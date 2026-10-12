Po odmevni izpovedi Nine Pečar se je oglasil tudi Boštjan Romih

Objava Nine Pečar, v kateri je spregovorila o razhodu z Boštjanom Romihom, je v nedeljo zvečer močno odmevala. Glasbenica je v zapisu razkrila svojo izkušnjo razmerja ter med drugim zapisala, da se zanjo zaključuje "leto in pol najhujše nočne more".
Zdaj se je na zapis odzval tudi Boštjan Romih.
Odzval se je Boštjan Romih
Tudi Romih na Facebooku objavil kratek zapis, v katerem je navedel, da ga je javna izpoved nekdanje partnerice pretresla. "Ok, zavedam se resnosti vsega, kar je bilo danes zapisano o meni. In sem zgrožen," je zapisal v objavi.
Ob tem je dodal: "Želim povedati le, da je moja resnica povsem drugačna. Zaradi spoštovanja in odgovornosti zasebnih stvari ne bom razčiščeval v javnosti."
Zahvalil se je za podporo
Ob koncu objave se je zahvalil ljudem, ki mu v teh trenutkih stojijo ob strani: "Hvala vsem, ki mi stojite ob strani, me poznate in veste, kdo in kaj v resnici sem."
Kaj je pred tem zapisala Nina Pečar?
Spomnimo, Nina Pečar je v svoji objavi zapisala, da se z Boštjanom Romihom razhajata. Ob tem je spregovorila o domnevnem poniževanju, nespoštovanju in psihičnem nasilju, ki naj bi ga doživljala med zvezo. Njene navedbe so povzeli številni slovenski mediji.
Vir: Facebook (Boštjan Romih)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV