Cordyceps: goba za več energije in vzdržljivosti?

Toda Cordyceps ni poživilo, ki bi delovalo podobno kot skodelica kave. Raziskave njegovih učinkov na telesno zmogljivost so zanimive, vendar njihovi rezultati še niso povsem enotni: nekatere nakazujejo izboljšanje določenih kazalnikov vzdržljivosti, druge pa pomembnih razlik niso pokazale.

Kaj je Cordyceps?

Cordyceps ni ena sama goba, temveč rod gliv, ki v naravi večinoma živijo kot zajedavci na žuželkah in drugih členonožcih. Njihov življenjski krog je precej nenavaden: gliva okuži gostitelja, se razvije v njegovem telesu, nato pa iz njega zraste trosnjak. Najbolj znana je vrsta, ki jo danes pravilneje imenujemo Ophiocordyceps sinensis. V naravi raste na visoko ležečih območjih Tibeta in drugih delih Azije in zaradi omejene dostopnosti, zahtevnega nabiranja in velikega povpraševanja je divji Cordyceps zelo redek in drag. V prehranskih dopolnilih se zato pogosto uporablja gojena vrsta Cordyceps militaris, ki jo je mogoče pridelovati v nadzorovanih pogojih in brez uporabe žuželk, zato je lahko primerna tudi za vegane. Obe vrsti se med seboj razlikujeta, tazlična je lahko tudi vsebnost posameznih spojin, zato beseda Cordyceps na embalaži še ne pove dovolj o sestavi ali kakovosti.

Zakaj Cordyceps povezujemo z energijo?

Ta goba ima dolgo zgodovino uporabe v tradicionalni vzhodnoazijski medicini, tradicionalno so jo uživali kot tonik pri utrujenosti, telesni oslabelosti in večjih naporih. Sodobne raziskave se osredotočajo predvsem na njegove naravno prisotne spojine, med katerimi so: - kordicepin; - adenozin in sorodne spojine; - polisaharidi; - steroli; - različne aminokisline; - druge biološko aktivne snovi. Povezava z energijo izhaja predvsem iz domneve, da bi lahko nekatere od teh spojin vplivale na procese, povezane z nastajanjem in uporabo celične energije. Pri tem se pogosto omenja ATP oziroma adenozin trifosfat. To je molekula, s katero celice shranjujejo in prenašajo energijo. Mišice jo potrebujejo za krčenje, zato je ATP neposredno povezan s telesnim gibanjem in zmogljivostjo. Laboratorijske raziskave nakazujejo, da bi lahko Cordyceps vplival na določene procese, povezane z energijsko presnov, kar pa še ne pomeni, da po zaužitju avtomatično nastane več energije ali da bo človek lahko takoj treniral dlje.

Cordyceps ni nadomestek za kofein

Kofein razmeroma hitro vpliva na osrednji živčni sistem, zato po kavi pogosto občutimo večjo budnost. Cordyceps ne deluje na enak način in po njem praviloma ne pričakujemo nenadnega občutka poživljenosti. Ljudje ga pogosto vključujejo v rutino zaradi morebitnega dolgoročnejšega vpliva na telesno zmogljivost, ne zaradi takojšnjega učinka pred treningom. Če nekdo po Cordycepsu pričakuje občutek, podoben močnemu espressu ali energijski pijači, bo verjetno razočaran in tudi v raziskavah, ki so pokazale določene spremembe, so udeleženci Cordyceps praviloma uživali daljše obdobje. To ne pomeni, da bo učinek po nekaj tednih zagotovo opazen: odziv je lahko odvisen od vrste glive, sestave, količine, telesne pripravljenosti in drugih značilnosti posameznika.

Ali Cordyceps res poveča vzdržljivost?

Raziskave na ljudeh za zdaj dajejo mešane rezultate. V nekaterih manjših študijah so po večtedenskem uživanju pripravkov iz Cordycepsa zaznali izboljšanje določenih kazalnikov aerobne zmogljivosti ali daljši čas do izčrpanosti. Druge raziskave niso ugotovile pomembnega vpliva na največjo porabo kisika, prag obremenitve ali rezultate vzdržljivostnega preizkusa. Ena izmed raziskav na treniranih kolesarjih denimo po petih tednih ni pokazala izboljšanja aerobne zmogljivosti ali vzdržljivostnega nastopa. Možno je, da so razlike povezane tudi z udeleženci: pri manj aktivnih ali starejših osebah je prostor za izboljšanje telesne zmogljivosti večji kot pri dobro treniranih športnikih, vrhunsko pripravljen posameznik ima lahko že tako visoko aerobno zmogljivost, da jo je s prehranskim dopolnilom težje dodatno izboljšati. Primerjavo raziskav otežujejo še: - različne vrste Cordycepsa; - različni načini gojenja; - uporaba prahu, micelija ali izvlečkov; - različne količine in trajanje uporabe; - majhno število udeležencev; - uporaba mešanic z drugimi gobami ali sestavinami; - različni testi telesne zmogljivosti. Zato trenutno ni mogoče preprosto reči, da Cordyceps dokazano poveča energijo ali izboljša športni rezultat pri vsakem človeku. Dokazi nakazujejo možnost določenih učinkov, vendar so za zanesljivejše odgovore potrebne večje in bolje primerljive raziskave na ljudeh.

Kaj je kordicepin?

Kordicepin je ena najbolj preučevanih spojin v Cordycepsu. Po kemijski zgradbi je podoben adenozinu, molekuli, ki sodeluje v številnih procesih v telesu. Najdemo ga predvsem v vrsti Cordyceps militaris. Raziskovalce zanima zaradi njegovih bioloških aktivnosti, opaženih v laboratorijskih poskusih in raziskavah na živalih. Pomembno pa je razlikovati med rezultati v laboratoriju in učinki pri človeku. Snov lahko v celični kulturi pokaže določeno delovanje, vendar se lahko v človeškem telesu drugače absorbira, presnavlja ali razgradi. Uporabljene laboratorijske koncentracije so lahko tudi precej višje od količin, ki jih človek zaužije s prehranskim dopolnilom. Vsebnost kordicepina se med različnimi vzorci Cordycepsa močno razlikuje in nanjo vplivajo sev glive, substrat, temperatura, svetloba, čas rasti, uporabljeni del glive in način nadaljnje obdelave, zato zgolj navedba vrste še ne zagotavlja določene vsebnosti kordicepina.

Divji in gojeni Cordyceps nista ista stvar

Podoba divjega Cordycepsa, ki raste iz telesa gosenice na tibetanski planoti, je dobro znana. Toda večina izdelkov na evropskem trgu ne vsebuje takšnega divjega Cordycepsa. To ni nujno slabost; nadzorovano gojenje omogoča bolj ponovljive pogoje, preverjanje surovin in manjši pritisk na omejene naravne vire, hkrati se je mogoče izogniti sestavinam živalskega izvora. Pri gojenju je mogoče spremljati: - izvor in lastnosti seva; - sestavo gojišča; - temperaturo in vlažnost; - svetlobne pogoje; - čas razvoja micelija in trosnjakov; - prisotnost neželenih mikroorganizmov; - vsebnost izbranih spojin. Kakovost gojenega Cordycepsa je kljub temu odvisna od strokovnosti pridelave. Dve glivi iste vrste, gojeni v različnih pogojih, nimata nujno enake sestave.

Trosnjak, micelij in izvleček niso enaki

Pri gobah pogosto srečamo izraza trosnjak in micelij. Trosnjak je vidni del glive, ki bi mu v vsakdanjem jeziku rekli goba, micelij pa je mreža drobnih glivnih niti, iz katere trosnjak zraste. Oba dela lahko vsebujeta zanimive spojine, vendar njuna sestava ni nujno enaka. Razlike nastajajo tudi zaradi gojišča, na katerem micelij raste. Cordyceps je lahko predelan na več načinov: posušeno glivo je mogoče zmleti v prah, pri izvlečkih pa se z vodo, alkoholom ali kombinacijo postopkov iz surovine izločijo določene snovi. Izraz izvleček sam po sebi še ne pove: - iz katerega dela glive je pripravljen; - katera vrsta Cordycepsa je uporabljena; - kakšno je razmerje med surovino in izvlečkom; - katere spojine vsebuje; - ali je njihova vsebnost izmerjena; - ali so bile opravljene analize čistosti. Tudi zelo visoko razmerje izvlečka ni avtomatično dokaz večje učinkovitosti. Pomembno je, kaj je bilo dejansko izločeno in koliko izbranih spojin vsebuje končna surovina.

Kaj lahko realno pričakujemo?

Cordyceps je zanimiva goba z dolgo zgodovino tradicionalne uporabe in vse večjim številom raziskav. Rezultati nekaterih raziskav upravičujejo nadaljnje preučevanje njegovega vpliva na vzdržljivost in odziv telesa na napor. Če ga nekdo vključi v svojo rutino, je smiselno učinek ocenjevati čim bolj stvarno. Pri tem lahko spremlja: - počutje med običajnimi dnevnimi obremenitvami; - občutek napora med primerljivimi treningi; - čas regeneracije; - kakovost spanja; - rezultate pri enakih oblikah vadbe. Ocena na podlagi enega dobrega ali slabega treninga ni zanesljiva, saj na zmogljivost vplivajo tudi spanec, prehrana, hidracija, stres, temperatura, menstrualni cikel in načrt treninga. Cordyceps teh dejavnikov ne more nadomestiti in če je človek utrujen zaradi pomanjkanja spanja, železa, nezadostnega vnosa energije ali zdravstvene težave, prehransko dopolnilo ne odpravi osnovnega vzroka.

Utrujenost ni vedno posledica napornega ritma

Dolgotrajne ali nenavadne utrujenosti ni smiselno samodejno reševati s poživili in prehranskimi dopolnili. Lahko je povezana s slabokrvnostjo, motnjami ščitnice, pomanjkanjem hranil, okužbo, motnjami spanja, zdravili ali drugimi zdravstvenimi stanji. Na pregled je priporočljivo pomisliti predvsem, kadar utrujenost: - traja več tednov; - se brez jasnega razloga stopnjuje; - jo spremljajo zadihanost, vrtoglavica ali razbijanje srca; - občutno omejuje vsakodnevne dejavnosti; - se pojavi skupaj z nepojasnjenim hujšanjem, bolečino ali drugimi simptomi.

Je Cordyceps varen za vsakogar?

V dosedanjih raziskavah so ljudje Cordyceps večinoma dobro prenašali. Med opisanimi blažjimi neželenimi učinki so prebavno nelagodje, driska, slabost, suha usta, zmanjšan apetit in kožni izpuščaj. Podatkov o varnosti med nosečnostjo in dojenjem ni dovolj, zato je pred uporabo potreben posvet s strokovnjakom in z zdravnikom. Previdnost je smiselna tudi pri alergiji na gobe in pred načrtovanimi operacijami. Cordyceps lahko vpliva na delovanje nekaterih zdravil. Posvet z zdravnikom ali farmacevtom je posebej pomemben pri uporabi: - zdravil proti strjevanju krvi; - zdravil, ki vplivajo na krvni sladkor; - zdravil za zaviranje imunskega sistema; - več zdravil hkrati; - terapije zaradi kronične ali resnejše bolezni. Naravni izvor ne pomeni, da snov ne more povzročiti neželenih učinkov ali medsebojno delovati z zdravili.

Cordyceps je zanimiv, dokazi pa še nastajajo

Cordyceps ima nekaj, kar hitro pritegne pozornost: nenavaden življenjski krog, stoletja tradicionalne uporabe in spojine, ki so predmet sodobnih raziskav. Povezava z energijo in vzdržljivostjo zato ni nastala brez razloga. Nekatere študije nakazujejo izboljšanje posameznih kazalnikov telesne zmogljivosti, druge takšnega učinka niso potrdile v celoti. Njegov morebitni učinek je treba razumeti v kontekstu celotnega življenjskega sloga, ne kot bližnjico mimo spanja, prehrane in primernega treninga.

Pogosta vprašanja o Cordycepsu