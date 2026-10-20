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Daisy Edgar-Jones
Novice

Je to njena dvojčica? Vsi jo primerjajo z Anne Hathaway

Natalija Čepon
20. 10. 2026 08.47
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Penina, darilce, družba prijateljic in nova filmska priredba romana Jane Austen. Na Damskem večeru v Odiseji smo si ogledali Razsodnost in rahločutnost in preverili, kako se nova različica primerja s kultnim filmom iz leta 1995.

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V ponedeljek zvečer smo si v sklopu Damskega večera v ljubljanski Odiseji ogledali novo filmsko priredbo brezčasne klasike Razsodnost in rahločutnost (Sense and Sensibility). Večer je bil prav takšen, kot si ga želimo ob druženju s prijateljicami: ob prihodu sta nas pričakali penina in darilce, udobni VIP-sedeži pa so poskrbeli, da smo se lahko popolnoma prepustili zgodbi. 

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Film po romanu Jane Austen

Nova filmska priredba temelji na istoimenskem romanu pisateljice Jane Austen, ki je prvič izšel leta 1811 in velja za eno najpomembnejših del angleške književnosti. Film je režirala Georgia Oakley, scenarij pa je napisala Diana Reid. V vlogi Elinor Dashwood nastopa Daisy Edgar-Jones, ob njej pa gledamo še Esmé Creed-Miles, Georgea MacKaya, Herberta Nordruma, Franka Dillana, Caitríono Balfe in Fiono Shaw.

Daisy Edgar-Jones
Daisy Edgar-Jones FOTO: Profimedia

Nova različica ali kultna klasika iz leta 1995?

Ljubitelji Austenove bodo ob novem filmu težko ušli primerjavam z znamenito različico iz leta 1995, ki jo je režiral Ang Lee. Takrat so v glavnih vlogah blesteli Emma Thompson kot Elinor, Kate Winslet kot Marianne, Hugh Grant kot Edward Ferrars in nepozabni Alan Rickman kot polkovnik Brandon.

Nova različica se od stare razlikuje predvsem po tonu. Medtem ko je film iz leta 1995 stavil na eleganco in umirjeno romantiko, je različica iz leta 2026 nekoliko bolj sodobna v ritmu pripovedovanja, čeprav ostaja zvesta izvirni zgodbi.

Posebna prednost nove priredbe je mlajša igralska zasedba, ki likom prinese svežino in več spontanosti. Daisy Edgar-Jones kot Elinor deluje nekoliko bolj ranljivo, Esmé Creed-Miles pa Marianne upodobi z izrazito energijo in čustveno intenzivnostjo.

Igralka, ki jo mnogi primerjajo z Anne Hathaway

Med ogledom filma smo se tudi mi večkrat zalotili pri misli, da je glavna igralka presenetljivo podobna Anne Hathaway. Daisy Edgar-Jones sicer ni njena dvojčica, a ima podobno kombinacijo velikih izrazitih oči, naravne elegance in nežnega nasmeha, zaradi česar primerjave na prvi pogled niso presenetljive.

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A njuna igralska pot je precej drugačna

Daisy Edgar-Jones je mednarodno prepoznavnost dosegla z odmevno serijo Normal People, pozneje pa navdušila še v projektih Where the Crawdads Sing, Under the Banner of Heaven in Twisters. Vloga Elinor Dashwood predstavlja njeno prvo večjo kostumsko oziroma zgodovinsko dramo.

Udeležili smo se Damskega večera v Odiseji.
Udeležili smo se Damskega večera v Odiseji. FOTO: Natalija Čepon

Prav v vlogi Elinor najbolj pride do izraza njen umirjen igralski slog. Elinor ni lik, ki bi čustva kazal navzven. Nasprotno. Večino časa jih skriva za preudarnostjo, kar od igralke zahteva veliko mero subtilnosti. In prav to Daisy Edgar-Jones odlično obvlada.

Zakaj zgodba Jane Austen še vedno deluje?

Čeprav je roman star več kot 200 let, njegove teme ostajajo presenetljivo aktualne. Govori o družinskih odnosih, finančni negotovosti, družbenih pričakovanjih in ljubezni, ki ni vedno preprosta.

V središču zgodbe sta sestri Elinor in Marianne Dashwood, ki po očetovi smrti skupaj z materjo ostaneta brez večjega dela dediščine. Medtem ko Elinor svet opazuje skozi razum, Marianne sledi predvsem srcu. Prav nasprotje med razsodnostjo in rahločutnostjo ustvarja osrednjo napetost zgodbe.

Morda je prav zato Austenova še danes tako priljubljena. Njeni liki se soočajo z dilemami, ki jih poznamo tudi danes: koliko poslušati razum, koliko srce in kako ostati zvest sebi, ko življenje ne gre po načrtih.

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Naš vtis po ogledu

Nova Razsodnost in rahločutnost verjetno ne bo nadomestila kultnega filma iz leta 1995, bo pa navdušila novo generacijo gledalk. Film ponuja čudovite kostume, romantično atmosfero in igralsko zasedbo, ki klasiko predstavi na svež način.

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Za nas pa je bil doživetje še toliko prijetnejše, ker smo ga doživele v okviru Damskega večera v Odiseji. Penina, prijetno darilce, udobni sedeži in večer s prijateljicami so ustvarili popolno kuliso za zgodbo, ki že več kot dve stoletji dokazuje, da dobre ljubezenske zgodbe preprosto ne zastarajo.

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damski večer odiseja razsodnost in rahločutnost filmska klasika Jane Austen Daisy Edgar-Jones Anne Hathaway
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