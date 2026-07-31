Simpatična Carmen z novo fotografijo dvignila veliko prahu

Carmen Osovnikar navdušila s fotografijo, nato odgovorila na očitke
Carmen Osovnikar je svoje sledilce tokrat navdušila s fotografijo v spodnjem perilu, ob kateri se je hitro vsul plaz odzivov. Poleg številnih pohval pa ni manjkalo niti komentarjev tistih, ki so bili prepričani, da je fotografijo pred objavo nekoliko popravila. Med drugim ji je ena izmed sledilk očitala, da si je na fotografiji podaljšala noge. "Vidi se na kilometer, kako si podaljšala noge. Če si zadovoljna s svojo postavo, zakaj popravljaš slike?" ji je zapisala.
Carmen se je na očitek odzvala in pojasnila, da za videz njenih nog ni kriva obdelava fotografije. "Če bi me srečala v živo, bi videla, da so moje noge dejansko takšne. Visoke pete, pravilna poza in kot fotografiranja naredijo svoje," je odgovorila in dodala, da ni vse, kar je na fotografiji videti dobro, avtomatsko tudi obdelano.
Ob številnih ugibanjih in teorijah se je, kot pravi, predvsem dobro nasmejala. "Imam skrivno kliniko, za katero ne vem niti sama," se je pošalila. Delila pa je tudi številne pozitivne odzive sledilcev, ki so pohvalili njeno samozavest, trud in disciplino. "Med vso negativo se vedno najdejo ljudje, ki znajo videti trud in disciplino. Zaradi vas se splača deliti svoje življenje. Eni iščejo napake, drugi opazijo trud. Ljudje, ki so zadovoljni sami s sabo, nimajo potrebe iskati napak na drugih," je ob tem zapisala.