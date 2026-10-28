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Cene Prevc - ig
Novice

30-letni Slovenec z ženo uživa v Budimpešti

N. Č.
28. 10. 2026 15.21
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Nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc in njegova žena Julija Patricija Prevc krompirjeve počitnice preživljata v eni najlepših evropskih prestolnic. Z družbenih omrežij sta delila utrinke iz Budimpešte, kjer uživata v raziskovanju mesta in lokalne kulinarike.

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Mnogi Slovenci so sončne jesenske dni izkoristili za krajši oddih, med njimi pa sta tudi Cene Prevc in njegova žena Julija Patricija Prevc. Zakonca sta se tokrat odpravila v madžarsko prestolnico Budimpešto, od koder sta na družbenih omrežjih delila nekaj utrinkov svojega potovanja.

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Raziskovala sta lepote Budimpešte

Po poročanju portala 24ur.com sta se zakonca sprehajala po mestu, raziskovala znamenitosti in uživala v lokalni kulinariki. Na fotografijah je mogoče videti, da sta obisk izkoristila za sproščeno raziskovanje mesta, ki velja za eno najbolj priljubljenih evropskih destinacij za jesenski pobeg.

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Budimpešta je znana po mogočni arhitekturi, zgodovinskih stavbah, mostovih prek Donave in živahnem mestnem utripu, zato ne preseneča, da je navdušila tudi priljubljeni slovenski par.

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Velika ljubitelja potovanj

To ni prvič, da sta Cene Prevc in Julija Patricija Prevc sledilcem omogočila vpogled v svoje dogodivščine. Potovanja so namreč eden njunih najljubših načinov preživljanja prostega časa. Pred tem sta raziskovala že Irsko, letos pa sta del svojega prostega časa preživela tudi v Indoneziji, kjer sta obiskala več priljubljenih destinacij, med drugim Bali in Lombok.

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Njuni sledilci pogosto opažajo, da se na potovanjih ne odločata za zgolj poležavanje ob morju, temveč raje raziskujeta mesto ali naravo, veliko hodita in odkrivata manj znane kotičke.

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Ljubezenska zgodba se nadaljuje tudi po poroki

Nekdanji smučarski skakalec in njegova dolgoletna izbranka sta se poročila maja 2024. Zvestobo sta si obljubila v Julijini domači župniji, njuna poroka pa je pritegnila veliko pozornosti javnosti.

Danes zakonca pogosto delita utrinke skupnega življenja, od potovanj do novih izzivov, ki jih prinašata tako poslovna kot zasebna pot. Prav fotografije z njunih skupnih dogodivščin pa redno navdušujejo sledilce, ki radi spremljajo njuna raziskovanja različnih koncev sveta.

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Cene Prevc Julija Patricija Prevc Budimpešta potovanja krompirjeve počitnice
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