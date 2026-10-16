Slovenski igralec je postal očka, izbranka mu je rodila sina

Domen Valič in Tjaša Žibert sta konec junija javnosti razkrila, da pričakujeta prvega otroka. Nekaj tednov pozneje je postalo znano tudi, da pričakujeta dečka, zdaj pa se je njuna družina povečala za novega člana.
Po poročanju revije Suzy je malček na svet prijokal približno teden dni po predvidenem roku, zato sta morala bodoča starša na ta poseben trenutek čakati nekoliko dlje, kot sta sprva pričakovala.
Začenja se povsem novo poglavje
Čeprav je Domen Valič eden najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev in ga gledalci dobro poznajo iz serije Ja, Chef!, ga zdaj čaka povsem nova življenjska vloga. Po igralskih izzivih in številnih projektih se bo prvič preizkusil tudi v vlogi očeta.
Novopečena starša podrobnosti o rojstvu za zdaj še nista razkrila, prav tako javnosti še nista sporočila imena svojega sina.
Nosečnost so skrbno spremljali tudi sledilci
Poleti je igralec na družbenih omrežjih delil nekaj utrinkov z dopusta, med katerimi je bila tudi fotografija nosečniškega trebuščka njegove partnerke. Številni sledilci so paru takrat namenili veliko lepih želja, zdaj pa se jim pridružujejo še čestitke ob rojstvu sina.
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