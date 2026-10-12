Po odmevni izpovedi Nine Pečar se je oglasil tudi Boštjan Romih

Objava Nine Pečar, v kateri je spregovorila o razhodu z Boštjanom Romihom, je v nedeljo zvečer močno odmevala. Glasbenica je v zapisu razkrila svojo izkušnjo razmerja ter med drugim zapisala, da se zanjo zaključuje "leto in pol najhujše nočne more".

Zdaj se je na zapis odzval tudi Boštjan Romih.