Slovenski igralec je postal očka, izbranka mu je rodila sina

Domen Valič in Tjaša Žibert sta konec junija javnosti razkrila, da pričakujeta prvega otroka. Nekaj tednov pozneje je postalo znano tudi, da pričakujeta dečka, zdaj pa se je njuna družina povečala za novega člana.

Po poročanju revije Suzy je malček na svet prijokal približno teden dni po predvidenem roku, zato sta morala bodoča starša na ta poseben trenutek čakati nekoliko dlje, kot sta sprva pričakovala.