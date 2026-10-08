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Celine Dion presenetila oboževalce s petjem in plesom.
Novice

Po spletu kroži posnetek, ki je prestrašil njene oboževalce

N. Č.
08. 10. 2026 10.51
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Oboževalci Céline Dion so med njenim koncertom v Parizu doživeli nepričakovan trenutek. Med nastopom je pevka izgubila ravnotežje in padla na odru, prizor pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.

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Na spletu se je pojavil posnetek, ki prikazuje, kako je Céline Dion med nastopom v pariški dvorani izgubila ravnotežje in padla na odru, piše portal 1News. Občinstvo je za trenutek obstalo v šoku, saj je pevka v zadnjih letih zaradi zdravstvenih težav pod drobnogledom javnosti.

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Po poročanju tujih medijev je pevka hitro pokazala, da je z njo vse v redu. Pevka se je hitro pobrala in nadaljevala nastop, občinstvo pa jo je nagradilo z glasnim aplavzom.

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Velika vrnitev po zahtevnem obdobju

Dogodek je odmeval tudi zato, ker gre za obdobje njene velike vrnitve na koncertne odre. Céline Dion je septembra letos začela odmevno koncertno rezidenco v Parizu, s katero se je po večletnem premoru vrnila k rednim nastopom.

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Njena vrnitev je za številne oboževalce še posebej čustvena, saj je pevka pred leti razkrila, da se spopada z redko nevrološko motnjo, sindromom otrdelega človeka (stiff-person syndrome), zaradi katere je bila prisiljena odpovedati številne nastope.

Céline Dion
Céline DionFOTO: Profimedia

Oboževalci ji stojijo ob strani

Posnetek padca je hitro sprožil odzive na družbenih omrežjih. Številni oboževalci so izrazili skrb, hkrati pa občudovanje nad njeno odločnostjo in profesionalnostjo. Mnogi poudarjajo, da pevka kljub zdravstvenim izzivom še naprej navdušuje z nastopi in ostaja ena najbolj priljubljenih glasbenic na svetu.

"Bila sem tam in to videla sinoči. Takoj se je pobrala in brez težav nadaljevala. Odlična predstava in čudovita dama," je pod videoposnetkom zapisala ena izmed uporabnic, druga pa dodala: "Kanadčani znajo elegantno pasti."

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Pariški koncerti so velik uspeh

Njena koncertna serija v pariški dvorani Plenitude Arena velja za enega največjih glasbenih dogodkov leta. Pevka med septembrom in oktobrom nastopa na številnih razprodanih koncertih, zanimanje za nastope pa je izjemno. Enega izmed koncertov v Parizu se je udeležila tudi Tina Gaber, ki je utrinke in svoje navdušenje delila s sledilci na družbenih omrežjih. Več v videoposnetku spodaj.

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Viri: 1News, Marie Clarie

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