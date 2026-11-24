Kaj če se eden od dedičev ne strinja z oporoko? In ali lahko nekdo zahteva svoj delež, če ga pokojnik v oporoki ni omenil? Dedovanje ni vedno le formalnost, temveč lahko odpre tudi vprašanja, o katerih se družinski člani prej nikoli niso pogovarjali. Zato je dobro poznati svoje pravice in vedeti, kako ravnati, če pride do nesoglasij.

Oporoka ali zakonito dedovanje: komu pripada premoženje?

Mnogi se z vprašanjem dedovanja prvič resneje srečajo šele ob smrti starša ali drugega bližnjega. Če je pokojnik zapustil veljavno oporoko, se premoženje praviloma razdeli v skladu z njegovo voljo. V njej lahko določi, kdo naj deduje njegovo premoženje oziroma posamezne dele zapuščine. Če oporoke ni, se uporabi zakonito dedovanje, pri katerem zakon določa, kdo so dediči in kakšni deleži jim pripadajo. V prvem dednem redu praviloma dedujejo pokojnikovi otroci in zakonec oziroma zunajzakonski partner, in sicer po enakih delih. Če pokojnik nima potomcev, pridejo pod zakonsko določenimi pogoji v poštev dediči drugega dednega reda, med katerimi so zakonec in pokojnikovi starši oziroma njihovi potomci. Pravila so lahko nekoliko bolj zapletena, kadar je družinska situacija posebna, na primer pri več zakonskih zvezah, posvojitvah ali različnih družinskih okoliščinah. Pomembno pa je vedeti, da oporoka ne pomeni, da lahko pokojnik vedno povsem poljubno razdeli svoje premoženje. Slovensko dedno pravo namreč pozna nujni delež, ki varuje določene bližnje sorodnike. To pomeni, da lahko nekateri dediči zahtevajo del zapuščine, ki jim pripada po zakonu, tudi če jih pokojnik v oporoki ni upošteval.

Nujni delež: kaj če vas pokojnik v oporoki ni omenil?

Predstavljajte si, da mama v oporoki družinsko hišo zapusti enemu otroku, drugi pa ob tem ostane brez pričakovanega deleža. Takšna situacija lahko hitro povzroči zamere in vprašanja o pravičnosti razdelitve. Vendar zakon določenim družinskim članom zagotavlja pravico do nujnega deleža. Med nujne dediče sodijo predvsem pokojnikovi potomci, posvojenci in njihovi potomci, zakonec ter starši. Pod določenimi pogoji so lahko nujni dediči tudi dedi in babice ter bratje in sestre pokojnika. Višina nujnega deleža je odvisna od sorodstvenega razmerja. Za potomce, posvojence in njihove potomce ter zakonca znaša polovico deleža, ki bi jim pripadal po zakonitem dedovanju. Za druge nujne dediče znaša praviloma tretjino njihovega zakonitega dednega deleža. Če bi na primer pokojnik brez oporoke zapustil zakonca in dva otroka, bi vsak praviloma dedoval tretjino zapuščine, njihov nujni delež pa bi znašal šestino. Če menite, da vam pripada nujni delež, je pomembno, da svojo pravico pravočasno uveljavljate. Pri tem je treba upoštevati zakonske pogoje in roke, zato se je ob dvomih smiselno posvetovati s pravnim strokovnjakom. Prav tako velja vedeti, da lahko uveljavljanje nujnega deleža vpliva na razdelitev zapuščine in oporočna razpolaganja, zato ni dobro sprejemati odločitev zgolj na podlagi informacij sorodnikov ali znancev.

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Kaj če se po smrti svojca najde nova oporoka ali skrito premoženje?

Včasih se družinski člani šele po smrti bližnjega seznanijo z dokumenti, za katere prej niso vedeli. Morda se pojavi drugačna oporoka, ki spremeni prvotna pričakovanja dedičev, ali pa se odpre vprašanje, ali je bil dokument sploh veljavno sestavljen. V takšnih primerih je pomembno preveriti, ali gre za zadnjo veljavno oporoko in ali so bili izpolnjeni zakonski pogoji za njeno veljavnost. Zapleti se lahko pojavijo tudi, ko se po končanem zapuščinskem postopku odkrije dodatno premoženje. To je lahko pozabljen bančni račun, nepremičnina, prihranki ali delež v podjetju. Takrat lahko pride do dodatnega zapuščinskega postopka, v katerem se odloča o naknadno najdenem premoženju. Čeprav se morda zdi, da je zgodba o dedovanju že zaključena, lahko novo odkritje znova odpre pomembna vprašanja. Kaj storiti v takšni situaciji? Najprej zberite dokumentacijo, ki jo imate na voljo: oporoke, podatke o nepremičninah, bančne izpiske, pogodbe, dokazila o darilih in morebitne druge dokumente, povezane s premoženjem. Čim bolj popoln pregled nad zapuščino lahko bistveno olajša razjasnjevanje položaja. Če se dediči ne strinjajo glede pristnosti oporoke ali obsega premoženja, je priporočljivo čim prej poiskati pravni nasvet.

Ko se družinski odnosi zapletejo: kako preprečiti, da bi dedovanje postalo dolgotrajen spor?

Pri dedovanju pogosto ne gre samo za denar ali nepremičnine. V ozadju so lahko stara nesoglasja, občutki zapostavljenosti in pričakovanja, ki so se v družini gradila več let. Še posebej težko je, kadar se dediči ne morejo dogovoriti glede družinske hiše, v kateri je eden od njih živel ali zanjo skrbel, drugi pa želijo svoj delež. V takšnih primerih lahko že na videz preprosto vprašanje preraste v dolgotrajen spor. Prvi korak je, da poskušate zbrati vse pomembne informacije in dokumente ter preveriti, kakšne pravice vam pripadajo. Pomembno je tudi spremljati sodna pisanja in roke za morebitne ugovore ali pravna sredstva. Če se z drugimi dediči ne morete dogovoriti, lahko pravni strokovnjak pojasni vaše možnosti in pomaga pri iskanju ustrezne rešitve. Včasih je mogoče spor rešiti z dogovorom, na primer z izplačilom dednega deleža ali drugačno razdelitvijo premoženja. Če dogovor ni mogoč, je treba vedeti, da obstajajo tudi pravne poti za zaščito svojih interesov. Najslabše je, da zaradi neprijetnosti ali želje po ohranjanju miru v družini povsem zanemarite svoje pravice. Pravočasno informiranje ne pomeni, da želite spor zaostriti, temveč da želite razumeti svoj položaj in sprejeti premišljeno odločitev.

Pravna zaščita: zakaj je dobro razmišljati vnaprej?

Na pravno pomoč večina ljudi pomisli šele, ko se znajde sredi zapleta. Takrat pa je lahko za sklenitev ustreznega zavarovanja že prepozno. Zavarovanje pravne zaščite je namreč namenjeno vnaprej opredeljenim pravnim primerom, ki nastanejo v času veljavnosti zavarovanja in so vključeni v dogovorjeno kritje. Že nastalih ali pričakovanih sporov praviloma ni mogoče zavarovati naknadno, zato je smiselno o pravni varnosti razmišljati, še preden se pojavijo konkretne težave. Ena od možnosti je zavarovanje pravne zaščite ARAG, ki ponuja osnovni paket VARNOST in dodatni paket DRUŽINA. Pri kritih primerih je lahko v okviru dogovorjenega zavarovalnega kritja na voljo pravni nasvet in kritje določenih pravnih stroškov. Pri dedovanju veljajo posebne omejitve in čakalne dobe, zato je pred sklenitvijo pomembno preveriti, kaj vključuje izbrani paket in pod kakšnimi pogoji je mogoče uveljavljati zavarovalne pravice. Pri tem je treba poudariti, da zavarovanje ne krije avtomatično vsakega zapuščinskega postopka ali vsakega spora med dediči. Obseg zaščite je odvisen od sklenjenega paketa, veljavnih zavarovalnih pogojev, izključitev in čakalnih dob. Več informacij o možnostih pravne zaščite za družine je na voljo na spletni strani ARAG – zavarovanje pravne zaščite DRUŽINA.

icon-expand ARAG zavarovanje pravne zaščite FOTO: Arhiv naročnika

Družinska dediščina naj povezuje, ne ločuje