Blaž Švab razkriva simpatično zgodbo, ki se skriva za novo pesmijo

V uredništvu nas je obiskal Blaž Švab, ki je v sproščenem pogovoru razkril ozadje nove pesmi "Tam za vasjo", nastale v sodelovanju z Ansamblom Stil. Gre že za njihovo tretjo skupno pesem, ki je – tako kot prejšnji dve – nastala spontano, iz prijateljstva in izjemne glasbene kemije. Z Blažem smo poklepetali o začetkih sodelovanja, o zabavni zgodbi, ki se skriva za pesmijo, o snemanju videospota in o tem, kaj vse Modrijani pripravljajo v prihodnjih mesecih.

icon-expand MODRIJANI, ANSAMBEL STIL FOTO: Izvajalec

Kako se je sploh začelo sodelovanje med Modrijani in Ansamblom Stil?

"Začelo se je z glasbenimi dvoboji," se nasmehne Blaž. "To so bili pravi 'glasbeni spopadi', ki smo jih mi izvajali na terenu. Potem pa je to res ena taka ljubezen ratala med temi fanti. Mi se skupaj res dobro počutimo," še doda Blaž in pojasni, da so si sicer značajsko precej različni, a prav to ustvarja popolno ravnovesje. "Oni so malo bolj divji, malo bolj nori. Mi smo malo bolj stabilni in potem to skupaj na odru klapa. Nihče nima težav z egom, vsi se spodbujamo," še doda z nasmeškom na obrazu in poudari, da se zelo dobro dopolnjujejo.

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"Včasih rabiš nekoga, da te malo brcne, da narediš kaj novega. Ko pridemo skupaj, se začnemo pogovarjati o pesmih, idejah ... in te kar začnejo nastajati. Oni so hitri – mi smo čez dva dni že v studiu, čez tri dni pa se že snema. Ta mladostna energija kar steče," še doda.

Ozadje nove pesmi z naslovom Tam za vasjo

Pesem Tam za vasjo je napisal Peter Oset, Blaž pa nam je razkril, da zgodba o pesmi temelji na resničnih dogodkih. "Zgodba je simpatična – mama je pripeljala sina na veselico, da bi si našel punco, v resnici pa je pripeljala hčerko, da bi našla fanta. Peter je to zgodbo povezal in nastala je pesem," je razkril Blaž.

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Zakaj so Modrijani povabili Ansambel Stil k sodelovanju?

Ko so pesem prvič slišali, so takoj začutili, da potrebuje več glasov. "Vedno pesem narekuje, koga potrebuje," je razkril Blaž ter poudaril, da je kar hitro zavrtel telefon in poklical Stilovce.

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Kako je potekalo snemanje videospota?

"To je bil en cel podvig," se zabavnega snemanja videospota spominja Blaž in dodaja, da je bilo vključenih okoli 400 ljudi. "Bilo je okoli 400 ljudi – plesalci, prijatelji, oboževalci. Vsi oblečeni v belo. Sosedje so se šalili, da prihajajo menihi," pove v smehu in doda, da so snemali na Dolenjskem, vse skupaj pa je potekalo zelo hitro, videospot so namreč posneli kar v enem samem popoldnevu, ki pa se je zavlekel v večer. Vročina je bila na dan snemanja sicer neizprosna. "Ampak energija je bila neverjetna. Ljudje so žurali, kot da je prvič in zadnjič, čeprav so isto pesem slišali stokrat," še doda.

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Ko se je snemanje končalo, se je zabava šele začela: "Najlepše stvari se zgodijo potem, ko se vse konča. Vsi so vzeli inštrumente, igrali in plesali pozno v noč. To druženje, da nismo samo na telefonih, je danes zelo pomembno."

icon-expand Modrijani Stil - Tam za vasjo FOTO: Nmedia

Se nam obeta še kakšno zanimivo sodelovanje?

"Ja, še to poletje bo izšlo sodelovanje – ne s Stilovci, ampak z nekom drugim," namigne Blaž. "Gre za enega izjemnega glasbenika, enega najboljših avtorjev in interpretov. Počaščeni smo bili, ko nas je poklical, če bi peli v njegovi novi poročni pesmi," razkrije Blaž.