Po spletu kroži posnetek, ki je prestrašil njene oboževalce

Na spletu se je pojavil posnetek, ki prikazuje, kako je Céline Dion med nastopom v pariški dvorani izgubila ravnotežje in padla na odru , piše portal 1News. Občinstvo je za trenutek obstalo v šoku, saj je pevka v zadnjih letih zaradi zdravstvenih težav pod drobnogledom javnosti.

Po poročanju tujih medijev je pevka hitro pokazala, da je z njo vse v redu. Pevka se je hitro pobrala in nadaljevala nastop , občinstvo pa jo je nagradilo z glasnim aplavzom.

Dogodek je odmeval tudi zato, ker gre za obdobje njene velike vrnitve na koncertne odre. Céline Dion je septembra letos začela odmevno koncertno rezidenco v Parizu , s katero se je po večletnem premoru vrnila k rednim nastopom.

Žalostni razlog, zakaj verjetno nikoli več ne bo pela

Njena vrnitev je za številne oboževalce še posebej čustvena, saj je pevka pred leti razkrila, da se spopada z redko nevrološko motnjo , sindromom otrdelega človeka (stiff-person syndrome), zaradi katere je bila prisiljena odpovedati številne nastope.

Posnetek padca je hitro sprožil odzive na družbenih omrežjih. Številni oboževalci so izrazili skrb, hkrati pa občudovanje nad njeno odločnostjo in profesionalnostjo. Mnogi poudarjajo, da pevka kljub zdravstvenim izzivom še naprej navdušuje z nastopi in ostaja ena najbolj priljubljenih glasbenic na svetu.

"Bila sem tam in to videla sinoči. Takoj se je pobrala in brez težav nadaljevala. Odlična predstava in čudovita dama," je pod videoposnetkom zapisala ena izmed uporabnic, druga pa dodala: "Kanadčani znajo elegantno pasti."