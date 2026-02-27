Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema

Vsakoletni festival Sanremo je več kot le izbor za Evrovizijo. Je dogodek, ki na oder pripelje številne zvezdnike in poskrbi za presenečenja. Tokrat je bila zvezda večera turški igralec Can Yaman, ki je zaigral tudi v vlogi Sandokana, ki ga lahko spremljate na VOYO!
Kaj se je zgodilo?
Canu Yamanu se je na odru pridružil Kabir Bedi, legendarni igralec, ki je v preteklosti upodobil Sandokana. Bedi je pred tem namigoval na svoj prihod v Italijo prek družbenih omrežij. Objavil je video, v katerem je dejal: "Smo na skrivni misiji, gremo na skrivni dogodek. Uganete kam? Sem v Evropi in iz Francije se selimo v Italijo." To objavo je Bedi delil ravno na dan, ko so potrdili, da bo Yaman sovoditelj festivala.
Ko sta Can Yaman in Kabir Bedi stala skupaj na odru, je bilo med njima opaziti spoštovanje in prijateljski pogovor. Starejši igralec, Bedi, je pohvalil Yamana in mu rekel: "Gledal sem novega Sandokana. Zelo dobro, si res dostojen naslednik." V odgovor na te besede spoštovanja je Yaman Bediju poljubil roke, kar je kazalo na njegovo globoko občudovanje.
Podpora italijanskega občinstva
Kabir Bedi se je ob svojem govoru spomnil tudi na dolgoletno podporo italijanskega občinstva. Zahvalil se je za več kot petdeset let spoštovanja in podpore, ki so jo Italijani izkazali njegovi upodobitvi Sandokana.
