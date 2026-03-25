Daphne Selfe
Novice

Umrla najstarejša manekenka na svetu

N. Č.
25. 03. 2026 04.00
0

Britanska supermodelka Daphne Selfe je umrla v starosti 97 let. Njeno življenje je zaznamovala uspešna manekenska kariera, več pa si lahko preberete v nadaljevanju.

Modni svet žaluje ob novici o smrti Daphne Selfe, pionirke in najstarejše supermodelke v Veliki Britaniji, ki je preminila v starosti 97 let, piše Daily Mail. Njeno ime je postalo sinonim za brezčasno eleganco in vztrajnost, saj je s svojo izjemno vrnitvijo na modne piste pri 70 letih popolnoma redefinirala pojmovanje lepote in starosti v industriji, ki je sicer obsesivno usmerjena v mladost.

Njeno življenje, zaznamovano z impresivno sedemdesetletno kariero, vključno z nepozabnimi kampanjami za Dolce Gabbana in nastopom v britanski izdaji revije Vogue, je postalo vir navdiha.

Daphne Selfe
Daphne SelfeFOTO: Profimedia

Zgodnje obdobje in premor od kariere

Daphne Selfe, rojena 1. julija 1928 v Edmontonu, Severni London, je svojo izjemno manekensko pot začela konec 40. let prejšnjega stoletja. Kot navaja Daily Mail, je priložnost dobila, ko je zmagala na tekmovanju za naslovnico lokalne revije v Readingu, takoj po svojem delu v modnem oddelku John Lewis.

Leta 1954 se je poročila z Jimom Smithom, ki je delal v gledališki in televizijski produkciji, in se, kot je bilo tedaj v navadi, posvetila družini. V času zakona se je Daphne osredotočala na vlogo gospodinje in matere ter vzgojila tri otroke Marka (70 let), Claire (66 let) in Rose (65 let) – v Hertfordshiru, kjer je preživela preostanek svojega življenja. Občasno je sprejela nekaj komercialnih in fotografskih projektov, oglaševala vse od kosmičev Kellogg's do korzetov Alston's, ter tako ohranjala stik z industrijo, poroča Daily Mail.

Nepričakovan povratek na modno sceno pri sedemdesetih

Prelomnico v njeni karieri je prineslo leto 1998, nekaj mesecev po smrti njenega moža, ko je bila povabljena na London Fashion Week s strani znamke Red or Dead. Pri 70 letih je s svojo prezenco na modni pisti izzvala navdušenje in požela stoječe ovacije, s čimer je napovedala novo, neverjetno poglavje svoje kariere, piše Daily Mail. Kmalu zatem so jo povabili v revijo Vogue za članek o staranju, posnet z Nickom Knightom, kjer jo je opazil skavt agencije Models 1, še dodajajo.

Pri tej agenciji je ostala več kot dvajset let. Njena agentka Chantal Murray je za Daily Mail povedala: "Bila je absolutno neverjetna. Delati z njo je bilo takšno veselje in bila je tako zelo inspirativna. Bila je tudi zelo prijazna oseba."

Leta 2015 se je zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša profesionalna modna manekenka na svetu.

Vir: dailymail.co.uk, telegraph.co.uk

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Daphne Selfe supermodel modna ikona manekenka smrt umrla
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

