Ta znani Slovenec danes praznuje 87. rojstni dan

Boris Cavazza danes praznuje svoj 87. rojstni dan. Igralec, rojen v Milanu leta 1939, je eden najpomembnejših in najbolj priljubljenih umetnikov v Sloveniji. Ob tem posebnem dogodku mu je prek družbenega omrežja javno čestitala tudi njegova tretja žena Ksenija Benedetti.
Ob fotografiji, ki jo je objavila na svojem Facebook profilu, je preprosto zapisala: "Danes praznuje največji." Poleg je dodala še emotikon rdečega srca. Pod njeno objavo, tako na Instagramu kot na Facebooku, so se nato zvrstile številne čestitke.
Življenje Borisa Cavazze
Boris Cavazza se je rodil v Milanu leta 1939. Po očetovi smrti se je leta 1948 preselil v Slovenijo. Del otroštva je preživel v Krškem, zaznamovalo pa ga je rejništvo in težko življenje. Že zgodaj je začel delati, med šolanjem. Najprej z gospodinjskimi aparati, nato pa se je odpravil na Pomorsko šolo v Piranu. Nekaj let je delal kot strojnik in častnik stroja v trgovski mornarici, je že pred časom poročal 24ur.com.
Za igralski poklic se je odločil šele sredi šestdesetih let, ko je bil star že več kot 20 let. Vpisal se je na ljubljansko AGRFT, kjer je leta 1968 diplomiral, še dodajajo. Več o njegovih uspehih si lahko preberete TUKAJ!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV