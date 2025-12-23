Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Božična večerja
Novice

Ideja za božič: Naj ne bo popoln!

E.S.
23. 12. 2025 04.00
0

Ko si predstavljamo praznike, si pogosto naslikamo podobo popolno pogrnjene mize, ujemajočih se okraskov in mirnega, brezhibno pospravljenega doma. In vse to naj bi se nekako zgodilo brez napora. A pravi božič je redko takšen.

V resničnem življenju ta pritisk pogosto doseže ravno nasprotno od tistega, kar naj bi prazniki prinašali. Ker božič ni v tem, da je vse popolno. Gre za to, da smo skupaj. In prav zato ga imamo radi.

Božič je čudovito neracionalen. V majhen prostor povabimo preveč ljudi. Več dni kuhamo za obrok, ki izgine v eni uri. Dolgo iščemo darilo, ki pove tisto, česar besede včasih ne zmorejo. Vse to počnemo, ker je povezanost pomembna. Ker je vredno biti skupaj v vsej svoji nepopolnosti.

Če poskušamo nadzorovati vsak detajl, se prazniki hitro spremenijo v seznam opravil namesto v praznovanje. Ko se preveč osredotočamo na to, kako bi moralo izgledati, lahko spregledamo resnična čustva bližnjih. In ljudje si nikoli ne zapomnijo popolno zloženih prtičkov, temveč smeh, pogovore in občutek, da so dobrodošli.

Vaš dom je prostor, ki se prilagaja
Vaš dom je prostor, ki se prilagajaFOTO: IKEA Slovenija

Opustite idejo popolnosti

Dom ne rabi biti brezhiben, da je topel. Malo prenatrpana dnevna soba, neujemajoči se stoli okrog mize ali bolj sproščeno postrežena hrana trenutku ne odvzamejo vrednosti, pogosto jo celo dodajo. Ko se odpovemo popolnosti, si dovolimo, da dogajanje doživimo, namesto da ga ves čas nadzorujemo.

Podjetje IKEA ta pristop sprejema in oblikuje izdelke za resnično življenje, kjer se dom prilagaja trenutkom, kot so ti. Pohištvo, ki ga lahko premikamo, zlagamo ali zložimo. Shranjevalne rešitve, ki pomagajo hitro sprostiti prostor. Preproste rešitve, ki podpirajo potek večera, namesto da zahtevajo stalno pozornost. Ko dom deluje skupaj z nami, se lažje sprostimo.

Ne pozabite: vaš dom ni razstavni salon, ampak prostor, ki se prilagaja. Prostor, kjer se mora vsak počutiti dobrodošel, ne glede na velikost, število gostov ali navade, ki jih imamo.

Vredno je biti skupaj v vsej svoji nepopolnosti
Vredno je biti skupaj v vsej svoji nepopolnostiFOTO: IKEA Slovenija

Pametne rešitve za manjše prostore

Za velike trenutke ne potrebujete velikega doma. Zložljive mize, stoli, ki se lahko zložijo en na drugega, in večnamenske klopi olajšajo gostoljubje brez izgube udobja. Postrežba v obliki bifeja omogoča, da se gostje gibajo prosto po prostoru.

Tudi nered je del prazničnih spominov

Nekaj igrač na tleh, posoda v koritu ali plašči, odloženi čez stol, niso znaki nereda, temveč doma, v katerem se živi. Namesto da prekinete trenutek zaradi pospravljanja ali popravljanja, ostanite v njem. Pogovori ne čakajo. Spomini nastajajo zdaj.

Pogled podjetja IKEA na dom izhaja prav iz te misli: dom mora podpirati življenje, kakršno je v resnici, ne tistega, ki je videti popolno na fotografijah. Praktične rešitve za shranjevanje, površine, ki se enostavno vzdržujejo in vzdržljivo pohištvo so zasnovani zato, da poenostavijo vsakdan in da lahko posebni trenutki ostanejo to, kar so: posebni.

Gostoljubje ne pomeni, da morate vse narediti sami. Namesto formalne mize izberite bife, namesto da pijačo postrežete, pripravite samopostrežni kotiček, namesto popolno časovno usklajene večerje pa preprost prostor s prigrizki. Te majhne prilagoditve zmanjšajo pritisk in povabijo vse k sodelovanju.

Dom mora podpirati življenje, kakršno je v resnici
Dom mora podpirati življenje, kakršno je v resniciFOTO: IKEA Slovenija

Osredotočite se na tisto, kar zares šteje

Sami napišite sporočilo na roko. Namenite pet minut nekomu, ki jih potrebuje. Ponudite pomoč, ne da bi vas kdo prosil zanjo. To so drobni trenutki, ki praznike zaznamujejo veliko bolj kot katerakoli popolno urejena podrobnost.

Na koncu se nihče ne bo spominjal, ali je šlo vse po načrtu. Spomnili se bodo, kako so se počutili v vašem domu: dobrodošli, sproščeni, vključeni.

Zato si letos za božič večkrat recite, da je v redu malo popustiti. Naj bo dom malce nepopoln, urnik bolj prilagodljiv. Naj podjetje IKEA poskrbi za praktične stvari, vi pa za tisto, kar zares šteje: biti prisoten, skupaj, doma.

Integrirana objava

prazniki december IKEA pohištvo božič dom nepopolnost povezanost
Horoskop znamenja

3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki

novice
Slovenija izrazila solidarnost z Grenlandijo
Slovenija izrazila solidarnost z Grenlandijo
šport
Messijeva sestra udeležena v hudi prometni nesreči
Messijeva sestra udeležena v hudi prometni nesreči
popin
Dua Lipa v kopalkah za 500 evrov
Dua Lipa v kopalkah za 500 evrov
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Okusno.je
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Zadovoljna.si
Razveselila sta se rojstva hčerke
Razveselila sta se rojstva hčerke
Moskisvet.com
Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči
Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči
Bibaleze.si
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Cekin.si
Koliko boste plačevali za elektriko?
Koliko boste plačevali za elektriko?
Dominvrt.si
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Vizita.si
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
RUBRIKE:

Novice Trači Moda Lepota Šport in zdravje Osebna rast in odnosi Intervju Potovanja Kraljevo Oddaje
Zadovoljna.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1332