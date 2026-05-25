Legendarna igralka pri 92 letih še vedno jemlje dih

Dogodek je bil še posebej odmeven tudi zaradi njene prisotnosti skupaj s soprogom Percyjem Gibsonom , ki je bil ves večer ob njej. Po poročanju portala Daily Mail je bil večer del zvezdniško obarvane dobrodelne prireditve v Londonu, kjer so se zbrale številne znane osebnosti iz sveta zabave in mode.

Joan Collins je znova navdušila z dovršenim videzom, ki je poudaril njen status modne ikone. Njena podoba je bila klasično glamurozna, kar je že desetletja njen prepoznavni zaščitni znak. Čeprav je v javnosti že več kot šest desetletij, ostaja simbol hollywoodskega glamurja, samozavesti v zrelih letih in brezčasne elegance.

Ves čas je bil ob njej tudi soprog Percy Gibson.

Joan je z Gibsonom poročena od leta 2002. Par se pogosto pojavlja skupaj na družabnih in dobrodelnih dogodkih, kjer delujeta zelo usklajeno. Po fotografijah z dogodka sodeč je bil Gibson ves večer v podporo svoji ženi, kar je še dodatno poudarilo njuno povezanost in stabilen odnos.

Večer v Londonu je bil del prestižne dobrodelne gala prireditve, kjer se tradicionalno zbirajo sredstva za različne humanitarne projekte. Takšni večeri so v Londonu pogosto stičišče mode, filma in filantropije.

Legendarna britanska igralka Joan Collins je znova dokazala, da leta niso ovira za slog in eleganco.

Modni in filmski kritiki pogosto poudarjajo, da Collinsova ostaja relevantna zaradi dosledne javne podobe, močne osebne blagovne znamke in sposobnosti prilagajanja različnim obdobjem Hollywooda. Njena kariera je primer redke dolgoživosti v zabavni industriji.

Njen nastop na dogodku je ponovno sprožil odzive na družbenih omrežjih, kjer mnogi poudarjajo, da igralka predstavlja dokaz, da stil in karizma nimata starostne omejitve, ter da je še enkrat znova potrdila svoj status ikone glamurja.