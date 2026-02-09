Po težki bolezni umrl vodilni pevec znane skupine

Svet glasbe žaluje za izgubo karizmatičnega vokalista in soustanovitelja priznane ameriške rock skupine 3 Doors Down, Brada Arnolda, ki je preminil pri rosnih 47 letih. Novico o njegovi smrti, ki je nastopila po njegovi neuspešni bitki z rakom, je v soboto objavila skupina 3 Doors Down na družbenem omrežju X.

"Z ženo in družino ob strani, je umrl mirno v spanju, potem ko se je pogumno boril z rakom," so zapisali v izjavi in dodali: "Bil je predan mož, njegova prijaznost, humor in radodarnost pa so se dotaknili vsakega, ki ga je imel srečo spoznati. Tisti, ki smo mu bili najbližje, se ne bomo spominjali le njegovega talenta, temveč tudi topline, človeškosti, vere in globoke ljubezni do družine in prijateljev."

Žalujejo bližnji in oboževalci

Njegov odhod pušča praznino v srcu milijonov oboževalcev, ki so ga poznali po neponovljivem glasu in globoko čustvenih besedilih. Kot poroča NBC News Digital, je Arnold umrl v spanju, obkrožen s svojo ženo Jennifer in družino. Njegov vpliv na mainstream rock glasbo 2000-ih je bil neizpodbiten; s svojimi energičnimi nastopi in melodičnimi, a prodornimi pesmimi je pomagal opredeliti žanr, ki je dosegel množice po vsem svetu. Skupina je v izjavi izrazila globoko žalost in poudarila, da bo "zelo pogrešan in za vedno ostal v spominu."

Boril se je s težko boleznijo

Maja 2025 je Brad Arnold javno sporočil, da je bolan; zdravniki so mu diagnosticirali raka ledvic četrte stopnje, ki se je nato razširil še na pljuča. Kljub temu šokantnemu dejstvu, da gre za izredno agresivno obliko raka, je Arnoldov odziv je bil zares izjemen. V enem izmed intervjujev je dejal, da 'nima strahu in da se raka resnično sploh ne boji'. Povedal je, da je bil žalosten le zaradi tega, ker je morala skupina prekiniti načrtovano turnejo in razočarati svoje oboževalce.

Ustanovitev in uspeh skupine 3 Doors Down

Skupino 3 Doors Down so ustanovili v Mississippiju sredi 90. let, natančneje leta 1996, ko so se v Escatawpi zbrali Brad Arnold, Matt Roberts in Todd Harrell, poroča NBC News Digital. Arnold je bil poleg vodenja skupine s svojim glasom tudi njen prvotni bobnar. Njihova kariera je strmo vzletela z izjemnim singlom "Kryptonite", ki ga je, presenetljivo, Arnold napisal pri samo 15 letih med šolskimi urami. Pesem je leta 2000 postala njihov preboj v svet, se zavihtela na visoko tretje mesto lestvice Billboard Hot 100 in takoj postala prava rock himna, še dodajajo. V naslednjih letih so se pesmi 3 Doors Down redno predvajale na radijskih postajah, skupina pa je prejela tri Billboard Music nagrade. Debitantski album The Better Life je bil celo enajsti najbolje prodajani album leta v ZDA. Skupina je kljub velikemu uspehu doživela tudi tragično izgubo, ko je leta 2016 pri starosti 38 let umrl Matt Roberts, eden od soustanovnih članov.

Boj z odvisnostjo od alkohola

Brad Arnold je bil izjemno odkrit tudi glede svojih osebnih preizkušenj. Javno je priznal svojo preteklost z alkoholizmom, vendar je od leta 2016 uspešno okreval in ostal trezen. Po lastnih besedah je "mislil, da je to način, kako se umiriti pred nastopom ali pregnati osamljenost", s čimer je iskreno spregovoril o izzivih, ki jih prinaša življenje rock zvezde.

Dobrodelnost in filantropija

Poleg osebnih izzivov pa je Arnold s skupino gojil tudi filantropsko plat. Leta 2004 so 3 Doors Down ustanovili dobrodelno fundacijo, poimenovano Better Life Foundation, z vizijo, da se "ustvarijo pozitivne spremembe v življenju otrok, ki potrebujejo hrano, zavetje in medicinsko pomoč".

