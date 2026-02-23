Zadovoljna.si
Bianca Diaz - fb
Novice

Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti

N. Č.
23. 02. 2026 04.00
1

Brazilska vplivnica Bianca Dias je pri 27 letih umrla zaradi zapletov po lepotni operaciji. Lokalne oblasti preiskujejo okoliščine, medtem ko prijatelji žalujejo.

Vplivnica Bianca Dias je tragično umrla pri 27 letih po zapletih zaradi lepotne operacije. Po navedbah vira TMZ je bil vzrok smrti najverjetneje pljučna embolija – zaplet, ki je pogosto povezan z velikimi kozmetičnimi posegi. Njeno življenje se je ugasnilo mnogo prezgodaj, in to le 18 dni po operaciji. Primer trenutno preiskujejo pristojni organi, da bi razjasnili vse okoliščine dogodka.

Prišlo je do zapletov po operaciji

Po operaciji, med okrevanjem v družinski hiši blizu So Paula, je prišlo do zapletov. Po navedbah vira TMZ je nenadoma občutila hudo težko dihanje. Takoj so jo odpeljali v bolnišnico, kjer pa so bile možnosti za rešitev žal že izčrpane, še dodajajo. Tragedija je nastopila le 18 dni po prvem kirurškem posegu, katerega natančna narava javnosti še ni znana, še piše TMZ. Lokalne oblasti so po dogodku uvedle uradno preiskavo, s katero želijo razjasniti vse okoliščine njene smrti in ugotoviti morebitne vzroke, ki so do nje privedli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdo je bila Bianca Dias?

Bianca Dias je bila prepoznavna figura v brazilskem spletnem prostoru. Na Instagramu je imela več kot 60.000 sledilcev, kjer je delila vsebine, povezane z življenjskim slogom in modelingom, s svojo zadnjo objavo 18. decembra, piše TMZ.

Številne objave znancev in oboževalcev

Na družbenih omrežjih so se pojavile številne objave njenih znancev in oboževalcev, ki žalujejo za mlado vplivnico. Brata Keith in Kevin Hodge sta na primer na svojem skupnem Facebook profilu zapisala: "Skupnost družbenih medijev žaluje za izgubo vplivnice Biance Dias, ki je umrla le 18 dni po obsežnem plastičnem kirurškem posegu."

"27-letna mati dveh otrok naj bi med okrevanjem v družinskem domu utrpela smrtno pljučno embolijo in epileptične napade. Ta srceparajoča novica je ponovno sprožila nujne pogovore o tveganjih kompleksnih kozmetičnih operacij in pomenu varnosti po operaciji," sta še dodala v zapisu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zapleti po lepotnih operacijah

Njena smrt je ponovno opozorila na tveganja, ki jih prinaša plastična kirurgija. Pljučna embolija, ki jo je doživela Bianca, naj bi bil eden izmed najbolj smrtonosnih zapletov po večjih kirurških posegih. Gre za krvni strdek, ki blokira in ustavi dotok krvi v arteriji v pljučih, več o sami pljučni emboliji pa si lahko preberete na Vizita.si.

Tragedija je ponovno odprla dialog o potencialnih pasteh lepotne industrije, saj ne gre za osamljen primer tovrstne operacije, ki se je končal s smrtnim izzidom.

Vir: tmz.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
a res je 23. 02. 2026 09.06
0 0
Kdor ne ve, po večjih operacijah si je treba vsak dan z injekcijo v trebuh vbrizgati določeno tekočino ravno zaradi tega, da ne pride do primera kakor je opisan zgoraj. Vsaj pri nas v Sloveniji dobiš takšna navodila po odpustu iz bolnišnice.
