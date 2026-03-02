Brata Prevc razkrila svojo najbolj zabavno plat

Na žaru: Dva večera, en žar in crème de la crème slovenske scene

V petek je bila oddaja Na žaru posvečena Modrijanom. Tistim, brez katerih ne sme miniti nobena veselica, in ki so dali rožicam nov zvok. "Mi smo zdaj skočili na te uboge Modrijane in seveda se pretvarjamo, da oni nimajo milijarde oboževalcev, ki nas bodo do smrti lovili in prežali na nas," se je velike odgovornosti zavedal žar mojster Lado Bizovičar.

Preberi še Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta

Modrijani so bili bolj sproščeni. "Mislim, da nas bo zelo stiskalo prvih pet minut in potem bomo padli notri in nam bo žal, da je tako hitro konec," je pred začetkom povedal Blaž Švab.

icon-expand Na žaru z Ladom Bizovičarjem: Modrijani. FOTO: POP TV

Preberi še Znani gostje, ki si bodo prav tako privoščili Prevca in Modrijane

In res, gostje jih niso šparali. Privoščila sta si jih Borut Pahor in Jan Plestenjak, ki dobro vesta, kako je sedeti na žaru. Oder sta si z Blažem znova delili tudi Melani Mekicar in Darja Gajšek. Poklon (z nekaj soli) so jim namenili še Gašper Bergant, Marjan Šarec, Boštjan Gorenc – Pižama in celo Vedeževalec Blaž. Za posebno presenečenje je poskrbel Peter Švab, oče Blaža Švaba, ki je s skupino že od začetka in ve vse, kar se dogaja v zakulisju. Je bilo prehudo? "Meni je bilo super, ljudje so uživali, mega," je po koncu povedal Blaž.

icon-expand Na žaru z Ladom Bizovičarjem: Modrijani. FOTO: POP TV

Preberi še Modrijani komaj čakajo, da bodo pečeni Na žaru

Peter Prevc: skakalnica je lažja

Če mislite, da je leteti 250 metrov daleč naporno, poskusite sedeti na stolu oddaje Na žaru. V soboto je to na lastni koži občutil eden naših najuspešnejših športnikov, Peter Prevc. Priznal je, da ni ravno ljubitelj sedenja v prvi vrsti, še manj pa v oddaji, kjer te voditelj z užitkom potunka. A kot pravi šampion je zbral pogum, sedel na stol in preživel. Z nasmehom. Večinoma.

icon-expand Na žaru z Ladom Bizovičarjem: Peter Prevc. FOTO: POP TV

Preberi še Takšen je bil Dejan Guzej pred Kmetijo

Na odru so mu zakurili Luka Jezeršek, Ana Maria Mitič, Jana Morelj, Sašo Stare, Matjaž Javšnik, ultramaratonec Martin Strel, skakalec Robert Kranjec in brat Cene Prevc, ki je razkril marsikatero skrivnost iz otroštva. "Kaj bo jutri, me niti ne zanima. Danes je najsrečnejši dan mojega življenja," se je po snemanju pošalil Cene.

icon-expand Na žaru z Ladom Bizovičarjem: Peter Prevc. FOTO: POP TV

Preberi še Na lovu: Si pripravljena pokazati svoje znanje?

S šarmom, iskrenostjo in občutkom za dramaturgijo pa je navdušila Mina Prevc. "Ja, v bistvu, ko Mino poslušam, kako otrokoma bere pravljico, vem, da ima dramaturški talent," je njen nastop ocenil Peter Prevc in priznal, da se je iskreno nasmejal vsem, ki so se mu poklonili in pričarali nepozaben večer.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV 1 / 10 Na žaru z Ladom Bizovičarjem: Modrijani in Peter Prevc.



















Polna dvorana, valovi smeha in nekaj egov, ki so rahlo zogleneli. Če ste druženje v živo žal zamudili, brez skrbi. Kmalu si ga boste lahko ogledali na POP TV in VOYO.