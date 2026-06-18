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Bruce Willis, Rumer Willis
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Ganljive besede žene in hčere ob hudi bolezni igralca

M.S.
18. 06. 2026 04.00
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Vsak trenutek šteje. Družina Brucea Willisa se tudi po diagnozi frontotemporalne demence drži skupaj kot še nikoli. Žena Emma in hči Rumer sta iskreno spregovorili o moči družine, hvaležnosti in neprecenljivih skupnih trenutkih.

Družina Brucea Willisa ostaja povezana: žena in hči iskreno o življenju z demenco

Življenje družine Brucea Willisa se je v zadnjih letih povsem spremenilo. Potem ko so igralcu najprej diagnosticirali afazijo, pozneje pa še frontotemporalno demenco, se z boleznijo vsak dan soočajo njegova žena Emma Heming Willis, hčerke in vsi najbližji. Kljub težkim trenutkom pa ostajajo enotni in drug drugemu v največjo oporo.

To soboto ob 20.00 si na Kanalu A oglejte Brucea Willisa v akcijski uspešnici Umri pokončno 5. Bruce Willis je spet v čevljih slovitega policista Johna McClana, ki se kot zakleto vedno ob pravem času znajde na napačnem mestu. Se težave lepijo nanj ali jih išče sam?

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Emma je pred kratkim razkrila, da se z možem po najboljših močeh spopadata z boleznijo. "Dobro smo. Bruce je obdan z veliko ljubezni in podpore, vsi skupaj pa se trudimo po najboljših močeh," je povedala. Ob skrbi za moža je spoznala tudi, kako pomembno je, da skrbniki ne zanemarijo lastnega zdravja. Emma poudarja, da je skrb zase nujna, saj lahko le tako dolgoročno pomagaš tudi ljudem, ki te najbolj potrebujejo.

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Kaj je afazija? Stanje, ki so ga diagnosticirali Bruceu Willisu, vpliva na komunikacijo. Več si lahko preberete TUKAJ.

Prav zato danes veliko govori o pomenu skrbi za možgane in preventivi. Priznava, da je do tega spoznanja prišla tudi zaradi lastne izkušnje. Pred leti se je spopadala z izrazito utrujenostjo in težavami s koncentracijo, a so njene težave sprva pripisali stresu in pomanjkanju spanja. Šele specialist za zdravje možganov ji je pokazal, kako pomembne so spremembe življenjskih navad.

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Medtem je o očetovem zdravstvenem stanju spregovorila tudi njegova najstarejša hči Rumer Willis. Pravi, da se zaveda, da njihovo življenje ne bo nikoli več takšno, kot je bilo pred boleznijo, vendar ostaja hvaležna za vsak trenutek, ki ga še lahko preživijo skupaj. Posebej veliko ji pomeni, da je Bruce spoznal njeno triletno hčerko Lou. "Ne vem, ali bodo moje sestre imele enako priložnost s svojimi otroki, zato sem za to še toliko bolj hvaležna," je priznala.

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Po njenih besedah bolezen sicer spreminja očeta, vendar je hkrati razkrila tudi njegovo nežnejšo plat. Bruce, ki ga je svet desetletja poznal kot neustrašnega akcijskega junaka, danes kaže veliko več topline, nežnosti in čustvene odprtosti. "Čeprav je najin odnos danes drugačen kot nekoč, sem neizmerno vesela, da ga še vedno lahko obiščem in objamem. Veliko ljudi te možnosti nima več," pravi Rumer.

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Obe poudarjata, da jih je bolezen kot družino še tesneje povezala. Trudijo se čim več časa preživeti skupaj, si stati ob strani in ustvarjati nove skupne spomine. Emma je razkrila tudi, da se Bruce poleg frontotemporalne demence sooča z anosognozijo – nevrološkim stanjem, zaradi katerega se svoje bolezni ne zaveda. "Vesela sem, da se tega ne zaveda. Mislim, da mu je tako lažje," je iskreno povedala.

Emma Heming Willis je povedala, da je diagnoza frontotemporalne demence njenega moža težka preizkušnja tako za igralca kot za celotno družino. Celotna vsebina je dostopna TUKAJ.

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Vir: Today.com in Entertainment Weekly.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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