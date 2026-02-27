Zadovoljna.si
Novice

Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema

N. Č.
27. 02. 2026 04.00
0

Na italijanskem festivalu Sanremo sta se združila turški zvezdnik Can Yaman in indijski igralec Kabir Bedi, oba znana po vlogi Sandokana. Bedi je Yamana pohvalil kot častnega naslednika, kar je sprožilo navdušenje med občinstvom in poudarilo dediščino te kultne figure.

Vsakoletni festival Sanremo je več kot le izbor za Evrovizijo. Je dogodek, ki na oder pripelje številne zvezdnike in poskrbi za presenečenja. Tokrat je bila zvezda večera turški igralec Can Yaman, ki je zaigral tudi v vlogi Sandokana, ki ga lahko spremljate na VOYO!

Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena
Kaj se je zgodilo?

Canu Yamanu se je na odru pridružil Kabir Bedi, legendarni igralec, ki je v preteklosti upodobil Sandokana. Bedi je pred tem namigoval na svoj prihod v Italijo prek družbenih omrežij. Objavil je video, v katerem je dejal: "Smo na skrivni misiji, gremo na skrivni dogodek. Uganete kam? Sem v Evropi in iz Francije se selimo v Italijo." To objavo je Bedi delil ravno na dan, ko so potrdili, da bo Yaman sovoditelj festivala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko sta Can Yaman in Kabir Bedi stala skupaj na odru, je bilo med njima opaziti spoštovanje in prijateljski pogovor. Starejši igralec, Bedi, je pohvalil Yamana in mu rekel: "Gledal sem novega Sandokana. Zelo dobro, si res dostojen naslednik." V odgovor na te besede spoštovanja je Yaman Bediju poljubil roke, kar je kazalo na njegovo globoko občudovanje.

Dva Sandokana na odru - Can Yaman in Kabir Bedi.
Dva Sandokana na odru - Can Yaman in Kabir Bedi.FOTO: Profimedia
Podpora italijanskega občinstva

Kabir Bedi se je ob svojem govoru spomnil tudi na dolgoletno podporo italijanskega občinstva. Zahvalil se je za več kot petdeset let spoštovanja in podpore, ki so jo Italijani izkazali njegovi upodobitvi Sandokana.

Skupen nastop Cana Yamana in Kabirja Bedija na festivalu Sanremo je bil izjemen trenutek, ki je pokazal prepletenost generacij in trajno popularnost lika Sandokana. To srečanje je poleg zabave poudarilo tudi zgodovinski in kulturni pomen lika. Predaja simbolne bakle izkušenega Bedija mlajšemu Yamanu poudarja, da bo legenda Sandokana še naprej živela in navduševala tako stare kot nove generacije oboževalcev po vsem svetu. Sandokana si lahko ogledate na VOYO!

