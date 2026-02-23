Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti

Vplivnica Bianca Dias je tragično umrla pri 27 letih po zapletih zaradi lepotne operacije. Po navedbah vira TMZ je bil vzrok smrti najverjetneje pljučna embolija – zaplet, ki je pogosto povezan z velikimi kozmetičnimi posegi. Njeno življenje se je ugasnilo mnogo prezgodaj, in to le 18 dni po operaciji. Primer trenutno preiskujejo pristojni organi, da bi razjasnili vse okoliščine dogodka.

Preberi še Stara je bila 36 let, njen dopust se je končal tragično

Prišlo je do zapletov po operaciji

Po operaciji, med okrevanjem v družinski hiši blizu So Paula, je prišlo do zapletov. Po navedbah vira TMZ je nenadoma občutila hudo težko dihanje. Takoj so jo odpeljali v bolnišnico, kjer pa so bile možnosti za rešitev žal že izčrpane, še dodajajo. Tragedija je nastopila le 18 dni po prvem kirurškem posegu, katerega natančna narava javnosti še ni znana, še piše TMZ. Lokalne oblasti so po dogodku uvedle uradno preiskavo, s katero želijo razjasniti vse okoliščine njene smrti in ugotoviti morebitne vzroke, ki so do nje privedli.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kdo je bila Bianca Dias?

Bianca Dias je bila prepoznavna figura v brazilskem spletnem prostoru. Na Instagramu je imela več kot 60.000 sledilcev, kjer je delila vsebine, povezane z življenjskim slogom in modelingom, s svojo zadnjo objavo 18. decembra, piše TMZ.

Preberi še Mesec dni po prometni nesreči so ga odklopili z aparatov

Številne objave znancev in oboževalcev

Na družbenih omrežjih so se pojavile številne objave njenih znancev in oboževalcev, ki žalujejo za mlado vplivnico. Brata Keith in Kevin Hodge sta na primer na svojem skupnem Facebook profilu zapisala: "Skupnost družbenih medijev žaluje za izgubo vplivnice Biance Dias, ki je umrla le 18 dni po obsežnem plastičnem kirurškem posegu."

Preberi še 22-letnica umrla po težkem boju z boleznijo

"27-letna mati dveh otrok naj bi med okrevanjem v družinskem domu utrpela smrtno pljučno embolijo in epileptične napade. Ta srceparajoča novica je ponovno sprožila nujne pogovore o tveganjih kompleksnih kozmetičnih operacij in pomenu varnosti po operaciji," sta še dodala v zapisu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zapleti po lepotnih operacijah

Njena smrt je ponovno opozorila na tveganja, ki jih prinaša plastična kirurgija. Pljučna embolija, ki jo je doživela Bianca, naj bi bil eden izmed najbolj smrtonosnih zapletov po večjih kirurških posegih. Gre za krvni strdek, ki blokira in ustavi dotok krvi v arteriji v pljučih, več o sami pljučni emboliji pa si lahko preberete na Vizita.si.

Preberi še Neuradno: Slovenka naj bi v Turčiji umrla zaradi pljučne embolije

Tragedija je ponovno odprla dialog o potencialnih pasteh lepotne industrije, saj ne gre za osamljen primer tovrstne operacije, ki se je končal s smrtnim izzidom.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.