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Michelle Williams in Busy Philipps - 2
Novice

47-letni igralki diagnosticirali redek možganski tumor

S.B.
27. 08. 2026 09.27
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Ameriška igralka Busy Philipps je razkrila, da je v začetku letošnjega leta prestala dve operaciji možganov, potem ko so ji pri 47 letih odkrili redek maligni tumor. Diagnozo so zdravniki postavili povsem nepričakovano, saj igralka pred preiskavo ni imela značilnih simptomov. Danes pravi, da je predvsem hvaležna, da je pravočasno opravila pregled.

Busy Philipps, ki jo gledalci poznajo iz serij Dawson's Creek, Freaks and Geeks in Cougar Town, je o svoji izkušnji prvič podrobneje spregovorila za revijo People. Priznala je, da je bilo zadnjih šest mesecev zanjo "najbolj nenavadnih" v življenju in da je danes predvsem hvaležna, da je živa.

Tumor so odkrili povsem nepričakovano

Zgodba se je začela februarja, ko se je Philippsova odločila za pregled z magnetno resonanco celotnega telesa. Za takšen pregled se je odločila kljub temu, da ji je njen osebni zdravnik pred tem dejal, da ga glede na njeno starost in zdravstveno stanje ne potrebuje.

Busy je sicer povedala, da v tistem času ni imela očitnih znakov, ki bi zdravnike takoj napeljali na možganski tumor, denimo epileptičnih napadov. Kljub temu je imela občutek, da mora pregled opraviti. K odločitvi jo je spodbudil tudi njen nekdanji mož Marc Silverstein.

Preiskava je pokazala spremembo oziroma lezijo v možganih. Sledila je dodatna magnetna resonanca, nato pa je postalo jasno, da gre za tumor, ki ga bo treba odstraniti.

Posebej pretresljiv je bil čas odkritja. Pregled je opravila le dan po smrti svojega nekdanjega soigralca iz serije Simpatije, Jamesa Van Der Beeka, ki je februarja umrl zaradi raka debelega črevesa. Prav zaradi dogajanja okoli njegove smrti je Philipps celo razmišljala, da bi pregled odpovedala.

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Šlo je za oligodendrogliom 2. stopnje

Po operaciji so zdravniki tumor identificirali kot oligodendrogliom 2. stopnje. Gre za redek tumor osrednjega živčnega sistema, ki se razvije v možganih ali hrbtenjači.

Večina oligodendrogliomov je 2. stopnje in praviloma rastejo počasi, čeprav se lahko sčasoma širijo v bližnje možgansko tkivo in postanejo bolj agresivni. Oligodendrogliomi predstavljajo približno 1 do 2 odstotka vseh možganskih tumorjev.

Pet ur trajajoča operacija

Philippsova je 2. marca prestala približno pet ur trajajočo operacijo. Zdravniki so odstranili približno 2,6 centimetra veliko maso. Tumor je bil v desnem čelnem režnju možganov.

Po operaciji je okrevanje sprva potekalo dobro. Igralka je povedala, da ni imela večjih bolečin in se je relativno hitro vrnila k delu. Kmalu zatem je začela snemati svojo novo serijo Cupertino.

Toda nato je sledil zaplet.

Busy Philipps
Busy PhilippsFOTO: Profimedia

Mesec dni pozneje nova operacija

Približno mesec dni po prvi operaciji se je na mestu kirurškega reza pojavila okužba. Šlo je za okužbo z bakterijo stafilokok, zaradi katere je morala igralka ponovno na operacijo.

Drugi poseg je bil zanjo psihično precej težji, saj je imela občutek, da se je po uspešnem začetku okrevanja nenadoma vrnila na začetek. Zdravniki so okužbo odstranili in uredili prizadeto območje.

Zakaj tumor kljub temu označujejo kot malignega?

Čeprav je oligodendrogliom 2. stopnje počasneje rastoč in ima praviloma ugodnejšo prognozo od številnih drugih malignih možganskih tumorjev, ga zdravniki še vedno označujejo kot malignega.

Kot je za People pojasnila njena nevroonkologinja, je pri tem tipu tumorja pomembno predvsem dejstvo, da se lahko sčasoma ponovno pojavi oziroma zraste. To ne pomeni, da ima Philippsova glioblastom, zdravniki so slednjega pri njej izključili.

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Kemoterapije in obsevanja trenutno ne potrebuje

Po navedbah revije People so zdravniki tumor uspešno odstranili, zato Philippsova trenutno ne potrebuje kemoterapije ali radioterapije. Namesto tega bo morala opravljati redne kontrolne preglede z magnetno resonanco, s katerimi bodo spremljali, ali se tumor ponovno pojavi.

Philippsova je povedala tudi nekaj, kar jo je po diagnozi še posebej pretreslo.

Busy Philipps
Busy PhilippsFOTO: Profimedia

"Moji možgani niso več pokvarjeni"

Približno dve leti je prijateljem govorila, da se ji zdi, kot da njeni možgani ne delujejo pravilno. Nekatere spremembe v vedenju in razpoloženju je pripisovala perimenopavzi. Zdravniki za zdaj ne morejo potrditi, ali so bile te težave povezane s tumorjem.

Po operaciji pa je dejala, da ima občutek, da njen "možgani niso več pokvarjeni".

Največji pomen pripisuje temu, da je poslušala svoj občutek

Igralka zdaj svojo zgodbo predvsem uporablja kot opomnik, kako pomembno je biti pozoren na lastno zdravje in se o morebitnih zdravstvenih težavah pogovoriti z zdravnikom.

Zanjo je bilo ključno predvsem to, da je poslušala svoj občutek in opravila pregled, čeprav sprva ni verjela, da bo pokazal kaj resnega.

Po vsem, kar je prestala, je danes njen pogled na izkušnjo precej drugačen. Kot je povedala, je predvsem hvaležna, da je bil tumor odkrit dovolj zgodaj in da so ga zdravniki lahko odstranili.

"Hvaležna sem, da sem živa," je povedala ob razkritju svoje zgodbe.

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Viri: People.com, Page Six

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Busy Philipps možganski tumor zdravje preventiva igralstvo
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