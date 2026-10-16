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Domen Valič - ig
Novice

Slovenski igralec je postal očka, izbranka mu je rodila sina

N. Č.
16. 10. 2026 15.10
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V družini priljubljenega slovenskega igralca Domena Valiča je te dni še posebej veselo. Igralec in njegova partnerka, plesalka ter koreografinja Tjaša Žibert, sta se razveselila rojstva prvega otroka. Par, ki je veselo novico o naraščaju delil poleti, je zdaj pozdravil sina.

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Domen Valič in Tjaša Žibert sta konec junija javnosti razkrila, da pričakujeta prvega otroka. Nekaj tednov pozneje je postalo znano tudi, da pričakujeta dečka, zdaj pa se je njuna družina povečala za novega člana.

Po poročanju revije Suzy je malček na svet prijokal približno teden dni po predvidenem roku, zato sta morala bodoča starša na ta poseben trenutek čakati nekoliko dlje, kot sta sprva pričakovala.

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Začenja se povsem novo poglavje

Čeprav je Domen Valič eden najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev in ga gledalci dobro poznajo iz serije Ja, Chef!, ga zdaj čaka povsem nova življenjska vloga. Po igralskih izzivih in številnih projektih se bo prvič preizkusil tudi v vlogi očeta.

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Novopečena starša podrobnosti o rojstvu za zdaj še nista razkrila, prav tako javnosti še nista sporočila imena svojega sina.

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Nosečnost so skrbno spremljali tudi sledilci

Poleti je igralec na družbenih omrežjih delil nekaj utrinkov z dopusta, med katerimi je bila tudi fotografija nosečniškega trebuščka njegove partnerke. Številni sledilci so paru takrat namenili veliko lepih želja, zdaj pa se jim pridružujejo še čestitke ob rojstvu sina.

Za Domena Valiča in Tjašo Žibert se tako začenja posebno življenjsko obdobje, polno novih izkušenj, neprespanih noči in nepozabnih trenutkov. Ob tej priložnosti jima iz srca čestitamo ob rojstvu sina.

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