Slovenec se je prelevil v znano pevko in navdušil občinstvo

David Amaro trenutno sodeluje v priljubljenem hrvaškem resničnostnem šovu Tvoje lice zvuči poznato, ki je hrvaška različica oddaje Znan obraz ima svoj glas. Gre za zabavno televizijsko tekmovanje, v katerem se znani obrazi vsak teden prelevijo v različne glasbene zvezde ter poskušajo čim bolj prepričljivo posnemati njihov glas, videz in odrski nastop.
Njegov nastop je izstopal po energiji, karizmi in natančni interpretaciji. S tem je slovenski glasbenik že na začetku sezone pokazal, da je eden glavnih favoritov oddaje ter da ima veliko odrsko izkušnjo, ki jo je pridobil tudi v slovenski različici tega priljubljenega šova.
V koga se je prelevil David Amaro?
V svojem prvem nastopu se je David Amaro prelevil v pevko Melody, ki je lani nastopila na Evroviziji. Na odru je izvedel njeno pesem Esa Diva in s prepričljivo interpretacijo navdušil občinstvo. Njegov nastop je izstopal zaradi odrske energije, natančne imitacije in samozavestne prezence, zaradi česar je bila preobrazba še toliko bolj prepričljiva.
Po nastopu je Amaro priznal, da se trenutkov na odru skoraj ne spominja. "Moram reči, da se nastopa sploh ne spomnim. Vsi so rekli, da je bilo super, da sem med nastopom deloval na avtopilotu. Sploh se nisem zavedal, kaj se dogaja," je povedal po zmagi za Novo TV. Žirija je bila nad njegovim nastopom navdušena, izpostavili pa so njegovo izjemno odrsko energijo, natančno izgovorjavo in sposobnost popolne preobrazbe, kar ga že po prvi oddaji uvršča med najmočnejše tekmovalce nove sezone.
Zmage se je veselil na družbenih omrežjih
"No, ljudje moji, zmagali smo! Hvala za vse komentarje ... to sploh ni bilo lahko! Iskreno, v zadnjem letu sem se malo umiril, zato je ta oddaja takšen šok za moj sistem. Še posebej ta predstava!!! Ampak tako pač mora biti. Čaka nas še 12 epizod. Prepričan sem, da bo še več vsega. Se vidimo," je zapisal poleg objave svojega nastopa na družbenih omrežjih.
