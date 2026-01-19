Danes je najbolj depresiven dan v letu

Kaj je otožni ponedeljek?

Otožni ponedeljek je izraz, ki ga je leta 2005 ustvaril britanski psiholog Cliff Arnall. Njegova teorija temelji na kombinaciji dejavnikov, kot so slabše vreme, dolžina dni, veliko časa do plačila, izpolnjevanje novoletnih zaobljub, upadanje motivacije ter občutek, da so praznični časi že mimo. Po Arnallovi formuli je tretji ponedeljek v januarju najbolj depresiven dan v letu.

Zakaj se tako imenuje?

Izraz "Blue Monday" izhaja iz angleškega izraza "feeling blue", kar pomeni biti žalosten ali depresiven. Ime je bilo izbrano, ker naj bi se ljudje na ta dan počutili še posebej slabo in otožno.

Zakaj se v januarju počutimo tako slabo?

Obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na to, da se v januarju počutimo tako slabo. Slabo vreme V mnogih delih sveta je januar zaznamovan z mrzlim in temnim vremenom. Pomanjkanje sončne svetlobe lahko vpliva na naše razpoloženje in povzroči sezonsko depresijo.

Veliko časa do plačila Po prazničnih nakupih v decembru se ljudje lahko v januarju počutijo še posebej 'finančno prizadete', zato še bolj nestrpno čakajo plačilo. Izpolnjevanje novoletnih zaobljub Januar je čas, ko si mnogi zadanejo novoletne zaobljube oz. si zastavljajo cilje za prihajajoče leto. Če se ne počutimo dobro glede svojih dosežkov ali če se že v januarju ne držimo svojih zaobljub, lahko to povzroči občutek neuspeha in nezadovoljstva.

icon-expand Mnogi precej hitro obupajo nad svojimi novoletnimi zaobljubami. FOTO: iStockphoto

Praznični časi so mimo Po veselju in druženju med prazniki se mnogi ljudje počutijo osamljene ali prazne. Pomanjkanje druženja in veselja lahko vpliva na naše razpoloženje. Vse te okoliščine skupaj prispevajo k občutku otožnosti in slabe volje, ki je povezan z otožnim ponedeljkom.

Kako premagati otožni ponedeljek?

Sprejmite dejstvo, da je otožni ponedeljek le psihološki koncept in da ima vaše razpoloženje v resnici le malo opraviti s tem dnevom. Pomembno je tudi, da si postavite realistične cilje. Namesto da se osredotočate na to, česa še niste dosegli in kaj boste zelo težko dosegli, si raje postavite realistične cilje in se osredotočite na majhne korake. Vsak dosežek šteje! Poskrbite zase tako fizično kot čustveno. Tudi vadba, zdrava prehrana in dovolj spanja lahko pomagajo izboljšati vaše razpoloženje, enako pa velja za druženje z ostalimi. Povežite se s prijatelji, družino ali sodelavci. Druženje z drugimi ljudmi in izmenjava pozitivnih energij vam lahko dvigneta razpoloženje in moralo.

icon-expand Otožni ponedeljek vpliva na mnoge. Letos pade na 19. jaunar. FOTO: Shutterstock

Ustvarite si pozitivno okolje. Okolica lahko močno vpliva na vaše razpoloženje. Poskrbite za urejenost svojega doma ali delovnega prostora ter ga okrasite z nekaj pozitivnimi in spodbudnimi predmeti. Načrtujte prijetne dejavnosti. Vključite v svoj dan nekaj, kar vas veseli. To lahko vključuje obisk kina, sprehod v naravi, branje dobre knjige ali pa preprosto uživanje v svoji najljubši aktivnosti.

Bodite hvaležni! Osredotočite se na stvari, za katere ste hvaležni. Vodite dnevnik hvaležnosti in vsak dan v dnevnik zapišite nekaj, kar vas osrečuje.

Otožni ponedeljek je sicer zgolj dan v letu, vendar je pomembno, da skrbimo za svoje duševno zdravje skozi celotno leto. Če se počutite nenehno otožni ali depresivni, je pomembno poiskati pomoč strokovnjaka, kot je psiholog ali terapevt. Ne pozabite, da niste sami in da obstaja pomoč, ki vam lahko pomaga premagati težave, s katerimi se soočate.

icon-expand Otožni ponedeljek letos pade na 19. januar. FOTO: Adobe Stock

