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Novice

Cvetka Drnovšek: "Naša skupnost povezuje ljudi, ki verjamejo v znanje, naravo in medsebojno pomoč"

Natalija Čepon
06. 06. 2026 04.00
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Cvetka Drnovšek iz Društva za zdravilne rastline Zasavje je ena tistih oseb, ki s svojim delom tiho, a vztrajno spreminja lokalno okolje. Njihova skupnost združuje ljudi, ki jih povezuje ljubezen do zdravilnih rastlin, narave in znanja. V pogovoru je razkrila, kako delujejo, komu pomagajo in zakaj je izobraževanje temelj njihovega poslanstva.

Društvo za zdravilne rastline Zasavje že vrsto let skrbi za ohranjanje znanja o zeliščih, tradicionalnih pripravkih in naravnem načinu življenja. Njihovo osrednje stičišče je Vrt tete Johance, čudovit učni vrt, kjer obiskovalci lahko spoznajo zdravilne rastline, hidrolate in stare tehnike uporabe zelišč.

Srce društva je Cvetka Drnovšek, dolgoletna zeliščarka, predavateljica in gonilna sila številnih lokalnih projektov, ki s svojo predanostjo povezuje otroke, odrasle, društva in različne skupnosti. Njeno delo temelji na znanju, dostopnosti in iskreni želji, da bi ljudje ponovno odkrili moč narave in se med seboj povezali.

Začeli ste z novim projektom. Nam lahko poveste več o njem?

Lani smo skupaj s še enim lokalnim društvom oddali ponudbo na razpis LAS (Lokalne akcijske skupine) in projekt tudi pridobili. Letos se izvajajo vse delavnice, ki so bile del prijave, in kar nekaj aktivnosti je bilo treba izpeljati, da bomo upravičili zaupanje in prejeta sredstva. Projekt nosi ime Skrivnosti zelišč, v okviru projekta pa se bomo letos posvetili tudi hidrolatom. Ena od izobraževalnih delavnic bo potekala že 9. junija.

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Kaj za vas pomeni skupnost?

Če pomislim samo na naše društvo, skupnost pomeni sobivanje ljudi, ki jih povezuje isti cilj in podobna vizija. Na začetku smo se združili predvsem zaradi zdravilnih rastlin, danes pa to nadgrajujemo z vsebinami o zdravem načinu življenja in varovanju narave. Naše delavnice in predavanja so odraz tega, kar živimo – povezovanje, znanje in skrb za okolje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na kakšne načine vaša skupnost konkretno pomaga ljudem?

Naša največja pomoč je izobraževanje. Smo društvo, ki deluje v javnem interesu, sredstva pa pridobivamo predvsem prek javnih razpisov. Ker želimo, da je znanje dostopno vsem, so naša predavanja za obiskovalce brezplačna – predavatelje in gradiva pokrijemo sami.

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Veliko delamo tudi z otroki. Organiziramo delavnice, ki jih imenujemo Učne urice za naravoljubce. Učimo jih sejati, prepoznavati rastline in spoznavati divjo zelenjavo. Vedno pravimo: "kar se Janezek nauči, to Janezek zna". Otroci so navdušeni, vse poskusijo in se ogromno naučijo.

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Povezujemo se tudi z Varstveno-delovnim centrom Zagorje ob Savi, kjer se naši udeleženci vedno počutijo dobrodošle.

Poleg tega smo opazili, da je nekaj podjetnikov prav zaradi naših delavnic našlo svojo poslovno pot v tej branži. To je dokaz, da ima izobraževalni del našega dela res velik pomen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Komu je vaša skupnost namenjena?

Težko bi rekla, da je namenjena samo eni skupini. Delamo z različnimi generacijami in potrebami:

– s predšolskimi otroki in osnovnošolci, predvsem prvo triado,

– z osebami s posebnimi potrebami,

– z občani, društvi in vsemi, ki si želijo pridobiti znanje o zdravilnih rastlinah in bolj naravnem načinu življenja.

Naša skupnost povezuje ljudi, ki si želijo znanja, narave in medsebojne podpore. Veliko jih pride zato, ker želijo manj posegati po lekarniških izdelkih in se naučiti, kako si lahko pomagajo sami.

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Vaše delo je opazno tudi širše. Kje vse ste že sodelovali?

Večkrat smo bili predstavljeni na lokalni televiziji in v drugih medijih. Vedno povabimo ljudi, naj pridejo pogledat naš vrt. Pogosto pravim, da pri nas marsikdo najde nekaj, česar drugje še ni videl.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Društvo za zdravilne rastline Zasavje je brez dvoma ena od navdihujočih skupnosti, ki skrbi za vključenost, občutek povezanosti, ohranjanje tradicije in izobraževanje. Njihovo delo dokazuje, kako pomembno je, da ljudje najdejo prostor, kjer lahko rastejo skupaj, si izmenjujejo znanje in se medsebojno podpirajo.

Več o tem, zakaj so tovrstne skupnosti tako pomembne, pa si lahko preberete v ostalih člankih v okviru projekta Teden za prihodnost, ki poudarja moč povezovanja in navdiha v lokalnem okolju.

Teden za prihodnost
Teden za prihodnost FOTO: POP TV
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Cvetka Drnovšek navdihujoče skupnosti teden za prihodnost zeleni teden zdravilne rastline zeliščarstvo naravno življenje zasavje izobraževanje intervju
Novice

Skupaj zmoremo več: tudi v Sloveniji obstajajo navdihujoče skupnosti

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