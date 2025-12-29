Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol

V nedeljo je umrla Brigitte Bardot, francoska igralka, pevka in ikona, stara 91 let. Smrt je potrdila njena fundacija, ki pa natančnega vzroka smrti ni sporočila.
"Fundacija Brigitte Bardot z veliko žalostjo sporoča, da je umrla njena ustanoviteljica in predsednica Brigitte Bardot – svetovno priznana igralka in pevka, ki se je odločila opustiti svojo prestižno kariero, da bi svoje življenje in energijo posvetila zaščiti živali in svoji fundaciji," se glasi sporočilo, ki ga je prejela francoska tiskovna agencija AFP.
Kdo je bila Brigitte Bardot?
Brigitte Bardot je bila rojena 28. septembra 1934 v Parizu in je imela precej privilegirano otroštvo, čeprav je sama sebe opisovala kot otroka s težko vzgojo in strogim očetom. Njeno zanimanje za klasični balet jo je pripeljalo na pariški konservatorij, hkrati pa je zgodaj začela tudi z manekenstvom – prva pomembna naslovnica revije Elle je izšla, ko je imela 15 let, poroča New York Times.
Manekenstvo je pripeljalo do prvih filmskih vlog. Leta 1952 se je poročila z Rogerjem Vadimom, ki je prepoznal njen potencial. Leta 1956 je nastopila v glavni vlogi v njegovem filmu z naslovom In bog je ustvaril žensko. Ta film, ki prikazuje provokativno zgodbo mlade ženske v Saint-Tropezu, je bil izjemna uspešnica in jo je povzdignil v mednarodno zvezdo.
Mednarodna zvezda je svojo filmsko kariero zaključila, da bi se posvetila aktivizmu za pravice živali in političnim stališčem, ki so pogosto sprožala polemike.
Konec filmske kariere
Zvezdniška kariera, polna pritiska in stalne medijske pozornosti, je Brigitte Bardot sčasoma začela bremeniti. "Blaznost, ki me je obkrožala, se mi je vedno zdela neresnična. Nikoli nisem bila zares pripravljena na življenje zvezde," je priznala za The Guardian leta 1996.
To je vodilo do nepričakovanega, a odločnega preobrata v njenem življenju. Pri 39 letih, leta 1973, se je upokojila od filma in svojo energijo povsem usmerila v boj za živali. Že leta 1977 se je pridružila protestom proti lovu na tjulnje, leta 1986 pa je ustanovila svojo Fundacijo Brigitte Bardot, posvečeno preprečevanju krutosti nad živalmi. Kot je dejala za AP ob svojem 73. rojstnem dnevu, leta 2007: "Ne briga me moja pretekla slava. To nič ne pomeni pred živaljo, ki trpi, saj nima moči, nobene besede, da bi se branila."
Vir: theguardian.com, nytimes.com, apnews.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV