoznavanje same sebe in svojih sposobnosti. "Dobila sem tisto, kar sem iskala. Naučila sem se ogromno o sebi, kaj zmorem in na čem moram morda še delati. Dobila sem tudi nekaj samozavesti, ampak to je zagotovo področje, na katerem moram še delati," je še povedala takrat za 24ur.com. Več si lahko preberete TUKAJ!