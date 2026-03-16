Domen Valič ljubi to znano slovensko plesalko

Igralec Domen Valič je na gregorjevo presenetil slovensko javnost z objavo, ki je potrdila njegovo razmerje s Tjašo Žibert. Na svojem Instagram profilu je delil serijo fotografij s Tjašo in zraven dodal ljubezenski zapis, ki se je glasil: "Tvoje besede so mir, dejanja tvoja so moč. Pogled in dih tvoj prihodnost. Utrip, prižet name ves vroč. Nosiš me daleč, do mojega cilja in dlje. Ti si vse. Vse. Vse."
Poleg verzov so bile objavljene tudi štiri skupne fotografije, ki so hitro obšle družbena omrežja. Prva je prikazala Domna, kako svojo izbranko poljublja na lice. Sledil je zabaven posnetek Tjaše med plesom v odsevnem jopiču s krono na glavi, sledila pa je še tretja fotografija, ki je prikazovala par v sproščenem domačem okolju z maskami na obrazu, četrta pa je ujela Tjašo med zajtrkom, nasmejano in obrnjeno proti soncu.
Z objavo je uradno potrdil njuno razmerje
S tem srčnim zapisom in romantičnimi fotografijami je Domen tudi uradno potrdil njuno razmerje. Njune skupne fotografije in videoposnetke je na družbenih omrežjih sicer objavil že večkrat, a na začetku ni bilo povsem jasno, ali gre za razmerje ali zgolj zelo dobro prijateljstvo.
