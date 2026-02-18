Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice

Billy Steinberg, priznani tekstopisec, je umrl v 75. letu starosti, kot je potrdila njegova odvetnica Laurie Soriano za Los Angeles Times in Variety. Vzrok smrti je bil rak, s katerim se je boril dlje časa. Steinberg je bil zaslužen za nekatere največje pop uspešnice 80. let in se je izkazal kot virtuoz pri pisanju besedil, ki so ujela esenco ljubezenskih stanj in čustvenih preizkušenj. Med njegovimi največjimi dosežki so besedila za pesmi, kot so Madonnina pesem Like a Virgin, pesem True Colors Cyndi Lauper in pesem Alone skupine Heart.

Preberi še Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik

Izjava za javnost

"Življenje Billyja Steinberga je bilo dokaz trajne moči dobro napisane pesmi - in ideje, da lahko iskrenost, ko je uglasbena, preživi vse nas," se je glasila izjava za javnost, ki jo je izdala njegova družina, ki je izrazila globoko spoštovanje in ga opisala kot nekoga, ki je imel neverjetno sposobnost, da se njegove osebne refleksije pretvorijo v himne, v katerih so se prepoznali milijoni.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kdo je bil Billy Steinberg?

Otroštvo in zgodnja ustvarjalnost Billy Steinberg se je rodil leta 1950 v Fresnu v Kaliforniji, otroštvo pa je preživel v Palm Springsu, kjer je njegova družina vodila vinograde. Prav delo v vinogradih je zaznamovalo njegovo mladost in mu ponudilo okolje, v katerem je začel razvijati svojo ustvarjalnost. V poznih šestdesetih letih je obiskoval kolidž Bard, kjer je študiral literaturo in začel pisati pesmi, vendar je moral študij prekiniti zaradi anksioznih napadov, kar je sam razkril na svoji spletni strani leta 2004. Po vrnitvi v Palm Springs je delal v družinskem podjetju in pogosto pisal besedila kar med vožnjo s terenskim vozilom po vinogradih, kar opisuje tudi Variety. Skupina Billy Thermal in prvi uspeh V poznih sedemdesetih letih je Steinberg ustanovil new wave skupino Billy Thermal, poimenovano po kraju Thermal Town v dolini Coachella. Skupina je podpisala pogodbo z Richardom Perryjem pri Planet Records, vendar album ni bil izdan. Kljub temu so njihove pesmi našle pot do uspeha. Ena izmed njih, How Do I Make You, je v izvedbi Linde Ronstadt leta 1980 dosegla uvrstitev med deset najboljših na lestvici Billboard Hot 100, kar je Steinberga prvič resneje uveljavilo v glasbeni industriji, kot poroča Variety.

Preberi še Po težki bolezni umrl vodilni pevec znane skupine

Usodno srečanje s Tomom Kellyjem Po razpadu skupine Billy Thermal je Steinberg na zabavi producenta Keitha Olsena spoznal glasbenika in skladatelja Toma Kellyja. To srečanje je preraslo v eno najuspešnejših partnerstev v zgodovini pop glasbe. Skupaj sta oblikovala duo i-Ten in leta 1983 izdala album, na katerem je bila tudi izvirna različica pesmi Alone. Njuno delo je temeljilo na jasni delitvi vlog: Steinberg je bil odgovoren predvsem za besedila, Kelly pa za glasbo. Kot je Steinberg povedal za Songfacts, sta razvila pristop 'najprej besedila', kar je postalo osnova za njune največje uspešnice.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nastanek pesmi Like a Virgin Ena njunih najbolj znanih skladb je Like a Virgin, ki jo je posnela Madonna. Steinberg je besedilo napisal na podlagi lastne romantične izkušnje iz leta 1983, v kateri je opisal občutek ponovne čustvene prenove po razočaranju. Pesem je bila sprva zavrnjena s strani več AR menedžerjev, ker se jim je naslov zdel nenavaden, a Michael Ostin iz Warner Bros jo je prepoznal kot primerno za takrat vzhajajočo Madonno. Steinberg je za Variety povedal, da sta Madonna in producent Nile Rodgers sledila njunemu demu skoraj do potankosti, kar se redko zgodi.

Preberi še Madonna šokirala s strašljivim videzom

Povsem drugačna pot pesmi True Colors Nasprotno izkušnjo sta doživela pri pesmi True Colors v izvedbi Cyndi Lauper. Steinberg in Kelly sta jo sprva oblikovala kot veliko balado v slogu Bridge Over Troubled Water, vendar je Lauper ustvarila povsem drugačno interpretacijo. Steinberg je za Songfacts poudaril, da ni kopirala njunega dema, temveč je pesmi dala lasten, prepoznaven pečat, zaradi česar je skladba dobila edinstven značaj.

icon-expand Cyndi Lauper FOTO: Profimedia

Alone in Eternal Flame Pesem Alone, ki jo je kasneje proslavila skupina Heart, izhaja še iz obdobja dua i-Ten. Steinberg je priznal, da je spremenil prvi verz refrena, ker se mu je zdel preveč tog, kar je pripomoglo k večji tekočnosti besedila. Leta 1987 je pesem dosegla prvo mesto na ameriških lestvicah, poroča Variety. Pri skladbi Eternal Flame skupine The Bangles je Steinberg črpal iz osebnih spominov na večni plamen v sinagogi v Palm Springsu in iz navdiha, ki ga je Susanna Hoffs našla ob obisku Elvisovega groba. Ta simbolika je ustvarila eno najbolj prepoznavnih ljubezenskih balad osemdesetih let, kot opisuje Songfacts.

Preberi še Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika

Sodelovanja po upokojitvi Toma Kellyja Ko se je Tom Kelly sredi devetdesetih let umaknil iz aktivnega pisanja, je Steinberg nadaljeval kariero z novimi partnerji. Med najpomembnejšimi je bil Rick Nowels, s katerim je soavtor pesmi Falling Into You v izvedbi Celine Dion. Album s to pesmijo je leta 1997 prejel Grammyja za album leta. Kasneje je sodeloval tudi z Joshem Alexandrom pri uspešnicah za Demi Lovato in JoJo ter pisal za izvajalce, kot so Tina Turner, Melanie C in Belinda Carlisle, navaja Variety.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Filozofija pisanja in nova založniška pogodba Steinberg je vedno zagovarjal delo v majhnih ekipah, saj je menil, da prevelike skupine zmanjšujejo kakovost pesmi. Pogosto je opozarjal na nevarnost, da sodobna glasba daje prednost produkciji pred vsebino. Leta 2024 je skupaj s sinom Ezrom podpisal globalno pogodbo s Sony Music Publishing, s čimer sta pod imenom Steinberg Music združila svoja dela in razširila dolgoletno sodelovanje s Sonyjem, poroča Variety.

Preberi še Umrl po boju s hudo boleznijo

Priznanja in zapuščina Leta 1997 je Steinberg prejel Grammyja za delo pri albumu Falling Into You, leta 2011 pa sta bila s Tomom Kellyjem sprejeta v Songwriters Hall of Fame, kot je poročal Los Angeles Times. Njegova zapuščina temelji na moči iskrenih besedil in melodij, ki so zaznamovale več generacij poslušalcev. Kot je za BBC poudarila njegova družina, njegova glasba ostaja dokaz, da lahko poštenost in čustvena resnica v pesmih preživita čas.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.