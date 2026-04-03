Čevlji, ki rešijo vsak stajling: mokasini, ki jih obožujemo

Ta brezčasni model, ki ga poznamo tudi kot loaferje, se vrača v ospredje v sodobni, nekoliko bolj sproščeni in trendovski različici. Ženski mokasini niso več rezervirani le za klasične, poslovne kombinacije. Postali so ključni kos prehodne garderobe, ki ga zlahka vključimo v vsakdanji stil. Prav zato so mokasini tudi eden najbolj iskanih modelov v ponudbi ženske obutve Mass, kjer jih najdete v številnih trendovskih različicah.

Zakaj so mokasini spet v ospredju

Mokasini združujejo tisto, kar si želimo vse: udobje in urejen videz. So dovolj elegantni, da delujejo premišljeno, a hkrati dovolj sproščeni za vsak dan. Zato jih modne navdušenke in vplivnice vedno znova vključujejo v svoje stajlinge. Letos jih nosijo s širokimi hlačami, kavbojkami in oblekami, saj ustvarijo popolno ravnovesje med sproščenim in urejenim videzom. Prav v tej vsestranskosti je razlog, da so ženski mokasini in loaferji postali eden ključnih trendov pomladi.

Kakšne mokasine bomo nosile to pomlad

Pomlad 2026 prinaša jasen poudarek na materialih, barvah in detajlih. V ospredju so modeli, ki delujejo mehko, naravno in nosljivo. Med najbolj priljubljenimi so mokasini v nevtralnih tonih, kot so bež, rjava, črna in sivi, modeli v toplejših odtenkih, kot sta na primer karamelna ali olivno zelena marva in mokasini z vzorci, kot so leopardji ali kačji potisk. Poleg barv izstopajo tudi detajli: kovinske šnole, resice, kontrastni šivi in različni okrasni elementi, ki klasičnim mokasinom dodajo sodoben pridih. Vse te različice najdete v kolekciji ženske obutve Mass, kjer so na voljo ženski mokasini priznanih znamk, kot so Tamaris, Liu Jo, Creator, Inuovo in UPcollection.

Semiš mokasini z resicami: eden ključnih trendov

Med najbolj opaznimi modeli letos izstopajo semiš mokasini z resicami. Mehka tekstura semiša doda čevljem toplino in prefinjen videz, resice pa poskrbijo za zanimiv detajl, ki čevlju doda dinamiko. Takšni ženski mokasini so odlična izbira za pomladne dni, saj se lepo podajo k naravnim materialom, kot so lan, denim ali bombaž. So ravno prav posebni, da izstopajo, a še vedno dovolj nevtralni za vsakodnevne kombinacije.

Navtični mokasini (loaferji z vezalkami)

Letos so zelo priljubljeni tudi mokasini z vezalkami, znani kot navtični, ozrioma "boat"mokasini. Gre za modele, kjer vezalke niso le funkcionalne, ampak tudi dekorativne. Ti loaferji delujejo bolj sproščeno in so odlična izbira za toplejše dni. Kombiniramo jih lahko s krajšimi hlačami, kavbojkami ali lahkotnimi kompleti, saj ustvarjajo sproščen, a še vedno urejen videz.

Klasični mokasini: brezčasna izbira

Ne glede na trende ostajajo klasični mokasini nepogrešljiv del garderobe. Črni ali rjavi modeli iz gladkega usnja so vedno dobra izbira, saj jih lahko nosimo v službo, na sestanek ali ob bolj elegantnih priložnostih. To so loaferji, ki jih lahko kombiniramo z različnimi stili, od poslovnega do casual, in prav zato ostajajo eden najbolj vsestranskih kosov v kategoriji ženske obutve. V kolekcijah še vedno najdete tudi mokasine z robustnejšim, bolj izrazitim podplatom. Takšni modeli delujejo bolj urbano in trendovsko. Odlično se podajo k minimalističnim stajlingom, kjer čevlji prevzamejo nekoliko bolj opazno vlogo. So popolna izbira za vse, ki želijo klasične mokasine nadgraditi z modernim pridihom.

Mokasini kot ključni kos garderobe