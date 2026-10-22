Doživite advent z vlakom: Tri praznična mesta, do katerih se odpeljete kar iz Ljubljane

Za tak dan ne potrebujete velike prtljage, obvezno pa vzemite s saboj prepogljivi telefon Galaxy Z Flip8 in brezžične slušalke Galaxy Buds4 Pro.
Beljak, ki diši po piškotih
Beljak je kot nalašč za prvi adventni izlet. Staro mestno jedro zaživi med okrašenimi hišicami, nad strehami pa zasije osvetljeni zvonik mestne župnijske cerkve. Med stojnicami z ročno izdelanimi darili boste gotovo našle kaj za pod smrečico, najmlajši pa se lahko medtem podijo po drsališču pred mestno hišo.
Za mirno pot poskrbite že na postaji. Če vam med vožnjo rado postane slabo, si naložite brezplačno aplikacijo Hearapy, ki deluje s slušalkami Galaxy Buds4 Pro. Še preden vlak odpelje, eno minuto v tišini poslušate nizek ton s frekvenco 100 hercev. Ton spodbudi ravnotežni sistem v notranjem ušesu, raziskovalci japonske univerze Nagoya pa so ugotovili, da lahko njegov učinek traja do dve uri.
Nato si zavrtite praznične melodije in prisluhnite zvoku, ki je prepričal tudi strokovnjake. Galaxy Buds4 Pro so prejele nagrado EISA za brezžične slušalke v ušesu za obdobje 2026–2027, o kateri odločajo uredniki vodilnih tehnoloških medijev iz več kot 25 držav. So prve slušalke Galaxy Buds s tem priznanjem. Izboljšano aktivno odpravljanje šumov medtem zmanjša nizko brnenje motorja, glasba pa ostane bogata in uravnotežena.
Gradec, ki ga boste želele ujeti v kader
Z vlakom se lahko odpeljete tudi v Gradec, kjer se od enega adventnega sejma do drugega sprehodite kar peš. Mesto slovi po jaslicah iz ledu na dvorišču deželnega dvorca Landhaus, po ulicah Stempfergasse in Bürgergasse pa vas v izložbah trgovin pričakajo ročno izdelane jaslice.
Za vse te prizore potrebujete telefon, ki ga imate vedno pri roki in vas pri tem ne obremenjuje. Galaxy Z Flip8 je najtanjši in najlažji Samsungov Flip doslej. Tehta le 180 gramov, v razprtem stanju pa je debel zgolj 6,1 milimetra, zato ga v žepu plašča skoraj ne čutite. Izberete ga lahko v grafitni, kremni ali rožnati barvi, rožnato pa ima v novi seriji Galaxy Z samo Flip8. Kakšen je v uporabi, lahko spoznate že pred izletom. Aplikacija Try Galaxy vam na sedanjem telefonu, tudi na iPhonu, pokaže, kako je uporabljati Galaxy Z Flip8, v njej pa preizkusite tudi nekatere njegove funkcije, na primer Pomoč pri fotografiranju.
Za skupno fotografijo s prijateljico ne potrebujete stojala. V Načinu Flex fotografirate prostoročno in iz najrazličnejših kotov, kamera z ločljivostjo 50 megapikslov pa ujame portrete z naravnimi odtenki kože in izjemnimi podrobnostmi. Preden se nasmehnete v objektiv, si pomagate z Zrcalnim pogledom, ki vam kot ogledalo omogoči hiter pogled na pričesko. S funkcijo FlipShot nato prilagodite zunanji zaslon FlexWindow in posnamete zrcalne selfije, kakršne omogočajo le telefoni Flip.
Zagreb, ki zasije v tisočih lučkah
Z vlakom iz Ljubljane se pripeljete tudi v Zagreb. V adventnem času park Zrinjevac zažari v tisočih lučkah, praznični utrip pa je razvejan od Trga bana Jelačića do Gornjega grada.
Pri načrtovanju dneva v živahnem mestu vam pomaga umetna inteligenca, telefona pa vam za to pogosto ni treba niti odpreti. Zunanji zaslon FlexWindow na Galaxy Z Flip8 prinaša aplikacije, vpoglede in ključne funkcije, zato do informacij in funkcij umetne inteligence pridete z manj koraki.
Ko vam prijateljica napiše, kje se dobita, vam priskoči na pomoč funkcija Now Nudge. Med pogovorom predlaga naslednje korake, na primer da preverite urnik, poiščete lokacijo ali shranite kraj. Ko telefon razprete, pogovor nadaljujete, predlogi pa se hkrati prikažejo na večjem zaslonu.
Če vas zanima še kaj več, vprašajte Gemini. Opišete, kaj potrebujete, ali vprašanju dodate fotografijo oziroma vsebino z zaslona, in do odgovora pridete z manj koraki. Fotografije, zapiske in ideje z izleta nato zberete v Zapiskih v Gemini, kjer jih imate na enem mestu tudi za naslednje potovanje.
Katerokoli mesto boste izbrali, vam bo advent z vlakom podaril tisto, česar vam decembra najpogosteje zmanjka: časa zase in za ljudi, ki jih imate radi. Letos zato pustite avto doma in povabite prijateljico na praznični izlet z vlakom. Med vožnjo prisluhnite najljubšim melodijam, v mestu ujemite lučke v kader, domov pa se vrnite z nasmehom in polnim telefonom spominov.
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