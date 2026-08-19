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Tjaša in Domen - ig
Novice

Pokazal je nosečniški trebušček izbranke, do rojstva sina ju loči le še nekaj tednov

N. Č.
19. 08. 2026 09.22
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Priljubljeni slovenski igralec Domen Valič je na družbenih omrežjih delil nove utrinke iz svojega zasebnega življenja in z njimi razveselil številne sledilce.

Domen Valič je delil fotografije, na katerih je pozornost pritegnil tudi lepo zaobljen nosečniški trebušček njegove partnerice Tjaše Žibert, s katero letos pričakujeta prvega otroka. Kot poroča 24ur.com, se bo par že v začetku jeseni razveselil sina.

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Vesela novica, ki je razveselila sledilce

Domen je na Instagramu objavil galerijo fotografij in videoposnetkov iz preteklih tednov, med katerimi je mogoče opaziti tudi njegovo nosečo izbranko. S tem je ponovno pokazal delček zasebnosti, ki jo sicer oba precej skrbno varujeta pred očmi javnosti. Kot piše 24ur.com, je igralec z objavo še uradno potrdil veselo pričakovanje prvega otroka.

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Novica o nosečnosti je sicer v javnost prišla že junija, ko je revija Suzy razkrila, da bosta Domen Valič in Tjaša Žibert postala starša. Takrat je igralec potrdil tudi, da pričakujeta dečka.

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Pred njima je posebno življenjsko poglavje

Za Domna bo to prvi otrok, zato je pred njim povsem nova življenjska izkušnja. Nekaj starševskih izkušenj sicer že ima kot ponosen stric hčerke svojega brata Vida Valiča, ki je oče postal leta 2022.

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Po vsem sodeč ju do rojstva sina loči le še nekaj tednov, njuni sledilci pa že nestrpno čakajo na veselo novico o prihodu novega družinskega člana.

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Kdo je Domnova srčna izbranka?

Tjaša Žibert je slovenska plesalka in koreografinja, ki stoji za projektom Wine Night Only, ki združuje ples, glasbo in vinske zgodbe. Prav prek tega projekta sta se zbližala tudi s priljubljenim igralcem, ki pri projektu redno sodeluje. O njuni zvezi se je začelo glasneje govoriti konec lanskega leta, letos pa sta jo tudi javno potrdila.

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