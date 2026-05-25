Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Dame Joan Collins
Novice

Legendarna igralka pri 92 letih še vedno jemlje dih

S.B.
25. 05. 2026 04.00
0

Legendarna britanska igralka Joan Collins je znova dokazala, da leta niso ovira za slog in eleganco. Pri 92 letih se je pojavila na dobrodelni gala prireditvi v Londonu, kjer je pritegnila pozornost s svojim brezčasnim glamurjem in samozavestjo.

Dogodek je bil še posebej odmeven tudi zaradi njene prisotnosti skupaj s soprogom Percyjem Gibsonom, ki je bil ves večer ob njej. Po poročanju portala Daily Mail je bil večer del zvezdniško obarvane dobrodelne prireditve v Londonu, kjer so se zbrale številne znane osebnosti iz sveta zabave in mode.

Brezčasna eleganca pri 92 letih

Joan Collins je znova navdušila z dovršenim videzom, ki je poudaril njen status modne ikone. Njena podoba je bila klasično glamurozna, kar je že desetletja njen prepoznavni zaščitni znak. Čeprav je v javnosti že več kot šest desetletij, ostaja simbol hollywoodskega glamurja, samozavesti v zrelih letih in brezčasne elegance.

Ves čas je bil ob njej tudi soprog Percy Gibson.
Ves čas je bil ob njej tudi soprog Percy Gibson.FOTO: Profimedia

Joan je z Gibsonom poročena od leta 2002. Par se pogosto pojavlja skupaj na družabnih in dobrodelnih dogodkih, kjer delujeta zelo usklajeno. Po fotografijah z dogodka sodeč je bil Gibson ves večer v podporo svoji ženi, kar je še dodatno poudarilo njuno povezanost in stabilen odnos.

Dobrodelni dogodek v znamenju glamurja

Večer v Londonu je bil del prestižne dobrodelne gala prireditve, kjer se tradicionalno zbirajo sredstva za različne humanitarne projekte. Takšni večeri so v Londonu pogosto stičišče mode, filma in filantropije.

Legendarna britanska igralka Joan Collins je znova dokazala, da leta niso ovira za slog in eleganco.
Legendarna britanska igralka Joan Collins je znova dokazala, da leta niso ovira za slog in eleganco.FOTO: Profimedia

Zakaj Joan Collins še vedno navdušuje?

Modni in filmski kritiki pogosto poudarjajo, da Collinsova ostaja relevantna zaradi dosledne javne podobe, močne osebne blagovne znamke in sposobnosti prilagajanja različnim obdobjem Hollywooda. Njena kariera je primer redke dolgoživosti v zabavni industriji.

Njen nastop na dogodku je ponovno sprožil odzive na družbenih omrežjih, kjer mnogi poudarjajo, da igralka predstavlja dokaz, da stil in karizma nimata starostne omejitve, ter da je še enkrat znova potrdila svoj status ikone glamurja.

Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Daily Mail

Joan Collins modna ikona stil Hollywood starost
Zadovoljna.si 92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Moskisvet.com Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Moskisvet.com To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
Zadovoljna.si Pri 84 letih vztraja, da ni nikoli prestala lepotnih operacij
Zadovoljna.si Pri 66 letih znova dokazala, da z njo ni šale
24ur.com Igralka Joan Collins pozirala v belih kopalkah: 'Brezčasna lepota'
Zadovoljna.si 87-letnica navdušila na londonskem tednu mode
Priporoča
  • Honor 600 309x513 px 01
  • Honor 600 309x513 px 02
  • Honor 600 309x513 px 03
  • Honor 600 309x513 px 04
  • Honor 600 309x513 px 05
  • Honor 600 309x513 px 06
  • Honor 600 309x513 px 07
  • Honor 600 309x513 px 08
  • Honor 600 309x513 px 09
  • Honor 600 309x513 px 10
  • Honor 600 309x513 px 11
  • Honor 600 309x513 px 12
  • Honor 600 309x513 px 13
  • Honor 600 309x513 px 14
  • Honor 600 309x513 px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729