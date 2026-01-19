Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Depresija
Osebna rast in odnosi

Danes je najbolj depresiven dan v letu

Zadovoljna.si
19. 01. 2026 18.14
0

Otožni ponedeljek, znan tudi kot "Blue Monday", je izraz, ki se nanaša na domnevno najbolj depresiven dan v letu. Gre za tretji ponedeljek v januarju, ki letos pade prav na današnji dan - 19. januar 2026.

Kaj je otožni ponedeljek?

Otožni ponedeljek je izraz, ki ga je leta 2005 ustvaril britanski psiholog Cliff Arnall. Njegova teorija temelji na kombinaciji dejavnikov, kot so slabše vreme, dolžina dni, veliko časa do plačila, izpolnjevanje novoletnih zaobljub, upadanje motivacije ter občutek, da so praznični časi že mimo. Po Arnallovi formuli je tretji ponedeljek v januarju najbolj depresiven dan v letu.

Tu je najbolj depresiven mesec v letu
Preberi še
Tu je najbolj depresiven mesec v letu

Zakaj se tako imenuje?

Izraz "Blue Monday" izhaja iz angleškega izraza "feeling blue", kar pomeni biti žalosten ali depresiven. Ime je bilo izbrano, ker naj bi se ljudje na ta dan počutili še posebej slabo in otožno.

Kako preživeti januarsko melanholijo?
Preberi še
Kako preživeti januarsko melanholijo?

Zakaj se v januarju počutimo tako slabo?

Obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na to, da se v januarju počutimo tako slabo.

Slabo vreme

V mnogih delih sveta je januar zaznamovan z mrzlim in temnim vremenom. Pomanjkanje sončne svetlobe lahko vpliva na naše razpoloženje in povzroči sezonsko depresijo.

Znanstveniki odkrili, pri kateri starosti so ženske najbolj aktivne v spalnici
Preberi še
Znanstveniki odkrili, pri kateri starosti so ženske najbolj aktivne v spalnici

Veliko časa do plačila

Po prazničnih nakupih v decembru se ljudje lahko v januarju počutijo še posebej 'finančno prizadete', zato še bolj nestrpno čakajo plačilo. 

Izpolnjevanje novoletnih zaobljub

Januar je čas, ko si mnogi zadanejo novoletne zaobljube oz. si zastavljajo cilje za prihajajoče leto. Če se ne počutimo dobro glede svojih dosežkov ali če se že v januarju ne držimo svojih zaobljub, lahko to povzroči občutek neuspeha in nezadovoljstva.

Mnogi precej hitro obupajo nad svojimi novoletnimi zaobljubami.
Mnogi precej hitro obupajo nad svojimi novoletnimi zaobljubami. FOTO: iStockphoto

Praznični časi so mimo

Po veselju in druženju med prazniki se mnogi ljudje počutijo osamljene ali prazne. Pomanjkanje druženja in veselja lahko vpliva na naše razpoloženje.

Vse te okoliščine skupaj prispevajo k občutku otožnosti in slabe volje, ki je povezan z otožnim ponedeljkom.

Plestenjakova izbranka delila romantično fotografijo
Preberi še
Plestenjakova izbranka delila romantično fotografijo

Kako premagati otožni ponedeljek?

Sprejmite dejstvo, da je otožni ponedeljek le psihološki koncept in da ima vaše razpoloženje v resnici le malo opraviti s tem dnevom. Pomembno je tudi, da si postavite realistične cilje. Namesto da se osredotočate na to, česa še niste dosegli in kaj boste zelo težko dosegli, si raje postavite realistične cilje in se osredotočite na majhne korake. Vsak dosežek šteje!

Poskrbite zase tako fizično kot čustveno. Tudi vadba, zdrava prehrana in dovolj spanja lahko pomagajo izboljšati vaše razpoloženje, enako pa velja za druženje z ostalimi. Povežite se s prijatelji, družino ali sodelavci. Druženje z drugimi ljudmi in izmenjava pozitivnih energij vam lahko dvigneta razpoloženje in moralo.

Otožni ponedeljek vpliva na mnoge. Letos pade na 19. jaunar.
Otožni ponedeljek vpliva na mnoge. Letos pade na 19. jaunar.FOTO: Shutterstock

Ustvarite si pozitivno okolje. Okolica lahko močno vpliva na vaše razpoloženje. Poskrbite za urejenost svojega doma ali delovnega prostora ter ga okrasite z nekaj pozitivnimi in spodbudnimi predmeti.

Načrtujte prijetne dejavnosti. Vključite v svoj dan nekaj, kar vas veseli. To lahko vključuje obisk kina, sprehod v naravi, branje dobre knjige ali pa preprosto uživanje v svoji najljubši aktivnosti.

Zakaj lahko hvaležnost spremeni vaše življenje
Preberi še
Zakaj lahko hvaležnost spremeni vaše življenje

Bodite hvaležni! Osredotočite se na stvari, za katere ste hvaležni. Vodite dnevnik hvaležnosti in vsak dan v dnevnik zapišite nekaj, kar vas osrečuje.

Najpogostejši razlogi za skrivanje stiske in težjih čutenj
Preberi še
Najpogostejši razlogi za skrivanje stiske in težjih čutenj

Otožni ponedeljek je sicer zgolj dan v letu, vendar je pomembno, da skrbimo za svoje duševno zdravje skozi celotno leto. Če se počutite nenehno otožni ali depresivni, je pomembno poiskati pomoč strokovnjaka, kot je psiholog ali terapevt. Ne pozabite, da niste sami in da obstaja pomoč, ki vam lahko pomaga premagati težave, s katerimi se soočate.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Otožni ponedeljek letos pade na 19. januar.
Otožni ponedeljek letos pade na 19. januar. FOTO: Adobe Stock
Tehnike, s pomočjo katerih lahko premagamo občutke tesnobe
Preberi še
Tehnike, s pomočjo katerih lahko premagamo občutke tesnobe
Kako se spopasti z anksioznostjo?
Preberi še
Kako se spopasti z anksioznostjo?
blue monday otožni ponedeljek najbolj depresiven dan v letu
Osebna rast in odnosi

Veste, kaj je retroaktivno ljubosumje? Morda se dogaja tudi vam

Osebna rast in odnosi

Obudite strast: Je načrtovana intimnost res sovražnik romantike?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1468