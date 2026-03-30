To lepotico ljubi Domen Prevc

Minuli vikend je bilo vse v znamenju smučarskih skokov. Za nami je zadnja tekma sezone, ki jo je pospremilo nepopisljivo vzdušje v slovenski Planici. Domen Prevc je dvignil veliki kristalni globus, na zadnji tekmi sezone pa je osvojil odlično drugo mesto.
Ob njem je kot vedno v velikih trenutkih bila njegova srčna izbranka Špela Ravnik. Svetlolasa lepotica je tudi tokrat na družbenih omrežjih delila njuno skupno fotografijo, na kateri mu na lice prilepi sladek poljub.
Kdo je njegova izbranka?
Gre za učiteljico Špelo Ravnik, ki je nekoč v intervjuju za Jano razkrila nekaj podrobnosti o tem, kako sta se spoznala. Razkrila je, da sta se spoznala v gimnaziji, Domnu pa je večkrat posodila zapiske.
Na gala dogodkih se večkrat pojavita skupaj, svetlolasa lepotica pa ga redno podpira tudi na tekmah, čeprav ju na televizijskih zaslonih ne vidimo prav pogosto skupaj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV