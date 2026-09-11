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Princesa Diana
Kraljevo

Obleka, s katero se je maščevala nezvestemu možu, gre na dražbo

Ni.Š.
11. 09. 2026 10.54
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Ikonična črna svilena obleka, s katero je princesa Diana odgovorila na javno priznanje nezvestobe princa Charlesa, bo decembra naprodaj na dražbi. Ocenjena vrednost modnega kosa, ki simbolizira neodvisnost in moč, znaša dobrih četrt milijona evrov.

V zgodovini mode obstaja le malo oblek, ki so postale tako simbolične kot znamenita črna obleka pokojne princese Diane. Več kot tri desetletja po enem najbolj odmevnih trenutkov njenega življenja bo tako imenovana 'maščevalna obleka' znova v središču pozornosti, saj gre decembra na dražbo hiše Sotheby's v New Yorku. Ocenjujejo, da bi lahko dosegla ceno do 300.000 ameriških dolarjev (slabih 260.000 evrov).

Ikonična črna obleka - Dianin modni odgovor Charlesovi prevari - gre decembra na dražbo.
Ikonična črna obleka - Dianin modni odgovor Charlesovi prevari - gre decembra na dražbo. FOTO: Profimedia

Gre za črno svileno večerno obleko grške oblikovalke Christine Stambolian, ki jo je Diana nosila 29. junija 1994 na dobrodelnem dogodku v londonski galeriji Serpentine. Tistega večera je bila pozornost britanske javnosti usmerjena tudi na televizijski intervju princa Charlesa, v katerem je prvič javno priznal nezvestobo med njunim zakonom. Prav zaradi časovnega sovpadanja je Dianin modni izbor postal ena najbolj prepoznavnih podob sodobne pop kulture.

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Obleka, ki je sinonim za samozavest in svobodo

Zanimivo je, da Diana te obleke sprva sploh ni nameravala nositi. Po poročanju Sotheby's jo je imela v garderobi približno tri leta, a se ji je zdela preveč drzna za članico kraljeve družine. Za omenjeni dobrodelni večer je sprva načrtovala drugo kreacijo, vendar je modna hiša predčasno razkrila podrobnosti njenega videza medijem. Diana si je nato tik pred dogodkom premislila in izbrala črno obleko brez naramnic, ki je še danes sinonim za samozavest in neodvisnost.

Moda je v tistem trenutku postala njeno sporočilo. Namesto da bi javnost naslednji dan govorila zgolj o Charlesovem priznanju, so naslovnice po svetu polnile fotografije nasmejane Diane v zapeljivi črni obleki.

Diana je sprva načrtovala drugo obleko za dogodek, a si je zadnji trenutek premislila in oblekla za tiste čase in za kraljevo družino zelo drzno obleko.
Diana je sprva načrtovala drugo obleko za dogodek, a si je zadnji trenutek premislila in oblekla za tiste čase in za kraljevo družino zelo drzno obleko.FOTO: Getty Images

Zakaj je bila tako posebna?

V zgodnjih devetdesetih letih je bila takšna obleka za pripadnico britanske kraljeve družine precej neobičajna. Črna barva je bila tradicionalno povezana predvsem z žalovanjem, Diana pa je izbrala oprijeto silhueto, globok izrez in dolžino nad koleni. Modni strokovnjaki zato še danes poudarjajo, da je šlo za prelomni trenutek, ko je princesa zavestno preoblikovala svojo javno podobo.

Pri Sotheby's menijo, da vrednost obleke danes presega zgodbo o razpadajočem kraljevem zakonu. Po njihovem mnenju je postala simbol ženske samozavesti, odpornosti in sposobnosti, da posameznik svojo zgodbo vzame nazaj v svoje roke.

Obleka naj bi po predvidevanjih dražitelja presegla 250.000 evrov.
Obleka naj bi po predvidevanjih dražitelja presegla 250.000 evrov.FOTO: Profimedia

Diana še vedno podira dražbene rekorde

Čeprav naj bi obleka na dražbi dosegla do 300.000 dolarjev, to ni niti približno najdražji kos iz garderobe princese Diane.

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Leta 2023 je njen znameniti pulover z motivom črne ovce na dražbi Sotheby's dosegel kar 1,14 milijona dolarjev (okoli 920.000 evrov), kar je postavilo rekord za kos Dianinih oblačil.

Tudi druge Dianine obleke redno presegajo pričakovanja. Leta 2023 je vijolična večerna obleka oblikovalca Victorja Edelsteina dosegla več kot 600.000 dolarjev (517.000 evrov), čeprav je bila ocenjena precej nižje.

Katere obleke slavnih osebnosti so bile prodane najdražje?

Ta Dianina obleka sicer sodi med najbolj slavne modne kose vseh časov, vendar rekord najdražje prodane obleke trenutno pripada drugi hollywoodski legendi.

Marilyn Monroe v filmu Sedem let skomin.
Marilyn Monroe v filmu Sedem let skomin.FOTO: Reuters

In sicer vodi Marilyn Monroe z obleko, ki jo je nosila leta 1962 med petjem Johnu F. Kennedyju. Obleka je bila leta 2016 prodana za rekordnih 4,81 milijona dolarjev. Še danes velja za najdražjo obleko, prodano na dražbi.

Tudi druga najdražja obleka pripada Marilyn Monroe. Gre za belo obleko iz filma Sedem let skomin, natančneje iz prizora nad podzemno železnico. Prodana je bila za približno 4,6 milijona dolarjev.

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Še ena obleka, ki je zaznamovala svet filma in mode. Črna Givenchyjeva obleka iz filma Zajtrk pri Tiffanyju, ki jo je nosila igralka Audrey Hepburn, je bila na dražbi leta 2006 prodana za približno 923.000 dolarjev.

Bo tudi 'maščevalna obleka' presenetila in presegla pričakovanja dražiteljev? Glede na to, da je njena zgodba še danes sinonim za moč, eleganco in samostojnost, mnogi verjamejo, da bi končna cena lahko zlahka presegla napovedi dražbene hiše.

Razlagalnik

Marilyn Monroe, rojena kot Norma Jeane Mortenson, je bila ena najslavnejših ameriških filmskih igralk, pevk in modelov 20. stoletja. Postala je globalna ikona pop kulture in simbol seksualnosti v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Znana je bila po svojem značilnem platinasto blond videzu in igranju v uspešnicah, kot so 'Nekateri so za vroče' (Some Like It Hot) in 'Gospodje imajo raje plavolaske'. Njena zapuščina danes močno presega filmsko umetnost, saj so njeni osebni predmeti in oblačila postali izjemno dragoceni zbirateljski kosi, ki pogosto podirajo svetovne rekorde na dražbah.

Mala črna obleka je koncept, ki ga je v 20. letih 20. stoletja popularizirala modna oblikovalka Coco Chanel. Pred tem je bila črna barva v zahodni kulturi skoraj izključno povezana z žalovanjem. Chanelova je črno barvo preoblikovala v simbol elegance, preprostosti in vsestranskosti, ki je primerna za vsako priložnost. Danes velja za nepogrešljiv kos v garderobi vsake ženske, saj predstavlja brezčasen modni standard, ki združuje prefinjenost in minimalizem.

Audrey Hepburn je bila ena najbolj priljubljenih britanskih igralk in humanitarnih delavk, ki je zaznamovala zlato dobo Hollywooda. Bila je znana po svojem prefinjenem, elegantnem in minimalističnem slogu, ki je bil v nasprotju s takrat prevladujočimi oblinami drugih filmskih zvezd. Njen ikonični videz, ki ga je pogosto ustvarjala v sodelovanju z modnim oblikovalcem Hubertom de Givenchyjem, je redefiniral žensko eleganco. Njen slog, ki je vključeval preproste kroje, črne obleke in balerinke, ostaja vir navdiha v modnem svetu še desetletja po njeni smrti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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