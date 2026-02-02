Zadovoljna.si
Boris Cavazza - fb
Novice

Ta znani Slovenec danes praznuje 87. rojstni dan

N. Č.
02. 02. 2026 13.57
0

Boris Cavazza danes praznuje že svoj 87. rojstni dan. Na družbenih omrežjih mu je čestitala tudi njegova tretja žena Ksenija Benedetti.

Boris Cavazza danes praznuje svoj 87. rojstni dan. Igralec, rojen v Milanu leta 1939, je eden najpomembnejših in najbolj priljubljenih umetnikov v Sloveniji. Ob tem posebnem dogodku mu je prek družbenega omrežja javno čestitala tudi njegova tretja žena Ksenija Benedetti.

Velikan slovenskega filma praznuje 70. rojstni dan
Preberi še
Velikan slovenskega filma praznuje 70. rojstni dan

Ob fotografiji, ki jo je objavila na svojem Facebook profilu, je preprosto zapisala: "Danes praznuje največji." Poleg je dodala še emotikon rdečega srca. Pod njeno objavo, tako na Instagramu kot na Facebooku, so se nato zvrstile številne čestitke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Življenje Borisa Cavazze

Boris Cavazza se je rodil v Milanu leta 1939. Po očetovi smrti se je leta 1948 preselil v Slovenijo. Del otroštva je preživel v Krškem, zaznamovalo pa ga je rejništvo in težko življenje. Že zgodaj je začel delati, med šolanjem. Najprej z gospodinjskimi aparati, nato pa se je odpravil na Pomorsko šolo v Piranu. Nekaj let je delal kot strojnik in častnik stroja v trgovski mornarici, je že pred časom poročal 24ur.com.

Poslovil se je Tomaž Tozon, originalni pevec Kekčeve pesmi
Preberi še
Poslovil se je Tomaž Tozon, originalni pevec Kekčeve pesmi

Za igralski poklic se je odločil šele sredi šestdesetih let, ko je bil star že več kot 20 let. Vpisal se je na ljubljansko AGRFT, kjer je leta 1968 diplomiral, še dodajajo. Več o njegovih uspehih si lahko preberete TUKAJ!

Horoskop znamenja

Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

