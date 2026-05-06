To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli

Spomladi skoraj vsi ponovimo zelo podoben vzorec: hišo postopoma spravimo v red, da po zimi spet začne delovati lahkotno in urejeno. Gre za tiste osnovne korake, ki jih naredimo skoraj samodejno, ker vemo, da imajo takojšen učinek na občutek doma.

Spomladanski ritual doma: stvari, ki jih vedno uredimo, da hiša spet zadiha

1. Okna Okna so običajno prvi korak, ker takoj spremenijo količino svetlobe v prostoru. Po zimi se na steklu nabere tanka plast umazanije, ki je sprva skoraj neopazna, a vpliva na to, kako svetel in odprt je dom. Ko jih očistimo, se prostor dobesedno "odpre". Več naravne svetlobe pomeni več občutka prostornosti in svežine. 2. Terasa Ko je notranjost urejena, se pozornost premakne navzven, kjer ima terasa pomembno vlogo. Po zimi je pogosto videti utrujena, z madeži vlage in sledmi naravnih oblog, ki jo optično potemnijo. A ko jo očistimo, se spremeni njena funkcija. Iz pozabljenega zunanjega prostora postane prizorišče vsakdana, kjer se začnejo jutra in končajo večeri.

3. Vrt Podobno velja za vrt, ki je spomladi eden najbolj aktivnih delov doma. Obrezovanje, grabljenje in urejanje gredic niso le fizična opravila, ampak proces, v katerem se vzpostavi red po zimskem obdobju mirovanja. Urejen vrt pa ne vpliva le na rastline, ampak tudi na celoten občutek hiše, saj ustvari vizualni okvir, ki poveže notranjost in zunanjost v celoto. 4. Žlebovi Čeprav jih ne opazimo vsak dan, imajo ključno funkcijo pri odvajanju vode. Čez zimo se v njih nabere listje in umazanija, ki lahko ob prvem večjem dežju povzroči težave. Zato je njihovo čiščenje tisti "nevidni" korak, ki preprečuje večje posledice kasneje. 5. Vrtno pohištvo Na koncu pa pride še en del, ki ga mnogi pustijo za "kasneje": vrtno pohištvo. Po zimskem mirovanju potrebuje osvežitev, saj se na njem nabere prah in sledi vremena. Ko ga očistimo, zunanjost hiše znova postane uporabna in vabljiva, brez občutka, da še nekaj manjka, preden se sezona zares začne.

In potem pride tisti pogled, ki ga ne moreš ignorirati

Ko so okna čista, terasa urejena, vrt postavljen v red in vse okoli hiše deluje skladno, se zgodi nekaj zanimivega. Stopimo nekaj korakov nazaj in pogledamo hišo kot celoto. In ravno takrat se pogosto pokaže nekaj, česar prej nismo želeli opaziti. Hiša ni več tako sveža, kot bi pričakovali. Nekaj ji daje "utrujen" videz, čeprav je vse okoli nje urejeno. Fasada je nekaj, kar gledamo vsak dan, zato spremembe na njej težko opazimo postopoma. Po zimi se na njej naberejo alge, temne lise in zelene obloge, ki počasi spremenijo njen videz. Ker se na to navadimo, pogosto sploh ne zaznamo, kako močno vpliva na celoten vtis hiše. A obiskovalec to vidi takoj. Hiša lahko ima popolno okolico, pa še vedno deluje starejša ali manj urejena, če fasada ni čista.

Napačna predpostavka: "treba je barvati"

Ko fasada ni več lepa, je prva misel pogosto barvanje. A to ni vedno potrebno. Velikokrat gre zgolj za površinsko umazanijo in biološke obloge, ki jih je mogoče odstraniti brez posegov v strukturo ometa. Tukaj pride v igro WECLEAN in njihov pristop z nizkotlačnim čiščenjem fasad (soft-wash). Namesto agresivnega pritiska uporabljajo kontrolirano metodo, ki odstrani umazanijo, ne da bi poškodovala fasado. Razlika med klasičnim pranjem in soft-wash sistemom je v pristopu. Visok pritisk lahko poškoduje omet ali celo odpre mikro razpoke, ki kasneje povzročijo več težav. Soft-wash pa deluje drugače: čistila razgradijo umazanijo, nizki pritisk pa poskrbi za varno odstranjevanje. Rezultat ni le čist, ampak tudi bolj enakomeren in dolgotrajen. Poleg tega je pomembno še nekaj: okolica. Postopek je zasnovan tako, da ne škoduje travi, rastlinam ali cvetličnim gredam okoli hiše.

Najprej test, potem odločitev

Ena najbolj uporabnih stvari pri tej storitvi je, da se odločitev ne sprejme na slepo. WeClean omogoča brezplačen test čiščenja 1 m fasade na vašem domu. To pomeni, da lahko v živo vidite razliko. Ta majhen vzorec pogosto pove več kot katerakoli razlaga. Prijavite se lahko spodaj.

