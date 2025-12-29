Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Brigitte Bardot
Novice

Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol

N. Č.
29. 12. 2025 15.13
0

Umrla je Brigitte Bardot, vplivna francoska igralka, pevka, manekenka in aktivistka. Stara je bila 91 let.

V nedeljo je umrla Brigitte Bardot, francoska igralka, pevka in ikona, stara 91 let. Smrt je potrdila njena fundacija, ki pa natančnega vzroka smrti ni sporočila.

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot FOTO: Profimedia

"Fundacija Brigitte Bardot z veliko žalostjo sporoča, da je umrla njena ustanoviteljica in predsednica Brigitte Bardot – svetovno priznana igralka in pevka, ki se je odločila opustiti svojo prestižno kariero, da bi svoje življenje in energijo posvetila zaščiti živali in svoji fundaciji," se glasi sporočilo, ki ga je prejela francoska tiskovna agencija AFP.

Kdo je bila Brigitte Bardot?

Brigitte Bardot je bila rojena 28. septembra 1934 v Parizu in je imela precej privilegirano otroštvo, čeprav je sama sebe opisovala kot otroka s težko vzgojo in strogim očetom. Njeno zanimanje za klasični balet jo je pripeljalo na pariški konservatorij, hkrati pa je zgodaj začela tudi z manekenstvom – prva pomembna naslovnica revije Elle je izšla, ko je imela 15 let, poroča New York Times.

Manekenstvo je pripeljalo do prvih filmskih vlog. Leta 1952 se je poročila z Rogerjem Vadimom, ki je prepoznal njen potencial. Leta 1956 je nastopila v glavni vlogi v njegovem filmu z naslovom In bog je ustvaril žensko. Ta film, ki prikazuje provokativno zgodbo mlade ženske v Saint-Tropezu, je bil izjemna uspešnica in jo je povzdignil v mednarodno zvezdo.

Za vedno se je poslovila 39-letna slovenska pevka
Preberi še
Za vedno se je poslovila 39-letna slovenska pevka

Mednarodna zvezda je svojo filmsko kariero zaključila, da bi se posvetila aktivizmu za pravice živali in političnim stališčem, ki so pogosto sprožala polemike.

Brigitte Bardot
Brigitte BardotFOTO: Profimedia
Novico o njeni smrti je sporočila prijateljica
Preberi še
Novico o njeni smrti je sporočila prijateljica

Konec filmske kariere

Zvezdniška kariera, polna pritiska in stalne medijske pozornosti, je Brigitte Bardot sčasoma začela bremeniti. "Blaznost, ki me je obkrožala, se mi je vedno zdela neresnična. Nikoli nisem bila zares pripravljena na življenje zvezde," je priznala za The Guardian leta 1996.

Tragedija iz najstniških let je ni ustavila
Preberi še
Tragedija iz najstniških let je ni ustavila

To je vodilo do nepričakovanega, a odločnega preobrata v njenem življenju. Pri 39 letih, leta 1973, se je upokojila od filma in svojo energijo povsem usmerila v boj za živali. Že leta 1977 se je pridružila protestom proti lovu na tjulnje, leta 1986 pa je ustanovila svojo Fundacijo Brigitte Bardot, posvečeno preprečevanju krutosti nad živalmi. Kot je dejala za AP ob svojem 73. rojstnem dnevu, leta 2007: "Ne briga me moja pretekla slava. To nič ne pomeni pred živaljo, ki trpi, saj nima moči, nobene besede, da bi se branila."

Brigitte Bardot - bila je velika zagovornica živali.
Brigitte Bardot - bila je velika zagovornica živali.FOTO: Profimedia
Brigitte Bardot
Brigitte BardotFOTO: Profimedia
Bila sta poročena 56 let, nato pa jo je vzela bolezen
Preberi še
Bila sta poročena 56 let, nato pa jo je vzela bolezen
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: theguardian.com, nytimes.com, apnews.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Brigitte Bardot francoska ikona seks simbol smrt umrla
Horoskop znamenja

3 znamenja, ki jih nocoj čaka nora noč

Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Dvojčke čaka veliko druženja, device se bodo sprostile

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433