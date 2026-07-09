V 76. letu je umrla legendarna pevka – glasbeni svet žaluje

V 76. letu starosti je na Portugalskem umrla pevka Bonnie Tyler. Glasbenica, najbolj znana po uspešnici Total Eclipse of the Heart, je umrla v bolnišnici zaradi zapletov po operaciji v spodnjem delu trebuha. Njena zdravstvena kalvarija se je pričela že maja, ko se je med nastopom v Angliji začela počutiti slabo.
Po nizu preiskav so se zdravniki odločili za kirurški poseg, med katerim pa je prišlo do srčnega zastoja. Kljub začasni stabilizaciji v umetni komi je bilo njeno zdravstveno stanje preveč resno, da bi lahko okrevala, piše BBC. Njeni bližnji so vest o smrti uradno potrdili prek njene spletne strani.
Začetki kariere Bonnie Tyler
Bonnie Tyler je svojo kariero pričela pod rojstnim imenom Gaynor Hopkins. Njen prvi večji uspeh se je zgodil leta 1977 s pesmijo It's a Heartache, ki je na britanskih lestvicah zasedla četrto mesto, uspeh pa doživela tudi drugod po svetu, piše BBC. V osemdesetih je njena kariera dosegla vrhunec, ko je k sodelovanju pritegnila producenta Jima Steinmana.
Vrhunec kariere s skladbo Total Eclipse of the Heart
Skladba Total Eclipse of the Heart je izšla leta 1983 in se v zgodovino zapisala kot ena najuspešnejših balad vseh časov. Tylerjeva je bila prva valižanska pevka, ki se je povzpela na vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100. Poleg studijskih uspehov se je pevka leta 2013 udeležila tudi tekmovanja za pesem Evrovizije, kjer je zastopala svojo domovino z emocijami nabito skladbo. Čeprav uvrstitev ni bila najvišja, je pevka ponosno zastopala britanske barve in dokazala svojo vsestranskost. Njen vpliv na glasbeno industrijo ostaja neizbrisen, njene plošče pa se še danes prodajajo v milijonskih nakladah po vsem svetu.
Vir: BBC
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