Božič doma: cozy homewear za mamo in otroka + silvestrski blišč brez pretiravanja

To, kar nosite na sebi, vpliva na vaše počutje. Formalne srajce, oprijeta krila in bleščice, ki na koži povzročajo srbečico, niso dobra ideja za božič in silvestrovanje doma – niti za mamo niti za otroka. Kaj morate upoštevati pri ustvarjanju udobnih kombinacij za te priložnosti?

1. Najpomembnejše je, da vas materiali, iz katerih so izdelana oblačila, nežno objemajo.

Za to se najbolje obnesejo lahki, mehki, pleteni materiali, bombaž, velur in celo flis. Če ne sprejemate gostov, so takšna oblačila zagotovo najprimernejša izbira. Omogočajo prosto gibanje, udobje in prijeten občutek. Otroku bo prav tako všeč možnost, da se lahko brezskrbno igra v bombažnem kompletu namesto v srbečem puloverju, neudobni obleki ali tesnem metuljčku.

2. Drugi izredno zanimiv način, da udobna in nekoliko manj praznična oblačila postanejo edinstvena, je izbira matchy-matchy oblačil.

Ta izraz se nanaša na identična ali zelo podobna oblačila za mamo in otroka. Vsa družina se lahko obleče usklajeno, izbira takšnih oblačil pa je zabavna tako za mlade kot za starejše.

3. Tretji vidik, ki ga je vredno upoštevati, so tradicionalni božični ali silvestrski vzorci in dodatki.

Ti ločujejo vsakdanji, udoben stil od tistega, ki je namenjen praznovanju tega čarobnega časa doma. Kaj točno imamo v mislih?

- tematske motive: severni jeleni, snežaki, snežinke, Grinch, luči;

- božične barve: rdeča, temno zelena, zlata, srebrna, bela;

- značilne vzorce: norveški in karirasti vzorci;

- praznične poudarke: pentlje, čipkasti ovratniki, kovinska nit, bleščice.