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Boštjan Romih
Novice

Po odmevni izpovedi Nine Pečar se je oglasil tudi Boštjan Romih

N. Č.
12. 10. 2026 10.10
12

Potem ko je Nina Pečar v obsežni objavi na Facebooku razkrila svojo plat razmerja in na račun Boštjana Romiha izrekla hude očitke, se je zdaj oglasil tudi televizijski voditelj. Njegov odziv je kratek, a jasen.

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Objava Nine Pečar, v kateri je spregovorila o razhodu z Boštjanom Romihom, je v nedeljo zvečer močno odmevala. Glasbenica je v zapisu razkrila svojo izkušnjo razmerja ter med drugim zapisala, da se zanjo zaključuje "leto in pol najhujše nočne more".

Zdaj se je na zapis odzval tudi Boštjan Romih.

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Odzval se je Boštjan Romih

Tudi Romih na Facebooku objavil kratek zapis, v katerem je navedel, da ga je javna izpoved nekdanje partnerice pretresla. "Ok, zavedam se resnosti vsega, kar je bilo danes zapisano o meni. In sem zgrožen," je zapisal v objavi.

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Ob tem je dodal: "Želim povedati le, da je moja resnica povsem drugačna. Zaradi spoštovanja in odgovornosti zasebnih stvari ne bom razčiščeval v javnosti."

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Zahvalil se je za podporo

Ob koncu objave se je zahvalil ljudem, ki mu v teh trenutkih stojijo ob strani: "Hvala vsem, ki mi stojite ob strani, me poznate in veste, kdo in kaj v resnici sem."

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Kaj je pred tem zapisala Nina Pečar?

Spomnimo, Nina Pečar je v svoji objavi zapisala, da se z Boštjanom Romihom razhajata. Ob tem je spregovorila o domnevnem poniževanju, nespoštovanju in psihičnem nasilju, ki naj bi ga doživljala med zvezo. Njene navedbe so povzeli številni slovenski mediji.

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Več o njeni objavi si lahko preberete TUKAJ!

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Vir: Facebook (Boštjan Romih)

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KOMENTARJI (12)

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Mirko12345 12. 10. 2026 13.17
0 0
Postajamo povrsinski in materialni, pristne vezi pa obicajno zahtevajo bistveno vec casa za poglabljanje vase…
ODGOVORI
SpamEx 12. 10. 2026 13.10
0 0
Romih ni tako nedolžen kot se zgleda
ODGOVORI
inside1 12. 10. 2026 11.39
2 0
kot vedno obstajata dve plati zgodbe
ODGOVORI
pisarniški stol 12. 10. 2026 11.34
6 0
Mi je sicer totalno antipatičen ta moški. Ampak...to, kar ta ženska počne, je pa nesprejemljivo. Užaljenost in maščevalnost veje iz njenega zapisa. In primitivizem, da vmešava njegove otroke. Mislim, da to ne sodi v javnost. Naj naredi tisto, kar je dobro zanjo brez medijskega pompa. Sem ženska, ampak mislim, da gre včasih tale feminizem prehitro predaleč.
ODGOVORI
Jimi1 12. 10. 2026 11.34
2 0
Ženske so preveč čudna bitja da bi si bilo vredno z njimi tratiti svoj čas. Ni vredno komentarja to njeno "razmišljanje" !
ODGOVORI
jobo 12. 10. 2026 11.25
4 2
mene je na njem vedno nekaj motilo, pa ne vem kaj
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Rock8 12. 10. 2026 11.29
0 2
Saj to je to...njo je tudi "nekaj"motilo ,pa ne ve kaj...
ODGOVORI
mario7 12. 10. 2026 11.47
0 0
Mogoče to, da je slaven.
ODGOVORI
SpamEx 12. 10. 2026 13.12
0 0
občutek da je nadut tip mogoče? ampak ne na prvo žogo?
ODGOVORI
mario7 12. 10. 2026 11.09
3 0
O teh stvareh res ne bi bilo treba razpravljat na X.
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Rock8 12. 10. 2026 10.50
0 2
Ne daj se,Boštjan!
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