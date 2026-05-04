Novice

Dnevna soba kot od oblikovalca: kako uskladiti zofo in naslanjač

04. 05. 2026 04.00
Ko opremljamo dnevno sobo, pogosto samodejno želimo, da se vse popolnoma ujema. Prav to pa nas lahko omejuje. Najlepši interierji ne nastanejo tako, da je vse enako. Njihov čar je v kontrastu. V tem, da si upate združiti različne kose, ki so drugačni, a skupaj delujejo usklajeno.

Kontrast je vaš najboljši zaveznik

Če ima vaša zofa čiste, moderne linije, je idealen partner zanjo teksturiran ali izrazito barven naslanjač. Na primer sedežna garnitura v nevtralni sivi ali bež barvi odpira prostor za žameten naslanjač v zemeljskih ali nasičenih tonih. Smaragdna, terakotna ali temno modra dnevno sobo čudovito poživijo.

Ključ torej ni popolno barvno ujemanje, temveč skupen element. To je lahko enak slog nog, podobna višina naslonjal ali sorodnost materialov.

Kako izbrati naslanjač za dnevno sobo

Pri izbiri naslanjača si odgovorite na tri vprašanja:

Za kaj ga boste najpogosteje uporabljali? Branje zahteva globoko in udobno sedenje, na primer klasičen ušesni naslanjač. Za občasno sedenje zadostuje vitkejša, oblikovalska oblika.

Kakšno vizualno težo ima vaša zofa? Masivna sedežna garnitura potrebuje naslanjač, ki ji lahko sledi, saj bi se prelahek kos izgubil. Moderni fotelji z odkritimi nogami prostor optično razbremenijo, kar boste cenili predvsem v manjših dnevnih sobah.

Koliko prostora ostane za gibanje? Torej koliko prostora ostane med zofo, naslanjačem in klubsko mizico. Mizica mora biti dovolj blizu, da nanjo udobno odložite skodelico kave, a dovolj daleč, da lahko iztegnete noge. Idealno 35 do 45 cm. Če želite ustvariti prijeten kotiček za pogovor, naslanjač ne sme biti odrezan od preostalega sedišča, hkrati pa ne sme biti potisnjen ob zofo. Idealna razdalja je 60 do 100 cm.

Barva in tekstura kot orodje globine

Če ste prebrali do sem, že veste, da barvna harmonija ne pomeni izbire povsem enakega odtenka. Pravilo za uravnotežen videz je preprosto: nevtralna zofa kot sidro, naslanjač kot barvni poudarek. Če prisegate na nežnejši učinek, posezite po različnih odtenkih iste barve. Na primer antracit in svetlo siva delujeta sofisticirano ter hkrati umirjeno.

Tekstura naredi tisto, česar barva včasih ne zmore, torej doda globino. Gladko blago zofe v kombinaciji z buklejem ali žametnim naslanjačem je klasična izbira, ki deluje v različnih slogih.

Naročnik oglasne vsebine je Kondela.si.

dnevna soba oblikovanje ideje Kondela prostor barve
