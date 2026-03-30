Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Domen Prevc - ig
Novice

To lepotico ljubi Domen Prevc

N. Č.
30. 03. 2026 13.45
2

Veste, kdo je svetlolasa lepotica, ki jo ljubi Domen Prevc? Gre za simpatično Špelo Ravnik, ki svojega izbranca podpira pri vsakem koraku.

Minuli vikend je bilo vse v znamenju smučarskih skokov. Za nami je zadnja tekma sezone, ki jo je pospremilo nepopisljivo vzdušje v slovenski Planici. Domen Prevc je dvignil veliki kristalni globus, na zadnji tekmi sezone pa je osvojil odlično drugo mesto.

Ob njem je kot vedno v velikih trenutkih bila njegova srčna izbranka Špela Ravnik. Svetlolasa lepotica je tudi tokrat na družbenih omrežjih delila njuno skupno fotografijo, na kateri mu na lice prilepi sladek poljub.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdo je njegova izbranka?

Gre za učiteljico Špelo Ravnik, ki je nekoč v intervjuju za Jano razkrila nekaj podrobnosti o tem, kako sta se spoznala. Razkrila je, da sta se spoznala v gimnaziji, Domnu pa je večkrat posodila zapiske.

Na gala dogodkih se večkrat pojavita skupaj, svetlolasa lepotica pa ga redno podpira tudi na tekmah, čeprav ju na televizijskih zaslonih ne vidimo prav pogosto skupaj.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
domen prevc špela ravnik punca dekle
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SLOVENSKI CHATGPT 30. 03. 2026 18.40
0 0
Lepo ga drzi v roki...
ODGOVORI
traparija 30. 03. 2026 16.58
1 1
počakajte leto dve, ko se mu ne bo dalo več za drobiž nosit glave naprodaj, ko bo dobil neko dolgočasno funkcijo v javni upravi, mogoče policiji ali vojski, mu bo pobrala še tistih par sto jurčkov ki jih je komaj zaslužil s tem skakcanjem, ki jih je mislu imet za rezervo za na stara leta.
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1601